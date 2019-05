Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c19bbdb4-c574-433a-be88-f7ff4f343ced","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy másik autós felvételt készített az esetről.","shortLead":"Egy másik autós felvételt készített az esetről.","id":"20190512_Athajtott_a_HEV_elott_egy_autos_par_meteren_mult_a_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c19bbdb4-c574-433a-be88-f7ff4f343ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be2e34c5-9dc2-493b-91a9-4536b164b4ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20190512_Athajtott_a_HEV_elott_egy_autos_par_meteren_mult_a_baleset","timestamp":"2019. május. 12. 21:15","title":"Áthajtott a HÉV előtt egy autós, pár méteren múlt a baleset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5365e5a9-0636-4727-b15e-2a4fab1191e5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lap szerint a megbízók „ jellemzően fideszes önkormányzatok, vagy állami fenntartású\" intézmények.","shortLead":"A lap szerint a megbízók „ jellemzően fideszes önkormányzatok, vagy állami fenntartású\" intézmények.","id":"20190512_Magyar_Hang_Negymilliardnyi_kozbeszerzest_nyert_egy_panellakasba_bejelentett_ceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5365e5a9-0636-4727-b15e-2a4fab1191e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061fd848-fd92-431a-b2a9-e44acbc0c574","keywords":null,"link":"/kkv/20190512_Magyar_Hang_Negymilliardnyi_kozbeszerzest_nyert_egy_panellakasba_bejelentett_ceg","timestamp":"2019. május. 12. 12:56","title":"Magyar Hang: Négymilliárdnyi közbeszerzést nyert egy panellakásba bejelentett cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc8319d-65fc-4172-9554-c80bbcf08807","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyszer már ejtették az ügyet, most a Wikileaks-alapító angliai őrizetbe vétele után újraindítják.","shortLead":"Egyszer már ejtették az ügyet, most a Wikileaks-alapító angliai őrizetbe vétele után újraindítják.","id":"20190513_Julian_Assange_nemi_eroszak_gyanu_nyomozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dc8319d-65fc-4172-9554-c80bbcf08807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"099f7716-dfdd-4f69-84fa-76b0fde1eff8","keywords":null,"link":"/elet/20190513_Julian_Assange_nemi_eroszak_gyanu_nyomozas","timestamp":"2019. május. 13. 11:51","title":"Újra nyomoznak Assange ellen nemi erőszak ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szerencsétlenül járt nő a helyszínen meghalt.","shortLead":"A szerencsétlenül járt nő a helyszínen meghalt.","id":"20190513_Tolato_teherauto_Szombathely_halalos_gazolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd6d1b64-992b-4a1d-9475-ddf348f652cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190513_Tolato_teherauto_Szombathely_halalos_gazolas","timestamp":"2019. május. 13. 11:45","title":"Tolató kukásautó gázolt halálra egy nőt Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990ae5b1-0916-4457-b7ce-3c7c03ede94a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"16 megyében kell rossz időre számítani.","shortLead":"16 megyében kell rossz időre számítani.","id":"20190513_Szel_es_eso_erkezik_masodfoku_figyelmeztetest_adtak_ki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=990ae5b1-0916-4457-b7ce-3c7c03ede94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9831b7d-b134-434a-afda-e45df2c055f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190513_Szel_es_eso_erkezik_masodfoku_figyelmeztetest_adtak_ki","timestamp":"2019. május. 13. 05:16","title":"Szél és eső érkezik, másodfokú figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d39b79f-0640-4645-9b51-f33f70da1196","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elfogta a rendőrség azt a férfit, aki Kispesten rabolt ki egy másikat.","shortLead":"Elfogta a rendőrség azt a férfit, aki Kispesten rabolt ki egy másikat.","id":"20190512_Egyutt_ittak_aztan_leutotte_es_elvette_180_ezer_forintjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d39b79f-0640-4645-9b51-f33f70da1196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc6a5a42-d7d5-4d0a-9a26-680f1d8a9801","keywords":null,"link":"/itthon/20190512_Egyutt_ittak_aztan_leutotte_es_elvette_180_ezer_forintjat","timestamp":"2019. május. 12. 07:30","title":"Együtt ittak, aztán leütötte és elvette 180 ezer forintját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2a743a-6007-4309-83cd-ea18017f255e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feljelentést tett Szél Bernadett független országgyűlési képviselő, mert – mint Facebook-oldalán írta – valakik nekiestek azoknak a pártplakátoknak, amelyek a képviselői irodájának kerítésére voltak kitéve. ","shortLead":"Feljelentést tett Szél Bernadett független országgyűlési képviselő, mert – mint Facebook-oldalán írta – valakik...","id":"20190513_szel_bernadett_valasztasi_plakat_festekszoro_rendorseg_feljelentes_kampany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c2a743a-6007-4309-83cd-ea18017f255e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9980372-2f43-4340-8f29-1fdf014b0841","keywords":null,"link":"/itthon/20190513_szel_bernadett_valasztasi_plakat_festekszoro_rendorseg_feljelentes_kampany","timestamp":"2019. május. 13. 16:44","title":"Összefújták a plakátokat a kerítésén, a rendőrséghez fordult Szél Bernadett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b39fb51-b256-4e7e-baed-bfd489637f80","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"kkv","description":"Megfosztotta az állam az egykori MDF-székházat a műemléki védettségtől, és egy megnyert perből is kilépett, így aztán egy semleges cég után NER-közeli ingatlanfejlesztőkhöz került a milliárdokat érő Bem téri ingatlan. Itt azonban nincs vége a történetnek: ezen az üzleten ugyanis Budapest világörökségi besorolása is bukhat.","shortLead":"Megfosztotta az állam az egykori MDF-székházat a műemléki védettségtől, és egy megnyert perből is kilépett, így aztán...","id":"20190512_volt_mdf_szekhaz_radetzky_laktanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b39fb51-b256-4e7e-baed-bfd489637f80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64833553-92d2-4419-9326-91bb444656c6","keywords":null,"link":"/kkv/20190512_volt_mdf_szekhaz_radetzky_laktanya","timestamp":"2019. május. 12. 12:00","title":"Hirtelen NER-közelbe került a volt MDF-székház, felbukkant a magyar McDonald's-tulaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]