Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4870b422-a91c-49d4-b4bd-f02d3e8a8650","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak brit éttermek érintettek, de így is több mint ezer munkahely került veszélybe.","shortLead":"Csak brit éttermek érintettek, de így is több mint ezer munkahely került veszélybe.","id":"20190521_jamie_oliver_etterem_csod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4870b422-a91c-49d4-b4bd-f02d3e8a8650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5b0851-6b74-47df-9a93-affde3e56c2a","keywords":null,"link":"/kkv/20190521_jamie_oliver_etterem_csod","timestamp":"2019. május. 21. 14:12","title":"Csődeljárás alá került Jamie Oliver étteremhálózata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eltérő véleménye miatt nyugdíjazzák, állítja a Debreceni Egyetem oktatója, Ádány Róza egészségügyi szakértő. A Putyinnak és Matolcsy Györgynek díszdoktori címet adó egyetemnek már volt gondja az övétől eltérő véleményekkel, világlátással.","shortLead":"Az eltérő véleménye miatt nyugdíjazzák, állítja a Debreceni Egyetem oktatója, Ádány Róza egészségügyi szakértő...","id":"20190523_Nyugdijazza_az_egyetemi_oktatojat_a_Debreceni_Egyetem_aki_bosszut_sejt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6fbc1a5-1ff0-4874-8d2a-81b3a1546ca7","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Nyugdijazza_az_egyetemi_oktatojat_a_Debreceni_Egyetem_aki_bosszut_sejt","timestamp":"2019. május. 23. 09:32","title":"Nyugdíjazza az oktatóját a Debreceni Egyetem, aki bosszút sejt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc192a5-2fcd-4382-bc63-75e4e80a2edb","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Kamion ütközött autószállító trélerrel. ","shortLead":"Kamion ütközött autószállító trélerrel. ","id":"20190521_Tobb_kilometeres_a_dugo_az_M0son_egy_baleset_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afc192a5-2fcd-4382-bc63-75e4e80a2edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9345d608-bc9b-44da-97ef-a92e0a882121","keywords":null,"link":"/cegauto/20190521_Tobb_kilometeres_a_dugo_az_M0son_egy_baleset_miatt","timestamp":"2019. május. 21. 14:57","title":"Több kilométeres a dugó az M0-son egy baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem a Huawei az egyetlen szálka az amerikai kormányzat szemében a The New York Times friss információi szerint. ","shortLead":"Nem a Huawei az egyetlen szálka az amerikai kormányzat szemében a The New York Times friss információi szerint. ","id":"20190522_donald_trump_kereskedelmi_haboru_kina_huawei_hikvision","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c623d6d5-9d66-447a-ae35-c9b479e9ff71","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_donald_trump_kereskedelmi_haboru_kina_huawei_hikvision","timestamp":"2019. május. 22. 08:33","title":"A Huawei után egy másik kínai céget is feketelistára rakhat Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0db0a31b-18e8-4b8a-85ba-f82a64200df2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Munkagép segítségével kellett kiemelni a bajba jutott állatot. ","shortLead":"Munkagép segítségével kellett kiemelni a bajba jutott állatot. ","id":"20190522_Fotok_Vizaknabol_szedtek_ki_egy_lovat_a_tuzoltok_Zala_megyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0db0a31b-18e8-4b8a-85ba-f82a64200df2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031ead37-327b-49ca-8405-f4a9a21d49f3","keywords":null,"link":"/elet/20190522_Fotok_Vizaknabol_szedtek_ki_egy_lovat_a_tuzoltok_Zala_megyeben","timestamp":"2019. május. 22. 12:28","title":"Fotók: Vízaknából szedtek ki egy lovat a tűzoltók Zala megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c659af80-3476-4d4a-a158-0d3cc46226ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gémes László, Szegvár polgármestere saját pénzéből hívott meg civileket nézelődni. ","shortLead":"Gémes László, Szegvár polgármestere saját pénzéből hívott meg civileket nézelődni. ","id":"20190522_Buszos_kirandulast_szervezett_a_hatarkeriteshez_egy_fideszes_politikus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c659af80-3476-4d4a-a158-0d3cc46226ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f104c7a-f3a9-47a9-96d5-01b7c108848c","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Buszos_kirandulast_szervezett_a_hatarkeriteshez_egy_fideszes_politikus","timestamp":"2019. május. 22. 13:01","title":"Buszos kirándulást szervezett a határkerítéshez egy fideszes politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b439dc-1542-4786-b8d4-2f4d0c2f0f0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőrt el is tiltották három hónapra az autóvezetéstől. ","shortLead":"A sofőrt el is tiltották három hónapra az autóvezetéstől. ","id":"20190521_Pont_a_rendorautot_sikerult_szabalytanaul_megeloznie_ennek_az_autosnak__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3b439dc-1542-4786-b8d4-2f4d0c2f0f0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12509e08-96d3-4aa6-85b8-f258faba8f69","keywords":null,"link":"/cegauto/20190521_Pont_a_rendorautot_sikerult_szabalytanaul_megeloznie_ennek_az_autosnak__video","timestamp":"2019. május. 21. 15:06","title":"Pont a rendőrautót sikerült szabálytalanul megelőznie ennek az autósnak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d930d52e-16a1-4ddf-9492-72c34b4982d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A svéd hatóságok Magyarországon nem hallgattak ki senkit. ","shortLead":"A svéd hatóságok Magyarországon nem hallgattak ki senkit. ","id":"20190522_Holtpontra_jutott_a_sved_nyomozas_Semjen_szarvasvadaszata_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d930d52e-16a1-4ddf-9492-72c34b4982d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce41889b-746c-42f3-8f65-7e825d57c505","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Holtpontra_jutott_a_sved_nyomozas_Semjen_szarvasvadaszata_ugyeben","timestamp":"2019. május. 22. 09:38","title":"Holtpontra jutott a svéd nyomozás Semjén szarvasvadászata ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]