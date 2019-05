Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f2180ae-063a-40c1-8b4d-86b003402d06","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokat hibáztak a bíróságok a devizaperek elbírálásakor – derül ki a HVG birtokába került, a Kúrián készült anyagból.","shortLead":"Sokat hibáztak a bíróságok a devizaperek elbírálásakor – derül ki a HVG birtokába került, a Kúrián készült anyagból.","id":"20190522_A_bankokat_segithettek_a_birosagok_a_devizahiteles_perekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f2180ae-063a-40c1-8b4d-86b003402d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dda717fe-f51b-451c-a2d3-afa2578d595f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190522_A_bankokat_segithettek_a_birosagok_a_devizahiteles_perekben","timestamp":"2019. május. 22. 12:11","title":"A bankokat segíthették a bíróságok a devizahiteles perekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyaralni menne, de a volt osztrák alkancellár korrupciós botránya után már nem bízik a lefoglalt szálláshelyben? Van néhány trükk, amelyekkel ellenőrizheti, hogy nyaralóját lehallgatják-e. ","shortLead":"Nyaralni menne, de a volt osztrák alkancellár korrupciós botránya után már nem bízik a lefoglalt szálláshelyben? Van...","id":"20190521_Tanuljon_Strache_hibajabol_igy_ellenorizheti_hogy_be_vane_kamerazva_az_Airbnbje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"092e8f42-ddc6-4807-8813-39738e9b400a","keywords":null,"link":"/elet/20190521_Tanuljon_Strache_hibajabol_igy_ellenorizheti_hogy_be_vane_kamerazva_az_Airbnbje","timestamp":"2019. május. 21. 11:51","title":"Ha ezt Strache előbb tudta volna: így ellenőrizheti, hogy be van-e kamerázva az Airbnb-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970c43d3-8520-439c-a97f-bb3b89046b28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész a híd tetején táncolva készített egy klipet, és mint most kiderült, ő is tudta, hogy tilosban jár. ","shortLead":"A színész a híd tetején táncolva készített egy klipet, és mint most kiderült, ő is tudta, hogy tilosban jár. ","id":"20190522_will_smith_budapest_lanchid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=970c43d3-8520-439c-a97f-bb3b89046b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e4a9cd-7df0-440a-8121-9d44e5375059","keywords":null,"link":"/elet/20190522_will_smith_budapest_lanchid","timestamp":"2019. május. 22. 13:28","title":"Will Smith tisztában volt vele, hogy illegálisan mászott fel a Lánchídra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b12856d-d318-41e9-a9dc-fc93ece650bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lefelé haladó spirálba kerültek a lengyel–izraeli kapcsolatok, a legújabb botrány amiatt robbant ki, hogy egy 65 éves izraeli polgár leköpte Lengyelország Izraelben akkreditált nagykövetét. A két ország közti vita évek óta tart, az alaphangot a 2018-ban életbe lépett lengyel holokauszttörvény határozza meg, és az utóbbi hetek varsói nacionalista tüntetései árnyalják. Már Hitler posztumusz győzelme is napirendre került. ","shortLead":"Lefelé haladó spirálba kerültek a lengyel–izraeli kapcsolatok, a legújabb botrány amiatt robbant ki, hogy egy 65 éves...","id":"20190517_Egy_kopes_margojara__ezert_rossz_az_izraelilengyel_viszony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b12856d-d318-41e9-a9dc-fc93ece650bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"816689b8-608e-4b8b-bc8e-aace73cd306f","keywords":null,"link":"/vilag/20190517_Egy_kopes_margojara__ezert_rossz_az_izraelilengyel_viszony","timestamp":"2019. május. 21. 16:45","title":"Egy köpés mutatta meg, milyen most az izraeli–lengyel viszony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Újabb milliárdos szerződést kötött.","shortLead":"Újabb milliárdos szerződést kötött.","id":"20190522_Nem_tud_rosszul_jarni_Meszaros_Lorinc_informatikai_cege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a418c4-2abf-43ac-9b02-db70f115b895","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190522_Nem_tud_rosszul_jarni_Meszaros_Lorinc_informatikai_cege","timestamp":"2019. május. 22. 10:03","title":"Nem tud rosszul járni Mészáros Lőrinc informatikai cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5771df37-4d39-4e10-bf95-25a69403226f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A miniszterelnök megállapította, hogy nem olyan jó a versenypályán, mint az autóversenyző.","shortLead":"A miniszterelnök megállapította, hogy nem olyan jó a versenypályán, mint az autóversenyző.","id":"20190520_audi_zalaegerszeg_orban_viktor_keszthelyi_vivien_autoverseny_tesztpalya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5771df37-4d39-4e10-bf95-25a69403226f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f086e6-f050-4fef-bf7b-bbf336b04671","keywords":null,"link":"/cegauto/20190520_audi_zalaegerszeg_orban_viktor_keszthelyi_vivien_autoverseny_tesztpalya","timestamp":"2019. május. 20. 17:22","title":"180-nal repesztett Orbánnal Keszthelyi Vivien – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba3052d8-e08f-45a4-80ff-1bb66d8da585","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szeretne Windows 10-re frissíteni, így a Windows 7 jövő januárban lejáró támogatása után egész más rendszerhez nyúl Dél-Korea: Linuxra váltanak. ","shortLead":"Nem szeretne Windows 10-re frissíteni, így a Windows 7 jövő januárban lejáró támogatása után egész más rendszerhez nyúl...","id":"20190522_del_korea_kormanyzat_windows_10_linux_operacios_rendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba3052d8-e08f-45a4-80ff-1bb66d8da585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c84fa8-a143-4812-bc72-9eacf66d3349","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_del_korea_kormanyzat_windows_10_linux_operacios_rendszer","timestamp":"2019. május. 22. 09:33","title":"Van, ahol így spórol a kormány: inkább dobja a Windowst Dél-Korea, Linuxra váltanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411798fd-6ef2-4a43-8d62-76143dc1325a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Benyújtotta a kormány a nagyszülői gyedről szóló törvényjavaslatot. Orbán Viktor idei évértékelőjén ismertette hét pontból álló családvédelmi akciótervét, ennek része a nagyszülői gyed.","shortLead":"Benyújtotta a kormány a nagyszülői gyedről szóló törvényjavaslatot. Orbán Viktor idei évértékelőjén ismertette hét...","id":"20190522_Itt_vannak_a_reszletek_a_nagyszuloi_gyedrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=411798fd-6ef2-4a43-8d62-76143dc1325a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240b2a55-b5d4-4899-bbdc-945d01041af0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190522_Itt_vannak_a_reszletek_a_nagyszuloi_gyedrol","timestamp":"2019. május. 22. 10:51","title":"Itt vannak a részletek a nagyszülői gyedről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]