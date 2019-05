Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2cffdb13-df74-4723-af6e-0573277510f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az esőben nem repülnek a rovarok, a velük táplálkozó fecskék pedig éheznek. Ezért aztán a gyenge madarak esővédett helyekre húzódnak be, ha ez épp a mi erkélyünk lenne, nagy szolgálatot tehetünk nekik az etetésükkel, írja a Facebookon a Hortobágyi Madárpark.","shortLead":"Az esőben nem repülnek a rovarok, a velük táplálkozó fecskék pedig éheznek. Ezért aztán a gyenge madarak esővédett...","id":"20190515_A_fecskek_sem_orulnek_a_napok_ota_szakado_esonek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cffdb13-df74-4723-af6e-0573277510f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3efcc92-be82-4b19-9d2b-20313c7a3a0e","keywords":null,"link":"/elet/20190515_A_fecskek_sem_orulnek_a_napok_ota_szakado_esonek","timestamp":"2019. május. 15. 13:44","title":"A fecskék sem örülnek a napok óta szakadó esőnek, de segíthetünk nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felcsúti milliárdos érdekeltségébe tartozó vállalkozások 38 ezer hektáron gazdálkodnak, Mészáros ezzel a korábbi csúcstartó Csányi Sándoron is felülkerekedett.","shortLead":"A felcsúti milliárdos érdekeltségébe tartozó vállalkozások 38 ezer hektáron gazdálkodnak, Mészáros ezzel a korábbi...","id":"20190516_meszaros_lorinc_foldesura_agrarium_gazdalkodas_foldek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"350cb9b0-c7c2-4411-a4ce-38dc5dc29c73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_meszaros_lorinc_foldesura_agrarium_gazdalkodas_foldek","timestamp":"2019. május. 16. 09:10","title":"Mészáros Lőrinc lett az ország legnagyobb földesura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712beeab-3ffe-4e27-bf9f-c5d07762d73c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem okos, cserébe könnyű és strapabíró mobiltelefont dob piacra az Energizer márka.","shortLead":"Nem okos, cserébe könnyű és strapabíró mobiltelefont dob piacra az Energizer márka.","id":"20190515_energizer_hardcase_h10_mobiltelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=712beeab-3ffe-4e27-bf9f-c5d07762d73c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"232f0d43-1fce-44b3-b9da-9568ac22f4ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_energizer_hardcase_h10_mobiltelefon","timestamp":"2019. május. 15. 09:03","title":"8000 forintért árulják az Energizer új telefonját, amit csak 5 naponta kell tölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0716d3c5-c350-4c8b-8df1-75480da3c705","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egészen friss videó, ma délelőtt ilyenek történtek az a körgyűrűn. ","shortLead":"Egészen friss videó, ma délelőtt ilyenek történtek az a körgyűrűn. ","id":"20190515_M0s_autout_autos_video_treler_utanfut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0716d3c5-c350-4c8b-8df1-75480da3c705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71683452-57b7-41da-a39e-587c5a4dd5d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190515_M0s_autout_autos_video_treler_utanfut","timestamp":"2019. május. 15. 16:38","title":"Videó: utánfutóról elszabadult kukák repkedtek az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef57497d-d2c9-4489-8e8d-34b95e67206e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Rekard Kft. hajtástechnikai részegységeket és alkatrészeket gyártó győri cégcsoportot veszik meg. ","shortLead":"A Rekard Kft. hajtástechnikai részegységeket és alkatrészeket gyártó győri cégcsoportot veszik meg. ","id":"20190514_700_millios_ceget_vasarol_fel_a_Raba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef57497d-d2c9-4489-8e8d-34b95e67206e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b62f8ebc-71f9-4037-8af2-e3f69c114a3f","keywords":null,"link":"/kkv/20190514_700_millios_ceget_vasarol_fel_a_Raba","timestamp":"2019. május. 14. 16:13","title":"700 milliós céget vásárol fel a Rába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec9db36-f687-4956-a29e-4c48f4c6309e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Cikkünk spoilereket tartalmaz, amennyiben még nem látta a befejező évadot, ne kattintson!","shortLead":"Cikkünk spoilereket tartalmaz, amennyiben még nem látta a befejező évadot, ne kattintson!","id":"20190516_Tronok_Harca_Ejkiraly_Arya_sorozat_dal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ec9db36-f687-4956-a29e-4c48f4c6309e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60aa9d1b-9cab-43d5-bb51-4a599311fbcd","keywords":null,"link":"/kultura/20190516_Tronok_Harca_Ejkiraly_Arya_sorozat_dal","timestamp":"2019. május. 16. 11:05","title":"Trónok Harca: dalt írt az Éjkirály Aryához, és nincs benne köszönet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c562820-e074-4e44-9c31-3491208960e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A földön fekvő férfit is ütlegelte a biztonsági őr a gumibottal, az esetet az áruház kivizsgálja. ","shortLead":"A földön fekvő férfit is ütlegelte a biztonsági őr a gumibottal, az esetet az áruház kivizsgálja. ","id":"20190514_Gumibottal_vert_meg_egy_biztonsagi_or_egy_ferfit_Kaposvaron__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c562820-e074-4e44-9c31-3491208960e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b621ce8f-963b-4b66-ad8b-158760328141","keywords":null,"link":"/itthon/20190514_Gumibottal_vert_meg_egy_biztonsagi_or_egy_ferfit_Kaposvaron__video","timestamp":"2019. május. 14. 21:15","title":"Gumibottal vert meg egy biztonsági őr egy férfit Kaposváron - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fba4a5c-059b-4eb6-ad99-e510d8a48f21","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A normálistól eltérő kromoszómaszám agresszívvá teszi a prosztatarákot. Ha túl sok vagy túl kevés a prosztatatumorban az örökítőanyag-hordozó, akkor különösen halálos lehet a betegség – állapította meg Massachusettsi Műszaki Egyetem kutatócsoportja. ","shortLead":"A normálistól eltérő kromoszómaszám agresszívvá teszi a prosztatarákot. Ha túl sok vagy túl kevés a prosztatatumorban...","id":"20190516_prosztatarak_kromoszomak_normalistol_eltero_kromoszomaszam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fba4a5c-059b-4eb6-ad99-e510d8a48f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c57f1f44-7fbb-4259-8336-7019318ee307","keywords":null,"link":"/tudomany/20190516_prosztatarak_kromoszomak_normalistol_eltero_kromoszomaszam","timestamp":"2019. május. 16. 10:03","title":"Kiderült, mitől lehet agresszívabb a prosztatarák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]