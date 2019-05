Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eef95f75-7d9e-4b09-92b2-b4cce85eade3","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Az biztos, hogy ez nem egy konzervatív Rolls-Royce. A több mint 300 ezer eurós jármű tökéletes korkép: az új arisztokrácia és a milliárdos topsportolók újabb önigazolása. Egy sor régi nagy márkának egyszerűen a fennmaradása múlik az ilyen méregdrága, divat SUV-ken.","shortLead":"Az biztos, hogy ez nem egy konzervatív Rolls-Royce. A több mint 300 ezer eurós jármű tökéletes korkép: az új...","id":"20190512_kiprobaltuk_Ronaldo_csaladi_autojat__vezettuk_a_RollsRoyce_Cullinant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eef95f75-7d9e-4b09-92b2-b4cce85eade3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5101ac7-c70b-4a6c-b107-e3074a0c4322","keywords":null,"link":"/cegauto/20190512_kiprobaltuk_Ronaldo_csaladi_autojat__vezettuk_a_RollsRoyce_Cullinant","timestamp":"2019. május. 12. 14:00","title":"Kipróbáltuk Ronaldo családi autóját – ilyen a 110 milliós Rolls-Royce Cullinan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9085916-d5d5-4ce6-8801-4525c83e890e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 94 éves amerikai elnök már jól van.","shortLead":"A 94 éves amerikai elnök már jól van.","id":"20190514_pulyka_vadaszat_jimmy_carter_amerikai_elnok_baleset_mutet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9085916-d5d5-4ce6-8801-4525c83e890e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efeff955-8456-4cc2-a2c7-d13143b44e6c","keywords":null,"link":"/vilag/20190514_pulyka_vadaszat_jimmy_carter_amerikai_elnok_baleset_mutet","timestamp":"2019. május. 14. 06:33","title":"Pulykavadászatra indulva törte el a csípőjét Jimmy Carter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c06947b-cdb2-493c-8e11-14ffc7c7b884","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közel három évtizedes múltra visszatekintő Mortal Kombat fejlesztésének kulisszái mögé külsősök csak ritkán nyernek betekintést. Egy programozó most arról vallott, mennyire megviselte a munka. ","shortLead":"A közel három évtizedes múltra visszatekintő Mortal Kombat fejlesztésének kulisszái mögé külsősök csak ritkán nyernek...","id":"20190513_mortal_kombat_11_eroszakos_videojatek_remalom_poszttraumas_stressz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c06947b-cdb2-493c-8e11-14ffc7c7b884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"522237ad-c59d-48f7-8b95-bc0c4f117e0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190513_mortal_kombat_11_eroszakos_videojatek_remalom_poszttraumas_stressz","timestamp":"2019. május. 13. 15:03","title":"Lefejezés, literszám ömlő vér: kikészült az új Mortal Kombat egyik fejlesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31eb3ab9-bb2d-4589-bbb6-050a9611ae87","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az idézett megállapítás a felhasználótól származik, és szerepel a kábítószer-fogyasztásról tavasszal készített brit kormányzati jelentésben. A beszámoló a nagy-britanniai drogfogyasztás jelentős, 8 százalékos emelkedésének okait kutatja.","shortLead":"Az idézett megállapítás a felhasználótól származik, és szerepel a kábítószer-fogyasztásról tavasszal készített brit...","id":"20190513_Londonban_ma_gyorsabban_hazhoz_szallitjak_a_kokaint_mint_a_pizzat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31eb3ab9-bb2d-4589-bbb6-050a9611ae87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50f0f981-2584-4ec4-bc6e-09eeecabd428","keywords":null,"link":"/kkv/20190513_Londonban_ma_gyorsabban_hazhoz_szallitjak_a_kokaint_mint_a_pizzat","timestamp":"2019. május. 13. 15:17","title":"„Londonban ma gyorsabban házhoz szállítják a kokaint, mint a pizzát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sztrájk célja, hogy nők is lehessenek papok.","shortLead":"A sztrájk célja, hogy nők is lehessenek papok.","id":"20190513_Bojkottaljak_az_egyhazat_a_nok_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e29b328-4217-46de-ae4c-bb3cae2c6103","keywords":null,"link":"/elet/20190513_Bojkottaljak_az_egyhazat_a_nok_Nemetorszagban","timestamp":"2019. május. 13. 09:04","title":"Bojkottálják az egyházat a nők Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90ee02bc-dfe7-44b6-9482-811ba3292d27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Végre találkozik a magyar miniszterelnök Donald Trump amerikai elnökkel.","shortLead":"Végre találkozik a magyar miniszterelnök Donald Trump amerikai elnökkel.","id":"20190513_Orban_Viktor_megerkezett_Washingtonba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90ee02bc-dfe7-44b6-9482-811ba3292d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b35e0a6-0b8d-4df0-ae3c-01b5af4baafd","keywords":null,"link":"/itthon/20190513_Orban_Viktor_megerkezett_Washingtonba","timestamp":"2019. május. 13. 16:33","title":"Orbán Viktor megérkezett Washingtonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15bcab4-6fe5-4657-966b-af9bdc03e66e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az unión belüli hívások ára eddig háromszorosa volt a belföldi hívásokénak, szerdától ez megváltozik. ","shortLead":"Az unión belüli hívások ára eddig háromszorosa volt a belföldi hívásokénak, szerdától ez megváltozik. ","id":"20190513_Gyakran_telefonal_mas_EUorszagba_Van_egy_jo_hirunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a15bcab4-6fe5-4657-966b-af9bdc03e66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272acffd-8cb0-400c-acc2-bb24ff9c8911","keywords":null,"link":"/kkv/20190513_Gyakran_telefonal_mas_EUorszagba_Van_egy_jo_hirunk","timestamp":"2019. május. 13. 15:50","title":"Gyakran telefonál más EU-országba? Van egy jó hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56e379cd-f8b3-4c66-b522-85da7953f929","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A miniszterelnök kivételesen nem focisták, hanem egy operaénekes közelében tűnt fel.","shortLead":"A miniszterelnök kivételesen nem focisták, hanem egy operaénekes közelében tűnt fel.","id":"20190513_Orban_Viktor_kulturalodott_kicsit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56e379cd-f8b3-4c66-b522-85da7953f929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"517998fb-06b8-4e2e-a40c-a826e01738ba","keywords":null,"link":"/kultura/20190513_Orban_Viktor_kulturalodott_kicsit","timestamp":"2019. május. 13. 09:27","title":"Orbán Viktor kulturálódott kicsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]