A Demokratikus Koalíció tagsága felől érkezett a nyomás, hogy vezesse ő az EP-listát – mondta Dobrev Klára a hvg.hu-nak adott interjúban. Részben azért indul, mert most komoly veszélyt lát arra, hogy Orbán miatt az ország kiszorul az uniós döntésekből, és a támogatásokat is elveszítheti.

hvg.hu: Gyurcsány Ferencet is viszi magával?

Dobrev Klára: Hova?

hvg.hu: Brüsszelbe.

D. K.: Nem, természetesen nem.

hvg.hu: Pedig ezzel sok szavazatot tudnának szerezni.

D. K.: Ez az ön véleménye. A választók máshogy gondolják, hiszen a Medián és a ZRI legfrissebb kutatása szerint a DK támogatottsága folyamatosan növekszik, ma magasabb, mint bármikor korábban. Több mint félmillió ember bízik bennünk. A hvg.hu sem a legolvasottabb lap, mégsem gondolom, hogy nincs önökre szükség. Visszatérve: alapvetően úgy képzelem el az európai parlamenti képviselőséget, hogy az embernek két munkahelye van, az egyik Brüsszel vagy Strasbourg, a másik Budapest. Nagyon sokat fogok ingázni, a következő öt évben hetente jövök-megyek.

hvg.hu: Mit mondott volna a DK arra, ha Lévai Anikó vezeti a Fidesz EP-listáját?

D. K.: Amennyiben a Fidesz tagjai, szimpatizánsai és támogatói jó listavezetőnek tartják, és meg is szavazzák, akkor szerintem nem lehetett volna ellene kifogásunk.

© Túry Gergely

hvg.hu: Ki találta ki, hogy ön legyen a listavezető?

D. K.: Az elmúlt 5 évben még a HVG-nek sem tudtam úgy interjút adni, hogy ne kérdezték volna meg, mikor vállalok aktívabb politikai szerepet. Az elmúlt években úgy éreztem, hogy elég, amit csinálok, járom az országot, fórumokat tartok, küzdök velük a bíróságon, újságban, nyilvánosságban, de április 8-án – mikor nagy pofont kapott a demokratikus Magyarország – rá kellett jönnöm, hogy most mindenkinek oda kell tennie magát.

hvg.hu: Ön találta ki?

D. K.: Nem, évek óta folyamatosan érkezik a nyomás.

hvg.hu: De hogy EP-listát vezessen, azt csak el kellett dönteni.

D. K.: A Demokratikus Koalíció helyi szervezeteitől, tagjaitól folyamatosan kaptam a maileket, sms-eket, végül a párt alapszabálya szerint az elnökség döntött.

hvg.hu: Miért nem tartja visszásnak, hogy egy olyan pártnak a listavezetője, amelyet a férje vezet? A DK ráadásul teljesen Gyurcsány-központú párt.

D. K.: Szerintem ez egy programközpontú párt, amelynek sok erős személyisége van, a pártelnök a legerősebb.

© Túry Gergely

hvg.hu: A családi kötődés miatt egy percet sem gondolkodott azon, hogy vállalja vagy nem vállalja?

D. K.: Amikor Gyurcsány Ferenc 2004-ben miniszterelnök lett, akkor én a Nemzeti Fejlesztési Hivatal elnökhelyettese voltam, természetes volt, hogy lemondok a posztomról. Az európai parlamenti képviselőségről a választók mondják ki a végső szót, ha ők úgy gondolják, alkalmas vagyok, akkor leszek EP-képviselő. Ezt nem a DK elnöke vagy elnöksége fogja eldönteni. Megjegyzem, több felmérés szerint én vagyok az ellenzéki listavezetők között a legismertebb és a legnépszerűbb. Ez eddig igazolja a DK elnökségének döntését.

hvg.hu: 24 százalékkal a legnépszerűbb.

