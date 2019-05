Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64fe9f91-1642-4ce1-b9f7-fffb9fc36793","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincs ennél régebbi autó, melyen ott virítana a Porsche név, ennek megfelelően várhatóan sok-sok millió euró ellenében cserél majd gazdát a 80 éves sportkocsi.","shortLead":"Nincs ennél régebbi autó, melyen ott virítana a Porsche név, ennek megfelelően várhatóan sok-sok millió euró ellenében...","id":"20190519_elado_egy_darabka_tortenelem_a_nacik_altal_penzelt_legelso_porsche","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64fe9f91-1642-4ce1-b9f7-fffb9fc36793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87e0b7ab-b40a-4815-ba22-58bb29e439b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190519_elado_egy_darabka_tortenelem_a_nacik_altal_penzelt_legelso_porsche","timestamp":"2019. május. 19. 06:41","title":"Eladó egy darabka történelem, a nácik által pénzelt legelső Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4db134-93ab-4c2f-a6fc-84836b6d21c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fázni nem fogunk.","shortLead":"Fázni nem fogunk.","id":"20190519_Figyelmeztetest_adtak_ki_eros_szel_jegeso_johet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f4db134-93ab-4c2f-a6fc-84836b6d21c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cae713a-e358-4e63-9aa5-6db811867579","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Figyelmeztetest_adtak_ki_eros_szel_jegeso_johet","timestamp":"2019. május. 19. 10:23","title":"Figyelmeztetést adtak ki: erős szél, jégeső jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19f287a1-d39a-4da2-ab9c-d0f0cf45f811","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az évszázad közepére várhatóan megháromszorozódik a demenciával élők száma világszerte – figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet (WHO), amely az aggasztó adatok fényében első ízben fogalmazott meg irányelveket az időskori elbutulás kockázatának csökkentésére vonatkozóan.","shortLead":"Az évszázad közepére várhatóan megháromszorozódik a demenciával élők száma világszerte – figyelmeztetett...","id":"20190519_who_demencia_kockazat_csokkentese_tanacsok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19f287a1-d39a-4da2-ab9c-d0f0cf45f811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5092df9e-8eac-4ffc-a1e0-d728e424d2bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_who_demencia_kockazat_csokkentese_tanacsok","timestamp":"2019. május. 19. 09:03","title":"WHO: nagy a baj, 30 éven belül 3x annyi embernél lép fel az időskori elbutulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"195becea-600d-4cf1-b0a4-c0a0aa1fd4a9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Estig kell várni, hogy Sebastian Kurz nyilvánosságra hozza az állásfoglalását.","shortLead":"Estig kell várni, hogy Sebastian Kurz nyilvánosságra hozza az állásfoglalását.","id":"20190518_A_Facebookon_jelenti_be_az_osztrak_kancellar_mit_lep_miutan_a_helyettese_megbukott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=195becea-600d-4cf1-b0a4-c0a0aa1fd4a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7d0517-ad98-414e-9346-d85c9537f690","keywords":null,"link":"/vilag/20190518_A_Facebookon_jelenti_be_az_osztrak_kancellar_mit_lep_miutan_a_helyettese_megbukott","timestamp":"2019. május. 18. 17:15","title":"A Facebookon jelenti be az osztrák kancellár, mit lép, miután a helyettese megbukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e9ae7f-e366-4cda-98ab-ab6350b16576","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szökni akartak, túszul ejtették a büntetőtelep három alkalmazottját. ","shortLead":"Szökni akartak, túszul ejtették a büntetőtelep három alkalmazottját. ","id":"20190520_Fegyenclazadasban_meghalt_huszonkilenc_rab_es_harom_fegyor_Tadzsikisztanban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20e9ae7f-e366-4cda-98ab-ab6350b16576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47fe2dc5-71bb-491a-ada9-c56407dcc923","keywords":null,"link":"/vilag/20190520_Fegyenclazadasban_meghalt_huszonkilenc_rab_es_harom_fegyor_Tadzsikisztanban","timestamp":"2019. május. 20. 08:44","title":"Fegyenclázadásban meghalt huszonkilenc rab és három fegyőr Tádzsikisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ffdc3f6-d7f2-4a37-9ddb-244ebf2f1776","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A régi idők egyik kedvelt mobilja volt a Motorola Razr, amely a márkát tulajdonló Lenovo szerint megérett az újjászületésre. A 2019-es eszközt azonban máshogy, hajlítható kijelzővel hozza vissza a gyártó. ","shortLead":"A régi idők egyik kedvelt mobilja volt a Motorola Razr, amely a márkát tulajdonló Lenovo szerint megérett...","id":"20190519_lenovo_motorola_razr_osszehajthato_telefon_koncepciovideo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ffdc3f6-d7f2-4a37-9ddb-244ebf2f1776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626ab674-60b6-4d06-b6f9-eaf0fa84c1e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_lenovo_motorola_razr_osszehajthato_telefon_koncepciovideo","timestamp":"2019. május. 19. 17:03","title":"Új videó jött: ilyen lesz a Motorola összehajtható telefonja? Nem lenne rossz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4180a169-a4c6-4e8c-85c8-a19607d52d29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Donald Trump még a helyén van.","shortLead":"Donald Trump még a helyén van.","id":"20190518_Bovult_a_klub_politikusok_akik_megbuknak_miutan_Orbannal_talalkoznak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4180a169-a4c6-4e8c-85c8-a19607d52d29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a47a5b8e-fadb-4401-bb65-0ddc5d0d51c3","keywords":null,"link":"/itthon/20190518_Bovult_a_klub_politikusok_akik_megbuknak_miutan_Orbannal_talalkoznak","timestamp":"2019. május. 18. 15:45","title":"Bővült a klub: politikusok, akik megbuknak, miután Orbánnal találkoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig ne készüljenek a strandra.","shortLead":"Még mindig ne készüljenek a strandra.","id":"20190519_Idojaras_elorejelzes_eso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60755ce1-0e72-4ebc-9a52-2884e20cf2aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Idojaras_elorejelzes_eso","timestamp":"2019. május. 19. 17:03","title":"Hétfőn is szükség lehet az esernyőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]