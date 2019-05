Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b98af205-4380-41d4-bd86-3b4346fe01f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főleg Pakisztánból, Szíriából és Jordániából érkeznének sokan Magyarországra tanulni, a kormány pedig bőkezűen finanszírozza a tanulmányaikat.","shortLead":"Főleg Pakisztánból, Szíriából és Jordániából érkeznének sokan Magyarországra tanulni, a kormány pedig bőkezűen...","id":"20190524_Tizmilliard_forinttal_tamogatta_a_kormany_a_kulfoldi_egyetemistakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b98af205-4380-41d4-bd86-3b4346fe01f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44324aa8-3a6c-4f99-9a5b-9825472b592e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190524_Tizmilliard_forinttal_tamogatta_a_kormany_a_kulfoldi_egyetemistakat","timestamp":"2019. május. 24. 10:39","title":"Tízmilliárd forinttal támogatta a kormány a külföldi egyetemistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35e6f2e-c07b-4f3e-9669-670c8fa269f4","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"A népszerű sportkocsi sokak számára egyet jelent a hamisítatlan életérzéssel. De tudta-e például, hogy miért éppen így néz ki a logója, vagy hogy kié lett az első a kategóriateremtő járgányból?","shortLead":"A népszerű sportkocsi sokak számára egyet jelent a hamisítatlan életérzéssel. De tudta-e például, hogy miért éppen...","id":"fordmagyarorszag_20190523_10_dolog_amit_nem_tudtal_a_Ford_Mustangrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b35e6f2e-c07b-4f3e-9669-670c8fa269f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"016795c7-1489-4259-b6e0-1201f795373e","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20190523_10_dolog_amit_nem_tudtal_a_Ford_Mustangrol","timestamp":"2019. május. 23. 07:30","title":"10 dolog, amit nem tudtál a Ford Mustangról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"92eae78e-ef67-4e43-aca8-662916a03a22","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"b3ddb0ba-2abe-4441-837d-7e9d4e9f406b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Rihanna pénteken mutatja be a Fenty márkát egy butikban Párizs legrégibb negyedében, a Marais-ban. „Emancipálni akarom a nőket” – nyilatkozta a fiatal popsztár, aki forradalmat indítana el a divatszakmában. ","shortLead":"Rihanna pénteken mutatja be a Fenty márkát egy butikban Párizs legrégibb negyedében, a Marais-ban. „Emancipálni akarom...","id":"20190524_Gyuszut_soha_nem_koptatott_de_uj_uzleti_modellel_torne_be_a_divatvilagba_Rihanna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3ddb0ba-2abe-4441-837d-7e9d4e9f406b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52491acf-7607-4e05-a890-1eefac8a7c93","keywords":null,"link":"/kkv/20190524_Gyuszut_soha_nem_koptatott_de_uj_uzleti_modellel_torne_be_a_divatvilagba_Rihanna","timestamp":"2019. május. 24. 12:03","title":"Gyűszűt soha nem koptatott, de új üzleti modellel törne be a divatvilágba Rihanna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5d8a95-5e98-459d-ac32-16fded0e98fd","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A Leisztinger Tamás vállalkozó érdekkörébe került lap tulajdonosa a Proton nevű energetikai cég.","shortLead":"A Leisztinger Tamás vállalkozó érdekkörébe került lap tulajdonosa a Proton nevű energetikai cég.","id":"20190523_Egy_energetikai_ceg_lett_a_Nepszava_tulajdonosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec5d8a95-5e98-459d-ac32-16fded0e98fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e733264-ca43-411a-b723-1f860f6cadf0","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190523_Egy_energetikai_ceg_lett_a_Nepszava_tulajdonosa","timestamp":"2019. május. 23. 13:04","title":"Bejegyezték a Népszavát tulajdonló energetikai céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megsértették az alapítvány jó hírnevét és az egyenlő bánásmódhoz való jogát, mert migrációpártinak nevezték őket, és azt mondták, befolyásolni akarják a választások kimenetelét.\r

","shortLead":"Az augusztus végi Szegedi Ifjúsági Napokon a korábban bejelentett nevek mellett fellép Afrojack, Nakadia, Salvatore...","id":"20190524_Ujabb_sztarokat_jelentettek_be_a_SZINre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=153966f2-d8be-4191-b8ab-d3fd060ab4de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"734cdb4c-a28b-4026-88ea-4d6d1a8909ae","keywords":null,"link":"/kultura/20190524_Ujabb_sztarokat_jelentettek_be_a_SZINre","timestamp":"2019. május. 24. 08:57","title":"Újabb sztárokat jelentettek be a SZIN-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]