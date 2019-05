Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f96895ac-7677-45a7-b4ab-1678608cf26f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz EP-képviselőjelöltje azt mondta a DK-éra: később szüksége lehet a mentelmi jogára, ezért akar uniós képviselő lenni.","shortLead":"A Fidesz EP-képviselőjelöltje azt mondta a DK-éra: később szüksége lehet a mentelmi jogára, ezért akar uniós képviselő...","id":"20190522_Deutsch_Tamas_Dobrev_Klara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f96895ac-7677-45a7-b4ab-1678608cf26f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"047ba1c0-8bf1-4374-b3f2-583a4667d4f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Deutsch_Tamas_Dobrev_Klara","timestamp":"2019. május. 22. 17:04","title":"Dobrev Klára pert nyert Deutsch Tamással szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b439dc-1542-4786-b8d4-2f4d0c2f0f0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőrt el is tiltották három hónapra az autóvezetéstől. ","shortLead":"A sofőrt el is tiltották három hónapra az autóvezetéstől. ","id":"20190521_Pont_a_rendorautot_sikerult_szabalytanaul_megeloznie_ennek_az_autosnak__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3b439dc-1542-4786-b8d4-2f4d0c2f0f0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12509e08-96d3-4aa6-85b8-f258faba8f69","keywords":null,"link":"/cegauto/20190521_Pont_a_rendorautot_sikerult_szabalytanaul_megeloznie_ennek_az_autosnak__video","timestamp":"2019. május. 21. 15:06","title":"Pont a rendőrautót sikerült szabálytalanul megelőznie ennek az autósnak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41e5760-24df-4cda-b30b-52f330e44b61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Váratlanul ingyenessé tette nagy sikerű Sims játékának újabb, negyedik részét az Electronic Arts. A programot PC-re és Mac számítógépekre is fizetés nélkül lehet most letölteni. ","shortLead":"Váratlanul ingyenessé tette nagy sikerű Sims játékának újabb, negyedik részét az Electronic Arts. A programot PC-re és...","id":"20190522_electronic_arts_the_sims_4_letoltes_ingyen_videojatek_pc_re","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f41e5760-24df-4cda-b30b-52f330e44b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d5b84d-e0b3-4af0-acdb-c1dd8ab2e1c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_electronic_arts_the_sims_4_letoltes_ingyen_videojatek_pc_re","timestamp":"2019. május. 22. 20:03","title":"11 000 forint helyett most 0 forint: ingyen letöltheti a népszerű Sims 4-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07fb04ae-9c6c-4745-8f39-e217852f3365","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miért érdemes elmenni az EP-választásra?\r

","shortLead":"Miért érdemes elmenni az EP-választásra?\r

","id":"20190523_Megkezdodott_a_vilag_egyik_legnagyobb_valasztasa_vasarnap_on_is_reszt_vehet_benne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07fb04ae-9c6c-4745-8f39-e217852f3365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"629c1159-a75d-4bdf-93b7-9c1efab151bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190523_Megkezdodott_a_vilag_egyik_legnagyobb_valasztasa_vasarnap_on_is_reszt_vehet_benne","timestamp":"2019. május. 23. 12:16","title":"Megkezdődött a világ egyik legnagyobb választása, vasárnap ön is részt vehet benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pszichiátriai betegek otthonában, a fogyatékosok otthonába, a szenvedélybetegek otthonában, és a hajléktalanszállókon, éjjeli menedékhelyeken ellátottak száma csökkent is. ","shortLead":"A pszichiátriai betegek otthonában, a fogyatékosok otthonába, a szenvedélybetegek otthonában, és...","id":"20190522_Tobb_ezres_a_varolista_153an_kerultek_be_egy_ev_alatt_idosotthonba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f06bbbfa-ebb3-4815-828b-5a27016cbd32","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Tobb_ezres_a_varolista_153an_kerultek_be_egy_ev_alatt_idosotthonba","timestamp":"2019. május. 22. 14:33","title":"Több ezres a várólista, de csak 153-an kerültek be egy év alatt idősotthonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c25d11e-b4e4-41a5-b248-d71b403d9273","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Karbantartás lesz.","shortLead":"Karbantartás lesz.","id":"20190521_Tobb_posta_is_hamarabb_zar_jovo_szombaton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c25d11e-b4e4-41a5-b248-d71b403d9273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ef9b09-b708-4623-87a4-b7d9a2c93236","keywords":null,"link":"/kkv/20190521_Tobb_posta_is_hamarabb_zar_jovo_szombaton","timestamp":"2019. május. 21. 15:20","title":"Több posta is hamarabb zár jövő szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edead50b-a426-4e47-912e-c0255f5a5371","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csökken a népesség, a polgármester próbálja megállítani. ","shortLead":"Csökken a népesség, a polgármester próbálja megállítani. ","id":"20190522_viagra_gyerek_szuletes_francia_falu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edead50b-a426-4e47-912e-c0255f5a5371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90bef6d3-f01d-4e00-89f2-c1952dd580ac","keywords":null,"link":"/elet/20190522_viagra_gyerek_szuletes_francia_falu","timestamp":"2019. május. 22. 10:59","title":"Ingyen Viagrát osztogatna egy francia polgármester, csak szülessen már gyerek a faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1","c_author":"Windisch Judit","category":"vilag","description":"Orbán Viktor kedélyesen elvicceli a Strache-botrányt, a médiája pedig addig lúgozza a sztorit, hogy a volt osztrák alkancellár a végén már nem áruló, hanem áldozat lesz. Heinz-Christian Strache pártja, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) is ezzel játszik, miközben próbálja személyes baklövésként beállítani a történteket, csak kérdés, milyen sikerrel. A nyugat-európai társadalmak számára a Strache-botránnyal lett igazán világos, milyen logikai modell szerint működnek a szélsőjobboldali pártok – mondja hvg.hu-nak Bíró-Nagy András elemző.","shortLead":"Orbán Viktor kedélyesen elvicceli a Strache-botrányt, a médiája pedig addig lúgozza a sztorit, hogy a volt osztrák...","id":"20190521_Orban_Strache_Salvini","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54db9db8-4e12-44ca-b227-eb399b19dec9","keywords":null,"link":"/vilag/20190521_Orban_Strache_Salvini","timestamp":"2019. május. 21. 17:22","title":"Kiborult a bili: már mindenki láthatja, hogyan működik az Orbán-rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]