D. K.: A Medián a teljes mezőnyt nézte, mindenkivel szemben van bizalmatlanság, azon dolgozom, hogy a politikusokba vetett bizalom erősödjön.

hvg.hu: Visszatérve, a DK elnöksége teremtette meg azt a lehetőséget, hogy ön kijuthasson, és a DK-nak van egy olyan elkötelezett szavazóbázisa, amellyel nem kérdés, hogy egy mandátum biztosan lesz.

D. K.: Remélem, sokkal jobban fogunk szerepelni és több képviselőnk lesz, egyébként pedig úgy gondolom, hogy az a támogatás, amit a DK szavazóitól az elmúlt években kaptam, igazolja a döntés helyességét. Remélem, 26-án este is így fogjuk érezni.

hvg.hu: Milyen EP-szerepléssel volnának elégedettek?

D. K.: Szeretném, ha jobban szerepelnénk, mint öt évvel ezelőtt. (2014-ben két képviselői helyet szerzett a párt – a szerk.)

hvg.hu: Miért gondolja, hogy az európai politizálással tud tenni valamit az Orbán-rendszer ellen?

D. K: Ennek két oka van. 1990-ben indult az első európai szakirány a Közgázon, ennek hallgatója voltam. Az európai közösség, az európai egység nem egyszerűen a hivatásom volt az elmúlt 10 évben, hanem mélységesen hiszek benne, mindig is ezzel foglalkoztam az államigazgatásban, később az üzleti életben is. Másrészt most nagyon komoly veszélyt látok arra, hogy Orbán Viktor vezetésével ki fogunk szorulni az európai uniós döntésekből, és adott esetben a támogatásainkat is elveszíthetjük. Az elkövetkező egy-két év Magyarország számára sorsdöntő lesz.

© Túry Gergely

hvg.hu: Mit tud egyedüli EP-képviselőként tenni?

D. K.: Egy fecske nem csinál nyarat, sok fecske igen. A program, amit képviselünk – az európai minimálbér, a minimálnyugdíj, az európai családi pótlék – ma Európa legfontosabb kérdései, a normális európai pártok erről vitatkoznak.

hvg.hu: Csak ha Orbánt kell megfékezni, mit tud tenni?

D. K.: Az Európai Parlamentben nagyon sok barátot lehet szerezni ehhez a politikához. Azt látom, hogy a német szociáldemokraták hasonló dolgokat mondanak, Macron 7 pontos terve is multiadóról, európai minimálbérről szól. Szerintem a legfontosabb dolog – és ez az, amit Orbán teljesen félreért – szövetségeseket, barátokat szerezni egy programhoz. Ha ez sikerül, akkor maga a program és a terv is létre tud jönni.

hvg.hu: Ehelyett a Sargentini-jelentés elfogadása után jelenleg a jogállamiság megsértése szerinti eljárás zajlik Magyarországgal szemben. Ön szerint végigmegy?

D. K.: A finn elnökség következik, akik rendkívül árgus szemekkel figyelik mind a korrupcióellenes küzdelmet, mind a demokrácia védelmét, úgyhogy azt feltételezem, ők határozottabbak lesznek.

hvg.hu: A Sargentini-jelentést DK-s képviselők is megszavazták. Ön is így tett volna?

D. K.: Igen, ugyanis ez a magyar kormány antidemokratikus politikájáról szól, azt mutatja, melyek azok a lépések, amelyeknek meg kell változnia Magyarországon, hogy teljes jogú tagok maradhassunk. Más európai országokban az EP-kampány egyik fő témája, hogy hogyan lopják el az uniós támogatásokat Magyarországon. Orbánnak annyit sikerült elérnie, hogy európai médiaceleb lett, hatása nincs az európai politikára, de pontosan látszik, hogy már azért határolódik el tőle a CDU is, mert ciki. Az egyszerű német választópolgár is tudja, hogy kisvasutat épít és gázszerelőt gazdagít.

hvg.hu: A kisvasútba nem tudtak belekötni az EU ellenőrei.

