[{"available":true,"c_guid":"6b12856d-d318-41e9-a9dc-fc93ece650bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lefelé haladó spirálba kerültek a lengyel–izraeli kapcsolatok, a legújabb botrány amiatt robbant ki, hogy egy 65 éves izraeli polgár leköpte Lengyelország Izraelben akkreditált nagykövetét. A két ország közti vita évek óta tart, az alaphangot a 2018-ban életbe lépett lengyel holokauszttörvény határozza meg, és az utóbbi hetek varsói nacionalista tüntetései árnyalják. Már Hitler posztumusz győzelme is napirendre került. ","shortLead":"Lefelé haladó spirálba kerültek a lengyel–izraeli kapcsolatok, a legújabb botrány amiatt robbant ki, hogy egy 65 éves...","id":"20190517_Egy_kopes_margojara__ezert_rossz_az_izraelilengyel_viszony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b12856d-d318-41e9-a9dc-fc93ece650bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"816689b8-608e-4b8b-bc8e-aace73cd306f","keywords":null,"link":"/vilag/20190517_Egy_kopes_margojara__ezert_rossz_az_izraelilengyel_viszony","timestamp":"2019. május. 21. 16:45","title":"Egy köpés mutatta meg, milyen most az izraeli–lengyel viszony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Sérül a tőke szabad mozgásának elve és a tulajdonhoz való jog azzal, hogy a külföldiek haszonélvezeti jogát megszüntették.","shortLead":"Sérül a tőke szabad mozgásának elve és a tulajdonhoz való jog azzal, hogy a külföldiek haszonélvezeti jogát...","id":"20190521_Kimondta_az_EU_Birosaga_jogserto_a_magyar_foldtorveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f0f9871-3300-4a4c-b30d-a6aeeccdf705","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190521_Kimondta_az_EU_Birosaga_jogserto_a_magyar_foldtorveny","timestamp":"2019. május. 21. 13:10","title":"Kimondta az EU Bírósága: jogsértő a magyar földtörvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormányszóvivő mind a tízmillió magyar nevében üzent. ","shortLead":"A magyar kormányszóvivő mind a tízmillió magyar nevében üzent. ","id":"20190521_Menj_a_francba__uzente_Kovacs_Zoltan_a_Washington_Post_ujsagirojanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72f18ed-47e7-4f7f-b714-16ef9226784d","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Menj_a_francba__uzente_Kovacs_Zoltan_a_Washington_Post_ujsagirojanak","timestamp":"2019. május. 21. 10:35","title":"“Menj a francba!” – üzente Kovács Zoltán a Washington Post újságírójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4960323-6500-4ef8-a36d-72c4525372b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy cukorbetegnek minden este meg kellene vizsgálnia a lábát.","shortLead":"Egy cukorbetegnek minden este meg kellene vizsgálnia a lábát.","id":"20190521_Naponta_10_ember_labat_kell_amputalni_cukorbetegseg_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4960323-6500-4ef8-a36d-72c4525372b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fedf134f-ff67-4b93-ae24-4d84885dcb71","keywords":null,"link":"/elet/20190521_Naponta_10_ember_labat_kell_amputalni_cukorbetegseg_miatt","timestamp":"2019. május. 21. 21:07","title":"Naponta 10 ember lábát amputálják cukorbetegség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ad2c838-8d48-4b79-9f76-1ee801451e2d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vasárnap este kerül adásba a 60 Minutes című műsor legújabb része, amelyben interjú látható a Bitcoin Pizza Guy néven elhíresült férfival.","shortLead":"Vasárnap este kerül adásba a 60 Minutes című műsor legújabb része, amelyben interjú látható a Bitcoin Pizza Guy néven...","id":"20190521_laszlo_hanyecz_bitcoin_pizza_guy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ad2c838-8d48-4b79-9f76-1ee801451e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"990c40e0-4400-4397-9e16-6a37e4f4cc1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_laszlo_hanyecz_bitcoin_pizza_guy","timestamp":"2019. május. 21. 17:03","title":"Megszólalt a férfi, aki 23 milliárd forintnyi Bitcoint költött két pizzára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c2db81-ad4e-4073-a76a-04894c5558cf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eredetileg jeggyel jutott be a toronyba, de egy idő után úgy gondolta, inkább mászva folytatja az utat. ","shortLead":"Eredetileg jeggyel jutott be a toronyba, de egy idő után úgy gondolta, inkább mászva folytatja az utat. ","id":"20190520_Kiuritettek_az_Eiffeltornyot_mert_egy_ferfi_felmaszott_ra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00c2db81-ad4e-4073-a76a-04894c5558cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d82352-cac5-43d9-9825-1baca50a9c5d","keywords":null,"link":"/vilag/20190520_Kiuritettek_az_Eiffeltornyot_mert_egy_ferfi_felmaszott_ra","timestamp":"2019. május. 20. 18:34","title":"Kiürítették az Eiffel-tornyot, mert egy férfi felmászott rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff9f561-b3c9-47f0-a1a1-2e8f9ab4d22f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most éppen egy Bentley a világ leggyorsabb SUV-ja, de hamarosan változhat a helyzet. Értelmet persze nem érdemes keresni a minél nagyobb végsebesség hajszolásában. ","shortLead":"Most éppen egy Bentley a világ leggyorsabb SUV-ja, de hamarosan változhat a helyzet. Értelmet persze nem érdemes...","id":"20190522_cicaharc_a_300_kmh_feletti_vegsebessegu_divatterepjarok_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fff9f561-b3c9-47f0-a1a1-2e8f9ab4d22f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08999f87-8fac-4bc0-9ad7-15e5201e3b03","keywords":null,"link":"/cegauto/20190522_cicaharc_a_300_kmh_feletti_vegsebessegu_divatterepjarok_kozott","timestamp":"2019. május. 22. 08:21","title":"Cicaharc a 300 km/h feletti végsebességű divatterepjárók között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f52884-b322-4cfd-ab65-60690cf8e651","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közel tízezer aláírás gyűlt eddig össze a budaörsi pedagógusok nyílt levelére, ám a miniszterelnök nem veszi át a dokumentumot.\r

\r

","shortLead":"Közel tízezer aláírás gyűlt eddig össze a budaörsi pedagógusok nyílt levelére, ám a miniszterelnök nem veszi át...","id":"20190521_Orban_tovabbra_sem_szan_harom_percet_a_tiltakozo_tanarokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29f52884-b322-4cfd-ab65-60690cf8e651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fcc9201-cd8f-430d-a477-63926ba1b1dc","keywords":null,"link":"/elet/20190521_Orban_tovabbra_sem_szan_harom_percet_a_tiltakozo_tanarokra","timestamp":"2019. május. 21. 09:45","title":"Orbán továbbra sem szán három percet a tiltakozó tanárokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]