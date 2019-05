Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d44b2796-bf58-4611-b1bb-1eb9452c6774","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Garantált, hogy ez az erősen limitált szériás BMW M5 nem mindennap jön majd szembe az utakon.","shortLead":"Garantált, hogy ez az erősen limitált szériás BMW M5 nem mindennap jön majd szembe az utakon.","id":"20190517_625_loeros_kulonlegesseggel_unnepli_a_bmw_az_m5_szuletesnapjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d44b2796-bf58-4611-b1bb-1eb9452c6774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ec66cd-509c-4294-b071-2b4020a0b111","keywords":null,"link":"/cegauto/20190517_625_loeros_kulonlegesseggel_unnepli_a_bmw_az_m5_szuletesnapjat","timestamp":"2019. május. 17. 10:37","title":"625 lóerős különlegességgel ünnepli a BMW az M5 születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190517_A_kormany_egyetlen_aktiv_labdarugo_no_tagja_most_a_kosarpalyan_villant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0487f9bf-5b42-4c33-8c8e-0e83ff801916","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_A_kormany_egyetlen_aktiv_labdarugo_no_tagja_most_a_kosarpalyan_villant","timestamp":"2019. május. 17. 16:19","title":"A kormány egyetlen aktív labdarúgó nő tagja most a kosárpályán villant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b53d4292-85e9-4cae-95a5-a7fd998d36e4","c_author":"Pálmai Erika","category":"elet","description":"A Michelin-csillagos londoni La Gavroche-nál és a világ legjobbjának tartott koppenhágai Nomában edződött Bledar Kola, aki a legendás helyeket hátrahagyva három éve Tiranában nyitotta meg saját éttermét, ahol kizárólag helyi alapanyagokból kelti új életre az albán konyhát. A Gourmet fesztiválon azt is megmutatja, hogyan. ","shortLead":"A Michelin-csillagos londoni La Gavroche-nál és a világ legjobbjának tartott koppenhágai Nomában edződött Bledar Kola...","id":"20190517_gourmet_fesztival_albania_bledar_kola_mullixhiu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b53d4292-85e9-4cae-95a5-a7fd998d36e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a50489e-245e-4827-be30-b464b557b9b7","keywords":null,"link":"/elet/20190517_gourmet_fesztival_albania_bledar_kola_mullixhiu","timestamp":"2019. május. 17. 20:00","title":"A jó étel nem csak a gazdagok kiváltsága: élet a libamájon és francia borokon túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"946b804e-8b97-44c0-ae0d-c55a8f242d97","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Külön műveleti központ figyeli majd a lehetséges kibertámadásokat az európai parlamenti voksolás napján. ","shortLead":"Külön műveleti központ figyeli majd a lehetséges kibertámadásokat az európai parlamenti voksolás napján. ","id":"20190516_valasztasi_informatikai_rendszer_nvi_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=946b804e-8b97-44c0-ae0d-c55a8f242d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad35969-c14b-4bee-ab92-bb46009f8050","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_valasztasi_informatikai_rendszer_nvi_teszt","timestamp":"2019. május. 16. 17:44","title":"Jól vizsgázott a választási informatikai rendszer az NVI szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7222b7-0ec9-4b86-b1a8-4f051ed5dc64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elég visszafogott interjút adott a Kossuth rádiónak a miniszterelnök. A műsorvezető sem adta alá annyira a lovat, mint szokta, volt olyan kérdése, amire nem is kapott választ.","shortLead":"Elég visszafogott interjút adott a Kossuth rádiónak a miniszterelnök. A műsorvezető sem adta alá annyira a lovat, mint...","id":"20190517_Orban_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d7222b7-0ec9-4b86-b1a8-4f051ed5dc64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8299112-1d32-4a12-80af-fb77ad7fd328","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_Orban_interju","timestamp":"2019. május. 17. 08:46","title":"Liberális maffiáról beszélt, és Brüsszelt szidta Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef3be64-5de8-4bae-afbe-03bdf9dc5882","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kínai állampolgárok is szerepelnek a magyarországi piacon a legtöbb ingatlant vásárló külföldiek között az utóbbi években – írta a Magyar Nemzet pénteken.","shortLead":"A kínai állampolgárok is szerepelnek a magyarországi piacon a legtöbb ingatlant vásárló külföldiek között az utóbbi...","id":"20190517_Kinaiak_porgetik_a_fovarosi_ingatlanpiacot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aef3be64-5de8-4bae-afbe-03bdf9dc5882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112eb29a-6505-4b5f-9b55-d3707584db07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190517_Kinaiak_porgetik_a_fovarosi_ingatlanpiacot","timestamp":"2019. május. 17. 07:32","title":"Kínaiak pörgetik a fővárosi ingatlanpiacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c65ed4f-b2a4-491b-9ef3-75aa9a6d193b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli férfi ennek ellenére akár öt év börtönt is kaphat. ","shortLead":"Az izraeli férfi ennek ellenére akár öt év börtönt is kaphat. ","id":"20190516_lengyelorszag_tel_aviv_nagykovet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c65ed4f-b2a4-491b-9ef3-75aa9a6d193b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ba02d7-39d4-484c-9095-c3dc0ca97006","keywords":null,"link":"/vilag/20190516_lengyelorszag_tel_aviv_nagykovet","timestamp":"2019. május. 16. 21:22","title":"Nem tudta, hogy Lengyelország tel-avivi nagykövetét köpi le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98fb00ed-8969-40bd-964c-a027684f79d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szó szerint belebetegedett a válásába.","shortLead":"Szó szerint belebetegedett a válásába.","id":"20190518_Novak_Peter_eloszor_beszelt_a_szivrohamarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98fb00ed-8969-40bd-964c-a027684f79d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d082f467-e792-4f4c-81df-6d9ffb369635","keywords":null,"link":"/elet/20190518_Novak_Peter_eloszor_beszelt_a_szivrohamarol","timestamp":"2019. május. 18. 09:24","title":"Novák Péter először beszélt a szívrohamáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]