Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74f0032d-03e3-4471-90aa-488f2a6884fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A World of Warcraft minden idők egyik legsikeresebb internetes játéka, számos kiegészítő készült hozzá. A Blizzard, hallgatva a rajongói kérésekre, újra játszhatóvá teszi a legelső kiadást. ","shortLead":"A World of Warcraft minden idők egyik legsikeresebb internetes játéka, számos kiegészítő készült hozzá. A Blizzard...","id":"20190515_world_of_warcraft_classic_blizzard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74f0032d-03e3-4471-90aa-488f2a6884fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fd5f22a-494c-4320-a09a-fd3677eacd58","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_world_of_warcraft_classic_blizzard","timestamp":"2019. május. 15. 20:03","title":"Visszatér a Blizzard legendás játéka, a legelső World of Warcraft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki nem jelentkezik idén május 20-ig, az legközelebb csak 2022-ben elsőáldozhat – ez a rémhír terjed a katolikusok között, de ez csak az Eucharisztikus Világkongresszus megaeseményének szervezési munkálatai miatt született félreértés.\r

\r

","shortLead":"Aki nem jelentkezik idén május 20-ig, az legközelebb csak 2022-ben elsőáldozhat – ez a rémhír terjed a katolikusok...","id":"20190517_Elsoaldozasi_remhirek_terjednek_a_katolikusok_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de3aa2a-5b24-4a7c-bbd2-ff99686d9437","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_Elsoaldozasi_remhirek_terjednek_a_katolikusok_kozott","timestamp":"2019. május. 17. 14:26","title":"Elsőáldozási rémhírek terjednek a katolikusok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi egy gáz-riasztó fegyverrel adott le lövéseket a VIII. kerületi Magdolna utcában. Senki nem sérült meg. ","shortLead":"A férfi egy gáz-riasztó fegyverrel adott le lövéseket a VIII. kerületi Magdolna utcában. Senki nem sérült meg. ","id":"20190516_jozsefvaros_gaz_riasztofegyver_lovoldozes_magdolna_utca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a5d847-6933-4408-bed2-7bacf093dd69","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_jozsefvaros_gaz_riasztofegyver_lovoldozes_magdolna_utca","timestamp":"2019. május. 16. 05:18","title":"Elfogták a józsefvárosi lövöldözőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7091f9c8-b532-461d-9ad7-6b34610e4545","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még a fideszesek többsége is egyetért a felvetéssel. ","shortLead":"Még a fideszesek többsége is egyetért a felvetéssel. ","id":"20190516_A_magyarok_tobbsege_szeretne_kozos_EUs_minimalbert_es_nyugdijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7091f9c8-b532-461d-9ad7-6b34610e4545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71bba67d-9a1f-4cee-93ae-d7ed977f7d69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_A_magyarok_tobbsege_szeretne_kozos_EUs_minimalbert_es_nyugdijat","timestamp":"2019. május. 16. 08:16","title":"A magyarok többsége szeretne közös EU-s minimálbért és nyugdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c272d5f-33f9-4550-ab80-566d4fb7f2e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pártokat, egyházakat és a közélet szereplőit hívja Törökszentmiklósra egy roma polgárjogi egyesület, hogy jelenlétükkel lehetetlenítsék el a szélsőségesek által szervezett demonstrációt. Egy támadásnak már híre kelt, de ez rémhír volt, a rendőrség fokozta a jelenlétét. \r

\r

","shortLead":"Pártokat, egyházakat és a közélet szereplőit hívja Törökszentmiklósra egy roma polgárjogi egyesület, hogy jelenlétükkel...","id":"20190517_Szolidaritasi_akciot_hirdet_egy_roma_jogvedo_szervezet_Torokszentmiklosra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c272d5f-33f9-4550-ab80-566d4fb7f2e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443b7b87-993a-41fe-944e-552f92ee955a","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_Szolidaritasi_akciot_hirdet_egy_roma_jogvedo_szervezet_Torokszentmiklosra","timestamp":"2019. május. 17. 14:04","title":"Szolidaritási akciót hirdet egy roma jogvédő szervezet Törökszentmiklósra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7538b638-6806-43bf-97d3-82173b5dd636","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Orbán Viktor ebben a kérdésben is engedett – írja az e heti HVG.","shortLead":"Orbán Viktor ebben a kérdésben is engedett – írja az e heti HVG.","id":"20190516_Az_amerikai_energialobbi_nyert_a_magyar_oligarchakkal_szemben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7538b638-6806-43bf-97d3-82173b5dd636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69275e7f-2e04-4933-a1d8-1f26aa4bfe8d","keywords":null,"link":"/kkv/20190516_Az_amerikai_energialobbi_nyert_a_magyar_oligarchakkal_szemben","timestamp":"2019. május. 16. 14:59","title":"Az amerikai energialobbi nyert a magyar oligarchákkal szemben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbc561be-d99a-469c-a094-aae7f301973f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Betegsége miatt Dominik több mint egy éve nem járhat iskolába. Hogy ne maradjon le a tanulásban, egy 30 centis robot, AV1 ül helyette a padban. Így Dominik nemcsak az órákba tud aktívan bekapcsolódni, de az osztálytársaival sem veszíti el a kapcsolatot.\r

\r

","shortLead":"Betegsége miatt Dominik több mint egy éve nem járhat iskolába. Hogy ne maradjon le a tanulásban, egy 30 centis robot...","id":"20190517_Robotdiak_helyettesit_egy_beteg_gyereket_a_tanorakon_Becsben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbc561be-d99a-469c-a094-aae7f301973f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57969ecd-0130-47aa-82f7-46855e8173bc","keywords":null,"link":"/elet/20190517_Robotdiak_helyettesit_egy_beteg_gyereket_a_tanorakon_Becsben","timestamp":"2019. május. 17. 12:20","title":"Robotdiák helyettesít egy beteg gyereket a tanórákon Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7f7456-3a55-4742-8cbc-1a3241dba359","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Türelmes ember vagyok\" – mondta a szocialista Komjáthi Imre, de mégis káromkodva utasította vissza a Pesti Srácok riporterét, amikor az kérdezett tőle. ","shortLead":"\"Türelmes ember vagyok\" – mondta a szocialista Komjáthi Imre, de mégis káromkodva utasította vissza a Pesti Srácok...","id":"20190517_Munkasos_poloban_kezdett_tragar_ordibalasba_az_MSZP_alelnoke_a_Pesti_Sracok_riporterevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f7f7456-3a55-4742-8cbc-1a3241dba359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cabed794-5cd8-49c8-9cef-d5f627b652d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_Munkasos_poloban_kezdett_tragar_ordibalasba_az_MSZP_alelnoke_a_Pesti_Sracok_riporterevel","timestamp":"2019. május. 17. 19:13","title":"Leordította a Pesti Srácok riporterét az MSZP alelnöke a Hankooknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]