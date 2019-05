Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66fc0a9b-18dd-4469-9ce9-486f2db93c7e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar kormány képviselője szerint önkényesen, politikai megfontolások alapján, jogsértő módon kezdeményeztek eljárást az érintettek – Csehország, Lengyelország és Magyarország – ellen. ","shortLead":"A magyar kormány képviselője szerint önkényesen, politikai megfontolások alapján, jogsértő módon kezdeményeztek...","id":"20190515_kvotaper_luxemburg_europai_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66fc0a9b-18dd-4469-9ce9-486f2db93c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23c9807-b298-4993-b216-65d9cb9f6617","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_kvotaper_luxemburg_europai_birosag","timestamp":"2019. május. 15. 18:24","title":"Kvótaper: így érvelt Magyarország a tárgyaláson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"435d9a31-6ba4-41d4-8f0a-2a5e89573564","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Bizottság kihirdette a második – idén áprilisi – WiFi4EU pályázati felhívás eredményét. A több mint 10 ezer pályázó közül a Bizottság 3400 települést választott ki és részesít WiFi4EU-utalványban.","shortLead":"Az Európai Bizottság kihirdette a második – idén áprilisi – WiFi4EU pályázati felhívás eredményét. A több mint 10 ezer...","id":"20190516_wifi4eu_magyarorszagi_telepulesek_ingyen_wifi_internet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=435d9a31-6ba4-41d4-8f0a-2a5e89573564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"627b6373-6c0e-4d33-9ab7-ce0cca14c09c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190516_wifi4eu_magyarorszagi_telepulesek_ingyen_wifi_internet","timestamp":"2019. május. 16. 12:03","title":"Itt a lista: ezen a 63 magyarországi településen kapcsolnak be ingyenes wifit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ee0521-1275-45e6-a4a6-3336443f9c7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamis bejelentést tett, közérdekű üzem megzavarásáért felelhet egy férfi.\r

