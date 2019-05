Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a36b6f1d-4581-40a7-8459-f4d3e60d8d0b","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Komoly kihívókat kap a netes tévézés királya, a Netflix. A streaming-szolgáltatók kínálatában megjelennek a kábeltelevíziózásból ismerős tartalomcsomagok, és alacsonyabb előfizetési díjért cserébe a reklámok. A verseny fogja eldönteni, életképesek-e ezek az üzleti modellek.","shortLead":"Komoly kihívókat kap a netes tévézés királya, a Netflix. A streaming-szolgáltatók kínálatában megjelennek...","id":"20190513_A_netes_tevezes_csataterre_valik_jonnek_a_reklamok_es_a_csomagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a36b6f1d-4581-40a7-8459-f4d3e60d8d0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b4b2db-bc96-4fed-8622-1f74abd90b26","keywords":null,"link":"/kkv/20190513_A_netes_tevezes_csataterre_valik_jonnek_a_reklamok_es_a_csomagok","timestamp":"2019. május. 13. 12:35","title":"Reklámok és programcsomagok: új korszak jöhet a Netflix és vetélytársai harcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d3a4d4-d3f6-4799-a902-52becccdcbc2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kiki Bertens nyerte a női versenyt a madridi salakpályás tenisztornán.","shortLead":"Kiki Bertens nyerte a női versenyt a madridi salakpályás tenisztornán.","id":"20190511_Madridi_tenisztorna_Bertens_nyerte_a_noi_finalet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83d3a4d4-d3f6-4799-a902-52becccdcbc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdfd0c46-3de8-4776-8095-e128e6fe9879","keywords":null,"link":"/sport/20190511_Madridi_tenisztorna_Bertens_nyerte_a_noi_finalet","timestamp":"2019. május. 11. 21:15","title":"Madridi tenisztorna: Bertens nyerte a női finálét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c058ee48-c3c1-4e6f-a0fc-e030ca756195","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"85 évesen vasárnap elhunyt Vass Éva kétszeres Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes és kiváló művész.","shortLead":"85 évesen vasárnap elhunyt Vass Éva kétszeres Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes és kiváló művész.","id":"20190512_Vajon_lesz_e_meg_eronk_egymasra_mosolyogni_onfeledten__Meghalt_Vass_Eva_szineszno","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c058ee48-c3c1-4e6f-a0fc-e030ca756195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2a226e-630e-4a7b-9aca-c53bdd76a4a0","keywords":null,"link":"/kultura/20190512_Vajon_lesz_e_meg_eronk_egymasra_mosolyogni_onfeledten__Meghalt_Vass_Eva_szineszno","timestamp":"2019. május. 12. 17:47","title":"\"Vajon lesz e még erőnk egymásra mosolyogni önfeledten?\" - Meghalt Vass Éva színésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"366fccf3-ef6a-4f3e-a253-536c087944df","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Európának össze kell szednie magát, mert a vetélytársak a globális gazdaságban nem várnak - ezt hangsúlyozza Michel Barnier, aki a brüsszeli bizottság elnöki székére pályázik, még ha egyelőre nem is nyíltan.","shortLead":"Európának össze kell szednie magát, mert a vetélytársak a globális gazdaságban nem várnak - ezt hangsúlyozza Michel...","id":"20190512_Hasznos_szeretnek_lenni__mi_ez_ha_nem_kihivas_Manfred_Webernek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=366fccf3-ef6a-4f3e-a253-536c087944df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ae8320-061a-4560-ac1e-ff9687798cf4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190512_Hasznos_szeretnek_lenni__mi_ez_ha_nem_kihivas_Manfred_Webernek","timestamp":"2019. május. 12. 10:59","title":"„Hasznos szeretnék lenni”: mi ez, ha nem kihívás Manfred Webernek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca09997e-3f94-4a6c-a94d-a2f9788c220f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az elmúlt hetek fáradtságára hivatkozik Facebook-oldalán.","shortLead":"Az elmúlt hetek fáradtságára hivatkozik Facebook-oldalán.","id":"20190512_Fucsovics_koran_bucsuzik_a_romai_tenisztornatol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca09997e-3f94-4a6c-a94d-a2f9788c220f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bdb6d5d-bfa2-4cff-aefc-9edfbdf2255f","keywords":null,"link":"/sport/20190512_Fucsovics_koran_bucsuzik_a_romai_tenisztornatol","timestamp":"2019. május. 12. 15:20","title":"Fucsovics korán búcsúzik a római tenisztornától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf3f5fb-a571-4b9d-935b-c63d14980b67","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A piaci versenyt korlátozta a cég, amelyet vélhetően nem vág földhöz a büntetés.","shortLead":"A piaci versenyt korlátozta a cég, amelyet vélhetően nem vág földhöz a büntetés.","id":"20190513_Tobb_tizmilliard_forintos_birsagot_szabott_ki_az_EU_a_vilag_legnagyobb_sorgyartojara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cf3f5fb-a571-4b9d-935b-c63d14980b67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29498923-c7c6-4eee-aada-9b48f224af53","keywords":null,"link":"/kkv/20190513_Tobb_tizmilliard_forintos_birsagot_szabott_ki_az_EU_a_vilag_legnagyobb_sorgyartojara","timestamp":"2019. május. 13. 15:16","title":"Több tízmilliárd forintos bírságot szabott ki az EU a világ legnagyobb sörgyártójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afd674c6-5de3-4d54-bad0-3063453be77a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Karmelita kolostorban fogadta a Roszatom vezérigazgatóját. ","shortLead":"A miniszterelnök a Karmelita kolostorban fogadta a Roszatom vezérigazgatóját. ","id":"20190512_Orban_a_paksi_fejlesztes_Magyarorszag_nemzeti_erdeke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afd674c6-5de3-4d54-bad0-3063453be77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc46378c-917f-4cc2-95bc-6ace67d81467","keywords":null,"link":"/itthon/20190512_Orban_a_paksi_fejlesztes_Magyarorszag_nemzeti_erdeke","timestamp":"2019. május. 12. 13:58","title":"Orbán a Roszatom-vezért fogadta: \"A paksi fejlesztés nemzeti érdek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a30794d-fb52-46e1-852e-a84f71d2a79a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 20 éves B. István nem aprózta el, háromszor tört be ugyanabba a boltba. ","shortLead":"A 20 éves B. István nem aprózta el, háromszor tört be ugyanabba a boltba. ","id":"20190512_Talicskan_tolta_ki_a_lopott_narancsot_es_a_hosugarzot_a_zoldsegestol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a30794d-fb52-46e1-852e-a84f71d2a79a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0799b180-c693-4edb-ab20-b84d3664976c","keywords":null,"link":"/itthon/20190512_Talicskan_tolta_ki_a_lopott_narancsot_es_a_hosugarzot_a_zoldsegestol","timestamp":"2019. május. 12. 08:59","title":"Talicskán tolta ki a lopott narancsot és a hősugárzót a zöldségestől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]