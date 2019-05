Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"600cea2b-c59d-4026-8f78-db56b26759af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kevesebb, mint 500 ember ment el a törökszentmiklósi tüntetésre, ahová több ellentüntető csoport is érkezett. A tüntetésnek fél 9-kor lett vége, a tüntetők nagy része együtt hagyta el a helyszínt, a romák lakta részt egy időre lezárta a rendőrség. Elterjedt, hogy néhány tüntető mégis a helyszínre megy, a hangulat fél 10 fele nyugodott meg. ","shortLead":"Kevesebb, mint 500 ember ment el a törökszentmiklósi tüntetésre, ahová több ellentüntető csoport is érkezett...","id":"20190521_torokszentmiklos_toroczkai_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=600cea2b-c59d-4026-8f78-db56b26759af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4160e9-d9d3-4af5-bc15-1aa4d0bbf7f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_torokszentmiklos_toroczkai_tuntetes","timestamp":"2019. május. 21. 20:44","title":"Erődemonstrációnak kevés volt Toroczkai tüntetése, de a hangulat utána is feszült volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d7c557-60a4-4f76-b4b2-c34b31d9ed59","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Jobb munkakörülményeket szeretnének a csődgondnokság alatt álló Alitalia dolgozói.","shortLead":"Jobb munkakörülményeket szeretnének a csődgondnokság alatt álló Alitalia dolgozói.","id":"20190521_Kozel_haromszaz_Alitaliajaratot_toroltek_sztrajk_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8d7c557-60a4-4f76-b4b2-c34b31d9ed59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c84751c-86dc-4beb-b55c-b493c54f9fb1","keywords":null,"link":"/kkv/20190521_Kozel_haromszaz_Alitaliajaratot_toroltek_sztrajk_miatt","timestamp":"2019. május. 21. 09:23","title":"Közel háromszáz Alitalia-járatot töröltek sztrájk miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d27b1c-d5cc-4071-8528-16e2b31b0013","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az amerikai kormányzat három hónapnyi haladékot adott a Huaweinek. Nézzük, mit jelent ez a vállalat és a felhasználók számára.","shortLead":"Az amerikai kormányzat három hónapnyi haladékot adott a Huaweinek. Nézzük, mit jelent ez a vállalat és a felhasználók...","id":"20190521_huawei_android_q_google_90_napos_haladek_honor_20_pro_huawei_mate_x","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51d27b1c-d5cc-4071-8528-16e2b31b0013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8b05aee-f9b3-4ef6-a304-570e3a09166a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_huawei_android_q_google_90_napos_haladek_honor_20_pro_huawei_mate_x","timestamp":"2019. május. 21. 10:08","title":"Mit jelent a Huaweinek adott 90 napos haladék? Lesznek új telefonok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"340b71cc-7a87-48f6-98df-88eed483fc83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rengeteg olyan, Google által fejlesztett alkalmazást bukhatnak a Huawei (és Honor) mobilok tulajdonosai, amik a hétköznapok szerves részévé váltak.","shortLead":"Rengeteg olyan, Google által fejlesztett alkalmazást bukhatnak a Huawei (és Honor) mobilok tulajdonosai, amik...","id":"20190520_huawei_google_alkalmazas_bojkott_play_aruhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=340b71cc-7a87-48f6-98df-88eed483fc83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7777eb76-0566-4de9-b6e8-e4e5ff6e502f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_huawei_google_alkalmazas_bojkott_play_aruhaz","timestamp":"2019. május. 20. 12:33","title":"Ezeket a Google-alkalmazásokat bukhatják a Huawei-felhasználók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4960323-6500-4ef8-a36d-72c4525372b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy cukorbetegnek minden este meg kellene vizsgálnia a lábát.","shortLead":"Egy cukorbetegnek minden este meg kellene vizsgálnia a lábát.","id":"20190521_Naponta_10_ember_labat_kell_amputalni_cukorbetegseg_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4960323-6500-4ef8-a36d-72c4525372b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fedf134f-ff67-4b93-ae24-4d84885dcb71","keywords":null,"link":"/elet/20190521_Naponta_10_ember_labat_kell_amputalni_cukorbetegseg_miatt","timestamp":"2019. május. 21. 21:07","title":"Naponta 10 ember lábát amputálják cukorbetegség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e0bdb-6648-4b6a-b6fc-0abad2811f9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elképzelhető, hogy az USA és Kína közti kereskedelmi háború miatt nem láthatta a Trónok harca befejező részét az utóbbi ország közönsége. ","shortLead":"Elképzelhető, hogy az USA és Kína közti kereskedelmi háború miatt nem láthatta a Trónok harca befejező részét az utóbbi...","id":"20190520_tronok_harca_evadzaro_kereskedelmi_haboru_donald_trump_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e0bdb-6648-4b6a-b6fc-0abad2811f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49020db7-2803-4c02-9deb-c249ddf42143","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_tronok_harca_evadzaro_kereskedelmi_haboru_donald_trump_kina","timestamp":"2019. május. 20. 20:03","title":"Kínában még nem ment le a Trónok harca utolsó része, és ennek valószínűleg Trump az oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fb63aff-9edc-4935-ba6a-752395ad4e65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Beválasztotta a NASA a négyfős csapatába azt a magyar tudóst, aki pszichológusként vesz majd részt a kísérleti misszióban.","shortLead":"Beválasztotta a NASA a négyfős csapatába azt a magyar tudóst, aki pszichológusként vesz majd részt a kísérleti...","id":"20190521_nasa_magyar_tudos_ari_csilla_bolygokozi_utazas_pszichologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fb63aff-9edc-4935-ba6a-752395ad4e65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8337a1b9-8fa8-465b-8061-13282557c3d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_nasa_magyar_tudos_ari_csilla_bolygokozi_utazas_pszichologia","timestamp":"2019. május. 21. 19:33","title":"Magyar tudós irányítja a NASA bolygóközi utazások orvoskutató programját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30f075ed-7c49-4e30-b8d8-2b3786b9e817","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég inkább nem dobja piacra az egyik cipőjét, miután egy panamai törzs tiltakozott miatta. ","shortLead":"A cég inkább nem dobja piacra az egyik cipőjét, miután egy panamai törzs tiltakozott miatta. ","id":"20190522_Egy_indian_torzs_tiltakozasa_miatt_hatralt_meg_a_Nike","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30f075ed-7c49-4e30-b8d8-2b3786b9e817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1ea5426-1497-4d06-b93f-141e114878c7","keywords":null,"link":"/kkv/20190522_Egy_indian_torzs_tiltakozasa_miatt_hatralt_meg_a_Nike","timestamp":"2019. május. 22. 08:34","title":"Egy indián törzs tiltakozása miatt hátrált meg a Nike","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]