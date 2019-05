2014-hez képest kétezerrel kevesebb szavazatszámlálót küldtek a pártok a bizottságokba, hogy a választások tisztaságát ellenőrizzék, pedig akkor sem voltak sokan a lehetőségekhez képest. A legsikeresebb párt a Fidesz ezen a téren is. De két embert a Munkáspárt is delegált.

185 ezer szavazatszámlálót delegálhattak volna a pártok az EP-választás szavazatszámláló bizottságaiba – végül 26 298-at sikerült, közölte az MTI-vel a Nemzeti Választási Iroda (NVI). 2014-ben 28 083 delegált segítette a szavazatszámláló bizottságok munkáját.

A legtöbb delegáltat a Fidesz–KDNP jelentette be, 14 516-ot. Az MSZP–Párbeszéd 5 013-at, a Jobbik Magyarországért Mozgalom 2843-at, a Demokratikus Koalíció 2827-et, a Mi Hazánk Mozgalom 498-at, a Momentum Mozgalom 301-et, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt és az LMP 149-149-et, a Magyar Munkáspárt pedig 2-t. 2014-hez képest a Fidesz–KDNP közel ugyanannyi számlálót küldött most is, az MSZP valamennyivel kevesebbet, a Jobbik úgy feleannyit, a DK viszont több mint kétszer, az LMP pedig háromszor annyit (Fidesz–KDNP 14 802, MSZP 5685, Jobbik 5467, DK 1266, LMP 56).

Minden bizottságba 2-2 delegáltat küldhettek volna a pártok. A közösen listát állító pártok közösen küldhettek két-két tagot. Az EP-választáson kilenc listát vett nyilvántartásba a Nemzeti Választási Bizottság (NVB), így összesen mintegy 185 ezer delegáltat jelenthettek volna be a pártok.