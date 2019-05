Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c6a6d7e-ef10-4bf7-b3a9-1657be3d0730","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A falusi csok támogatást az úgynevezett preferált kistelepüléseken lehet igénybe venni, ezekből 2486 van az országban. ","shortLead":"A falusi csok támogatást az úgynevezett preferált kistelepüléseken lehet igénybe venni, ezekből 2486 van az országban. ","id":"20190513_Indulhat_a_falusi_csok_megjelent_a_kormanyrendelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c6a6d7e-ef10-4bf7-b3a9-1657be3d0730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd7a7ac1-9294-4995-987f-f06392db939a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190513_Indulhat_a_falusi_csok_megjelent_a_kormanyrendelet","timestamp":"2019. május. 13. 13:43","title":"Indulhat a falusi csok, megjelent a kormányrendelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d3b623-3e26-4d52-8434-ebcd894ef21c","c_author":"Horn Gábor","category":"itthon","description":"Foroghat a sírjában John Stuart Mill, a liberalizmus atyja, aki már másfél évszázada úgy gondolta, hogy megvannak a kormány önkénye és korruptsága elleni biztosítékok, a hatalom nem írhatja elő, mit gondoljon a nép. Vélemény.","shortLead":"Foroghat a sírjában John Stuart Mill, a liberalizmus atyja, aki már másfél évszázada úgy gondolta, hogy megvannak...","id":"201919_a_liberalizmus_kinzo_hianya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92d3b623-3e26-4d52-8434-ebcd894ef21c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4424f52b-fa21-4f29-a293-9c633263b083","keywords":null,"link":"/itthon/201919_a_liberalizmus_kinzo_hianya","timestamp":"2019. május. 12. 16:30","title":"Horn Gábor: A liberalizmus kínzó hiánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sztrájk célja, hogy nők is lehessenek papok.","shortLead":"A sztrájk célja, hogy nők is lehessenek papok.","id":"20190513_Bojkottaljak_az_egyhazat_a_nok_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e29b328-4217-46de-ae4c-bb3cae2c6103","keywords":null,"link":"/elet/20190513_Bojkottaljak_az_egyhazat_a_nok_Nemetorszagban","timestamp":"2019. május. 13. 09:04","title":"Bojkottálják az egyházat a nők Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d037462d-9600-4469-93a3-0a0e8a88e222","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van az az eső, amelyet nehéz szeretni. Marad a méltatlankodás.","shortLead":"Van az az eső, amelyet nehéz szeretni. Marad a méltatlankodás.","id":"20190513_Rohogunk_a_gorillakon_pedig_pont_ugy_viselkednek_mint_mi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d037462d-9600-4469-93a3-0a0e8a88e222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e1be9d-277b-4f9a-ae26-220248edacb3","keywords":null,"link":"/elet/20190513_Rohogunk_a_gorillakon_pedig_pont_ugy_viselkednek_mint_mi","timestamp":"2019. május. 13. 11:53","title":"Röhögünk a gorillákon, pedig pont úgy viselkednek, mint mi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90ee02bc-dfe7-44b6-9482-811ba3292d27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oknyomozó portál szerint az Egyesült Államok budapesti nagykövete egy szűk körű előadáson arról beszélt, hogy csillagászati árú fegyverüzlet készül Magyarország és Amerika között, és az energetikai tárgyalások is jól haladnak.","shortLead":"Az oknyomozó portál szerint az Egyesült Államok budapesti nagykövete egy szűk körű előadáson arról beszélt...","id":"20190512_Direkt36_Milliard_dollaros_uzlet_keszul_Orban_es_Trump_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90ee02bc-dfe7-44b6-9482-811ba3292d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c32aa1b6-469b-4441-8fd9-cf494f4431fe","keywords":null,"link":"/itthon/20190512_Direkt36_Milliard_dollaros_uzlet_keszul_Orban_es_Trump_kozott","timestamp":"2019. május. 12. 22:47","title":"Direkt36: Milliárd dolláros üzlet készül Orbán és Trump között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c058ee48-c3c1-4e6f-a0fc-e030ca756195","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"85 évesen vasárnap elhunyt Vass Éva kétszeres Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes és kiváló művész.","shortLead":"85 évesen vasárnap elhunyt Vass Éva kétszeres Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes és kiváló művész.","id":"20190512_Vajon_lesz_e_meg_eronk_egymasra_mosolyogni_onfeledten__Meghalt_Vass_Eva_szineszno","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c058ee48-c3c1-4e6f-a0fc-e030ca756195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2a226e-630e-4a7b-9aca-c53bdd76a4a0","keywords":null,"link":"/kultura/20190512_Vajon_lesz_e_meg_eronk_egymasra_mosolyogni_onfeledten__Meghalt_Vass_Eva_szineszno","timestamp":"2019. május. 12. 17:47","title":"\"Vajon lesz e még erőnk egymásra mosolyogni önfeledten?\" - Meghalt Vass Éva színésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90ee02bc-dfe7-44b6-9482-811ba3292d27","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Néppárti bakugrások után a Fehér Házban köt ki Orbán Viktor, valóra válik egy régi álma, elkészül az a bizonyos fotó a kézfogásról. A magyar miniszterelnök közben számol, mit nyer és mit veszít azzal, hogy hátat fordított pártcsaládjának és az európai szélsőségesek klubjába tervez belépni. Ez a hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"Néppárti bakugrások után a Fehér Házban köt ki Orbán Viktor, valóra válik egy régi álma, elkészül az a bizonyos fotó...","id":"20190512_Trump_csak_szeretne_olyan_lenni_mint_Orban__akit_kozben_Sztalinhoz_hasonlitanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90ee02bc-dfe7-44b6-9482-811ba3292d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be5c6ad-3ad3-427c-8f46-781f6f54cc1d","keywords":null,"link":"/itthon/20190512_Trump_csak_szeretne_olyan_lenni_mint_Orban__akit_kozben_Sztalinhoz_hasonlitanak","timestamp":"2019. május. 12. 18:00","title":"„Trump csak szeretne olyan lenni, mint Orbán”, akit közben Sztálinhoz hasonlítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8badcfb-cd92-4bf7-8c87-15cf2c9114c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ártándon bukott le egy férfi, aki egy lopott autóval akart az országba behajtani.","shortLead":"Ártándon bukott le egy férfi, aki egy lopott autóval akart az országba behajtani.","id":"20190512_opel_Artand_lopott_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8badcfb-cd92-4bf7-8c87-15cf2c9114c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c8d86f9-8c9c-428c-87f4-ddb116487afe","keywords":null,"link":"/cegauto/20190512_opel_Artand_lopott_auto","timestamp":"2019. május. 12. 09:15","title":"Szinte a szalonból jött a sokmilliós Opel, amit a határon elkaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]