D. K.: De a szimbolikája iszonyú erős: felesleges programokra megy el a pénz. Nem véletlen, Macron, Weber és Timmermans is azt mondja, a következő európai ciklusban jogállami normákhoz kell kötni a kifizetéseket. Száz százalékig meg vagyok arról győződve, hogy az első egy évben létrejönnek ezek a jogszabályok. Ha Orbán nem változtat a politikáján, az drámai helyzetet teremthet Magyarországon. EP-képviselőként szeretném megtalálni azokat a módszereket, hogyan lehet a kormányzattól függetlenül támogatni magyarországi projekteket. Ma is van már erre példa, hiszen önkormányzatok, civil szervezetek tudnak közvetlenül Brüsszelhez pályázni, az elbírálás is ott történik. Barátokat és szövetségeseket gyűjtve meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy a pénzek jelentős része a kormányt kikerülve, független uniós testületek döntése alapján, közvetlenül menjen önkormányzathoz, civil szervezetekhez vagy például a Magyar Tudományos Akadémiához.

hvg.hu: Mi van, ha ebbe a kormány nem megy bele? A Norvég Alapot is azért fúrta meg, hogy ami nem rajta keresztül megy, az ne legyen.

D. K.: Sajnos van egy pont, ahol már mindegy, Orbán mit gondol vagy akar. Az európai politika efelé halad, ő nagyon kis hatással rendelkezik Európában, hogy ezt megváltoztassa.

© Túry Gergely

hvg.hu: Ez az elképzelés mekkora visszatartó erő lehet?

D. K.: Amikor kiáll az ember, és azt mondja, hogy kutatásra és innovációra ide tud jönni x százmillió euró, majd Orbán kiáll, és azt mondja, nem jöhet, mert nem az én pénzem, Mészárosé vagy Tiborczé, akkor az súlyos belpolitikai válságot okoz. Nekünk az a feladatunk, hogy a feltételeket megteremtsük, és ha szükség van rá, akkor itthon kell megvívni a politikai csatát Orbánnal, és bemutatni az emberek túlnyomó többségének, hogy az általa képviselt politika az elszegényedés politikája, és azzal kizárjuk magunkat az EU-ból.

hvg.hu: Ezt próbálták magyarázni az országgyűlési választási kampányban is, aztán újra kétharmada lett a Fidesznek. Vagy nem csinálják jól, vagy nincs igazuk.

D. K.: Szerintem jól csináljuk, és igazunk van, viszont egy diktatúrában próbálunk meg kampányolni. A Fidesz-szavazókhoz nem ér el az én hangom. Az, hogy ennyire egyenlőtlen a pálya, nem szabad ez a választás, elsősorban a kormány és Orbán Viktor hibája.

hvg.hu: Hadházy Ákos azt mondja, pont ezért kellett volna távol maradni az EP-választástól, mert azzal, hogy elindulnak, legitimálják a Fidesz játékszabályait.

D. K.: Az a probléma, ha nem indulunk a választáson, akkor 21 képviselője van a Fidesznek. A bojkott az utolsó eszköz, egy robbanást megelőző állapot, ami előtt kutya kötelessége minden demokratának minden eszközt felhasználnia.

hvg.hu: Nagyon sokan akarják kívülről megfogni vagy az unióval megfogatni Orbán Viktort, de ez nem azt mutatja, hogy a hazai ellenzéknek nincs ereje?

D. K.: Egy diktatúrában nehéz.

hvg.hu: Azért itt nincs diktatúra.

D. K.: Szerintem viszont igen, nincsenek tisztességes választási feltételek. Orbánt sokan kommunikációs zseninek tartják, szerintem egy fenéket az. A demokratikus politika lényege, hogy a választók a versengő mondatok, gondolatok közül megtalálják a legjobbat. A politikai kommunikátor akkor zseniális, ha ebben a versenyben kitűnik és első számú lesz. Miután Orbán megszüntette a politikai verseny 90 százalékát, nem mondhatjuk, hogy hú, de zseniális politikát folytat. Egypártrendszert épített ki, ebben lavírozik. Én nem tudok minden csütörtök reggel a Kossuth Rádióban arról beszélni, hogy milyen országot szeretnék.

