„Kim Dzsong Un és Vlagymir Putyin is a boldondját járatta Donald Trumppal, ebből következően Orbán Viktor is megteheti ugyanezt, balekot csinálhat belőle” – ezt mondják a Trump-Orbán találkozó előtt névtelenséget kérő amerikai külügyi források, akik szemmel láthatóan nincsenek jó véleménnyel az elnökükről. A New York Times újságírója, Benjamin Novak a Twitterén tette közzé azokat a megjegyzéseket, amelyek a „Trump megpróbálja behozni Orbánt a hidegről” című cikkbe már nem fértek bele.

Itthonról azért ez az egész máshogy néz ki: Orbán azt utolsó közép-európai vezető, akit Trump a Fehér Házban fogad – holott Orbán volt az első támogatója -, olyannyira régóta várnak erre, hogy Gulyás Gergely miniszter az egyik kormányinfón már azt magyarázta, tulajdonképpen nem is olyan fontos a találkozó,

Orbán Viktor miniszterelnök ezt soha nem kezelte prioritásként.

Balázs Péter volt külügyminiszter szerint azonban Trump volt az, akinek nem volt annyira fontos ez a találkozó, mutatja ezt az időzítés is. Az egész munkalátogatás egyébként nem lesz több 45 percnél, ami a gyakorlatban nettó 30 percet, és így három témát jelent. A formaságok - mint a fogadás, üdvözlés, hellyel kínálás - mind-mind rabolják az időt.

Balázs szerint Orbán világos üzenetet kapott azzal is, hogy a látogatásakor az amerikai külügyminisztériumi tisztviselői hivatalosan is találkoztak azokkal, akik az elmúlt években legyőzték a Fideszt: Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármesterrel és Kész Zoltán volt országgyűlési képviselővel. (Kész diadala már elmúlt, ő a legutóbbi országgyűlési választáson elég nagy arányban kikapott.)

„Ez egyfajta ellensúlyozása a Trump-Orbán találkozónak, egy kikacsintás az önkormányzati választásokra. Tudatosan olyan ellenzékieket kerestek, akiknek nincs pártkötődésük.”

A magyar Külügyminisztérium nem válaszolt arra, mióta szervezik a találkozót és ott milyen témák lesznek, a Direkt36 azonban úgy tudja, elég komoly fegyver- és gázvásárlásról állapodhatnak meg a felek, a Gripeneket pedig F35-ös vadászgépek válthatják. Ugyanez az amerikai külügyminiszer, Michael Pompeo pár hónappal ezelőtti látogatásakor is szóba került már.

„Trump eléggé üzleti szempontból fogja föl az egész külpolitikát. Ahhoz, hogy az elnöknek jókedve legyen, két dolgot kell vásárolni, fegyvert és gázt” - mondja Balázs. Ha a felek valóban megállapodnak ezekben a kérdésekben, akkor azt már a háttérben alaposan előkészítették.

„Az ilyen magas szintű egyeztetés előtt a két ország adminisztrációja szinte előrágja a témákat, sokszor a kérdéseket és válaszokat is egyeztetik” – mondja Balázs. Ha egy ilyen találkozón negatív meglepetés van, kirúgják a diplomatákat. "Orbán legfejlebb annyit tehet hozzá, hogy még rakétát is kér."

Jeszenkszky Géza volt külügyminiszter és washingtoni nagykövet azt mondja, az ilyen találkozókat alapul véve Trump és Orbán ma nem alkudozik.

„Nem úgy kell elképzelni, hogy Trump és Orbán egyezkedik, hogy hány F35-öst vegyen Magyarország”, ott legfeljebb már csak a végső szót mondhatják ki."

Bár a fegyvervásárlás fontos, azért nem kulcsfontosságú a két ország kapcsolata közt: "ezzel nem lehet megvásárolni vagy elrontani egy barátságot." Jeszenkszy akkor volt nagykövet, mikor Orbán 2001-ben váratlan húzással a Gripeneket választotta az F16-osok helyett. Ezt rossz néven vették, ám ennek ellenére pár hónap múlva az akkori elnök, George W. Bush nem ezért nem találkozott Orbánnal Washingtonban, hanem azért, mert - az elnököt idézve - "a választás előtt nem szoktuk fogadni a barátainkat", de biztosította Orbánt, a választási győzelem után várja.

A nyugati szövetséghez tartozás fontos, de nem lehet úgy elintézni, hogy veszünk jópénzért ezt-azt, holnap meg megépítjük Paksot és üzletelünk a kínaiakkal is, akikkel most Amerikának éles gazdasági konfliktusa van.

A cikk elején idézett, névtelenséget kérő amerikai külügyi forrásoknak amúgy nincs illúziója: azt mondják, Orbán ignorálja az amerikai érdekeket, amikor a magyar kormányfőnek választania kell az USA, a NATO, az EU, illetve az orosz és kínai érdekek között, ő az utóbbiakat választja. Ez borítékolhatóan téma lesz. Balázs szerint Orbánt a Huawei, a kínai pénzből épülő Belgrád-Budapest vasútvonal és Paks II. miatt vonhatja felelősségre Trump, aki így szerinte azzal készült, hogyan védje ki Trump különböző kellemetlen kérdéseit.

Elképzelhető, hogy az adminisztráció felírta Trumpnak a magyarországi civil szervezetek, a szabadságjogok vagy a média helyzetét, ám Trumpot ismerve kevésbé valószínű, hogy ezek szóba is kerülnek. Balázs szerint

az amerikai elnöknek nem Magyarország a fő gondja, hanem a kínai kereskedelmi háború. A magyar miniszterelnöknek sem az amerikai kapcsolatokon jár most az agya, hanem azon, az EP-választáson hány helyet ér el a szélsőjobb, és ebből mi következik majd.

Ha már szélsőjobb: térjünk vissza Benjamin Novak bejegyzéseihez. A külügyi forrásoknál ugyanis rákérdezett arra, vajon Trump a találkozóval az európai szélsőjobbot is bátorítja-e, mire egyikük azt mondta,

nem hiszem, hogy Trump elég kifinomult lenne ehhez. Szerintem Trump hallott Orbán migrációs politikájáról, és azt mondta, ez az a pasi, akivel találkozni akarok.

Bár a sajtóban fölmerült, Orbán eladhatja majd, hogy áldást kapott az illiberális demokráciára, Balázs azt mondja, „itt nem osztanak áldást. Orbán elfogadottsága és szalonképessége azzal mérhető, hogy szóba áll vele Trump, ennyi idő után. De hát Trump sokmindenkivel szóba áll, de attól a Fülöp-szigeteki diktátor, Rodrigo Duterte sem lett legitim a világ szemében, hogy Trump találkozott vele.”