[{"available":true,"c_guid":"6a4a24ab-adfa-4d44-8048-07257523d58e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A virágládákat is feldöntötte a drégelypalánki vasútállomáson dühöngő fiatal. ","shortLead":"A virágládákat is feldöntötte a drégelypalánki vasútállomáson dühöngő fiatal. ","id":"20190512_Kiverte_az_ablakot_majd_okollel_utotte_a_MAValkalmazottat_egy_17_eves_fiu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a4a24ab-adfa-4d44-8048-07257523d58e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d610b0fd-04e6-4092-a97a-68f61893d05e","keywords":null,"link":"/itthon/20190512_Kiverte_az_ablakot_majd_okollel_utotte_a_MAValkalmazottat_egy_17_eves_fiu","timestamp":"2019. május. 12. 11:23","title":"Kiverte az ablakot, majd ököllel ütötte a MÁV-alkalmazottat egy 17 éves fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dab15be-591d-47fe-9acc-0bfaa3dc0db8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A természetes anyagok szerkezetét utánzó habszivacsot fejlesztettek ki kínai tudósok, melynek segítségével különválasztható egymástól a víz és az olaj, vagyis alkalmas az olajszennyezés elhárítására.","shortLead":"A természetes anyagok szerkezetét utánzó habszivacsot fejlesztettek ki kínai tudósok, melynek segítségével...","id":"20190512_polipropilen_habszivacs_viz_olaj_kulonvalasztasa_olajszennyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dab15be-591d-47fe-9acc-0bfaa3dc0db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2d114da-b17f-4997-a85f-8a95cab4c3b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190512_polipropilen_habszivacs_viz_olaj_kulonvalasztasa_olajszennyezes","timestamp":"2019. május. 12. 10:03","title":"Egy különleges szivaccsal különválasztható a víz és az olaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea72612d-0507-4357-8775-1d5c704df4d2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A felújítás meggyorsítására törvény is született, a francia parlament alsóháza ezt most elfogadta. ","shortLead":"A felújítás meggyorsítására törvény is született, a francia parlament alsóháza ezt most elfogadta. ","id":"20190511_Egymilliard_euro_gyulhetett_ossze_a_NotreDame_megmentesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea72612d-0507-4357-8775-1d5c704df4d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50dbe61e-47f0-4bf9-a1da-e81ffc12fb56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Egymilliard_euro_gyulhetett_ossze_a_NotreDame_megmentesere","timestamp":"2019. május. 11. 12:59","title":"Egymilliárd euró gyűlhetett össze a Notre-Dame megmentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea0410a9-2440-475d-a754-0a87d5b3e10d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"Minden verseny, minden utazás és minden történet véget ér egyszer\" - ezzel felütéssel tett ki beszédes képet Instagram-oldalára az F1 magyar hangja. ","shortLead":"\"Minden verseny, minden utazás és minden történet véget ér egyszer\" - ezzel felütéssel tett ki beszédes képet...","id":"20190511_formula_1_autsport_szujo_zoltan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea0410a9-2440-475d-a754-0a87d5b3e10d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc891ec8-082e-4845-926a-2ea2215d32e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190511_formula_1_autsport_szujo_zoltan","timestamp":"2019. május. 11. 14:07","title":"Úgy tűnik, távozik a Forma-1 magyar kommentátora, Szujó Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f273de88-634f-4172-b0ca-11ea19972e7e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Állítólag olyan gazdaságoktól is vásárol a cég, ahol nem tartják eléggé jó körülmények között a sertéseket.","shortLead":"Állítólag olyan gazdaságoktól is vásárol a cég, ahol nem tartják eléggé jó körülmények között a sertéseket.","id":"20190511_Barbarsaggal_vadoljak_a_Tescot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f273de88-634f-4172-b0ca-11ea19972e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99f46ede-b056-4e0f-bc96-350af733b52f","keywords":null,"link":"/kkv/20190511_Barbarsaggal_vadoljak_a_Tescot","timestamp":"2019. május. 11. 18:10","title":"Barbársággal vádolják a Tescót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5367529-089d-4d4d-b11f-92cc6c5ec471","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Magyarországon az emberek többségének kevés barátja van, és a társadalomi folyamatok is arra mutatnak: a helyzet csak rosszabb lesz. Barátságkutatókkal beszélgettünk arról, miért állunk ilyen rosszul, hogy függ össze a társadalmi kohézió a barátsággal, és tisztáztuk: lehet-e valakinek 5000 barátja?","shortLead":"Magyarországon az emberek többségének kevés barátja van, és a társadalomi folyamatok is arra mutatnak: a helyzet csak...","id":"20190511_Nem_annyira_baratok_kozt__igy_vesztik_el_barataikat_a_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5367529-089d-4d4d-b11f-92cc6c5ec471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5cfdff5-d3b3-4220-988e-05c2a7e43af3","keywords":null,"link":"/itthon/20190511_Nem_annyira_baratok_kozt__igy_vesztik_el_barataikat_a_magyarok","timestamp":"2019. május. 11. 20:00","title":"Magyarok vagyunk, elfogynak a barátaink, és csak a telefont nyomkodjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20540b4a-9bf0-44f7-9d77-c29b4351fc27","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meg Garancsi István. Az uniós pénzek eltűnéséről szóló videóról van szó, amit még Hadházy Ákosék készítettek. ","shortLead":"Meg Garancsi István. Az uniós pénzek eltűnéséről szóló videóról van szó, amit még Hadházy Ákosék készítettek. ","id":"20190511_meszaros_lorinc_tiborcz_istvan_kozmedia_momentum_hadhazy_akos_europai_ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20540b4a-9bf0-44f7-9d77-c29b4351fc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce50868e-4f2d-4b70-8af8-d9db65af9480","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_meszaros_lorinc_tiborcz_istvan_kozmedia_momentum_hadhazy_akos_europai_ugyeszseg","timestamp":"2019. május. 11. 10:50","title":"Kitakart arccal jelent meg a közmédiában Mészáros Lőrinc és Tiborcz István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943889c3-bcc9-43ac-baae-e0cd3f2a36f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Brightoni győzelmével összességében hatodszor, sorozatban másodszor bajnok a Manchester City.","shortLead":"Brightoni győzelmével összességében hatodszor, sorozatban másodszor bajnok a Manchester City.","id":"20190512_Bajnok_lett_a_Manchester_City","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=943889c3-bcc9-43ac-baae-e0cd3f2a36f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14fcca94-c82e-4fb7-8fbd-4ef38da34c88","keywords":null,"link":"/sport/20190512_Bajnok_lett_a_Manchester_City","timestamp":"2019. május. 12. 18:08","title":"Bajnok lett a Manchester City","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]