© Túry Gergely

hvg.hu: Szeretne?

D. K.: Igen, szeretnék, és szerintem a többi ellenzéki párt is szeretne, és egy normális országban szerepelhetnénk is.

hvg.hu: Nézzük a programot, mennyibe kerülne?

D. K.: Ez egy vaskosabb program.

hvg.hu: Akkor a három fő ígéretet.

D. K: Ez az európai minimálbér, a minimálnyugdíj és a családi pótlék, és ami nagyon fontos, az ehhez tartozó európai multiadó, ami megadja ennek a forrását. A multinacionális tech cégek harmadannyi adót fizetnek Európában, mint a normál kis- és középvállalkozások. Méltányos és tisztességes adót szednénk be, 150-200 milliárd eurót. A Macron-tervben a tech cégek adóztatására egy hasonló terv szerepel.

hvg.hu: Az európai költségvetés összeállításakor is szóba került a tech cégek adóztatása, ott 5 milliárdos tétel szerepel.

D. K.: Mert azok a tételek a mostani szabályok szerint érvényesek. Mi ezeket a szabályokat akarjuk megváltoztatni.

hvg.hu: Nem azért ennyi, mert azt tartják megvalósíthatónak?

D. K.: Amiről én beszélek – vagy amiről Macron beszél – az már egy egységes, közvetlen európai bevételt jelentene, ez lenne az első olyan adó, ami az EU közvetlen bevételét jelentené.

hvg.hu: A kormány azért ódzkodik ettől, mert attól fél, hogy az EU kedvet kap, és különböző más adózási kérdéseket is magához von. Többek között ezért került le a napirendről, mert vannak, akik nem értenek vele egyet.

D. K.: Persze, hogy sokan vannak, a kormány semmivel nem ért egyet, ami erősítené az uniót. Orbán Viktor ott ül a tanácsülésen és mindenbe beleszól, a javaslatokat általában csendben meg is szavazza, csak akkor megy ellene, amikor belpolitikai kommunikációs blabla miatt neki fontos.

© Túry Gergely

hvg.hu: Elég populistának tűnik ez a program, nagyon szép ígéretek vannak benne, de könnyen lehet úgy ígérni, hogy sok ráhatása nincs.

D. K.: Nem populista, mert megvan a fedezet.

hvg.hu: Beírtak egy összeget.

D. K.: Ezt nem én írtam, az európai pártcsaládok jelentős részének a programjában szerepel, e tekintetben nem kitaláció. Ma az Európa előtt álló legkomolyabb kihívás az egyenlőtlenségek növekedése, az elmúlt 20 évben elvált egymástól a munkabér és a termelékenység növekedése. Amikor szociális Európáról, programról beszélek, akkor arról beszélek, hogyan kell szépen lassan átalakítani, emberközpontúvá tenni a gondolkodásmódunkat, enélkül emberek millióit fogjuk odadobni a populisták karjai közé, akik drámai és ostoba válaszokat adnak az egyébként meglévő problémára.

hvg.hu: A Gyurcsány-kormány alatt is jelentős volt a különbség a magyar és az uniós átlag bérnövekedés között, nyílt is az olló. Gyurcsány Ferenc mit szólt volna, ha az unió mondja meg, hogy mennyi legyen itthon a minimálbér?

D. K.: A rendszerváltás óta a Gyurcsány-kormány volt az első, amely alatt csökkentek a társadalmi különbségek, a válság miatt sok minden megváltozott. A válság sokakat döbbentett rá arra, hogy a rendszer, amit összeraktunk, nincs kész, vagy nem alkalmazkodott az új világrendhez. A baloldali kormányok mindig erős Európa-párti kormányok voltak.

hvg.hu: Mennyi lenne az európai minimálbér? Ahol jobb a termelékenység, többért tudnak eladni, több bért tudnak fizetni. Az ilyen beavatkozásoknak nyilván vannak korlátai.

D. K.: A minimálbérről és a minimálnyugdíjról több nagy európai párttal együtt azt mondjuk, hogy az adott ország életszínvonalához kell kötni. Az európai családi pótlék volna egységes. Nincs rendben, hogy vannak, akik 28 ezer forintból élnek ebben az országban. Az EU-t sok kritika érte amiatt, hogy az átlagemberek problémájára nem adott választ. Az egyenlőtlenségek további növekedése szét fogja robbantani a közösséget.

hvg.hu: A családi pótlék miért lenne egységes? Egy luxusmedencés családnak miért járjon ugyanannyi?

D. K.: A családi pótlék filozófiája az összetartozás, ezért alanyi jogon jár minden európai gyereknek. Éppen az orbáni „családtámogatás” ad százezrekkel többet a leggazdagabbaknak.

hvg.hu: Hogy kerültek a plakátok az Elmű-oszlopokra? Úgy volt, hogy nem kapnak helyet.

D. K.: Nem is kaptunk. A DK csak olyan oszlopra tesz plakátot, amelyre van engedélye, a budapesti plakátjaink nem az Elmű villanyoszlopai.

© Túry Gergely

hvg.hu: Niedermüller Péter, a párt EP-képviselője hogyan esett ki a pixisből? Számtalan interjúban hivatkozik arra, hogy micsoda nagyszerű munkát végzett menekültügyben – aminek a hatásosságát lehet azért vitatni –, de nincs rajta a listán, ehelyett egy fővárosi kerület polgármester-jelöltje.

D. K.: Nem esett ki a pixisből, úgy döntött, hogy Magyarországon folytatja a politikai karrierjét, remélem, sikeresen.

hvg.hu: Az országgyűlési választás után nem vette át a mandátumát, azt mondta, hogy továbbra is szeretne az európai törvényhozás része maradni.

D. K.: Azóta sokat beszélgetett mindenkivel Péter, és komoly feladat vár rá az önkormányzati választáson.

Niedermüller Péter © www.europarl.europa.eu

hvg.hu: Molnár Csabával kapcsolatban azzal érvelnek, hogy ő jelezte az Elios-ügyet az OLAF-nak, viszont utána nem lehetett látni, hogy mit tett vele, Jávor Benedek vitte végig az egész ügyet.

D. K.: Szerintem sokat tett, intenzíven vitte az ügyet, legutóbb az Európai Bíróságon jelentette fel az OLAF-ot, mert nem adta ki a részletes jelentést.

hvg.hu: A költségvetési bizottság tagjai láthatták.

D. K.: De nem készíthettek róla felvételt, nem jegyzetelhettek, mi az egészet szeretnénk látni.

hvg.hu: A költségvetési csalással vádolt Czeglédy Csaba utolsóként fölkerült az EP-listára, ezzel mentelmi joga van. A DK hősnek tartja Czeglédyt, de nem elhamarkodott értékítélet ez? Arról nem is beszélve, hogy akadályozzák a büntetőeljárás folytatását.

D. K.: Nem akadályozzuk, mert az ügyészség befejezte a nyomozást, itt már vádemelés van, másrészt a mentelmi jog május 26-ig szól, mielőtt valaki nagyon elájulna ettől. Harmadrészt sok esetben kiderült, hogy Czeglédy Csaba egy előre megkonstruált, koncepciós eljárás részese.

hvg.hu: És ez alapján ki lehet mondani, hogy ez is az?

D. K.: Czeglédy Csaba esetében igen. Ha egy diktatúrában harcolunk, akkor vigyázunk azokra az emberekre, akik ennek az áldozatai. Ilyen Császy Zsolt, Tátrai Miklós és Czeglédy Csaba is. Pontosan lehet látni, hogy a Polt-féle ügyészség nemcsak arra való, hogy a fideszes bűnözőket mentegesse, hanem arra is, hogy a politikai ellenfeleket megfélemlítse. Fontos megmutatni, hogy nem félünk.