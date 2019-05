Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61bccc30-4940-46ae-996e-7cbb3765d236","c_author":"Horváth Aladár","category":"itthon","description":"Nemcsak a legújabb náci párt mutatkozott be, hanem az öntudatos roma fiatalok is.","shortLead":"Nemcsak a legújabb náci párt mutatkozott be, hanem az öntudatos roma fiatalok is.","id":"20190524_Horvath_Aladar_Torokszentmiklos_tanulsagai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61bccc30-4940-46ae-996e-7cbb3765d236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690a8f3e-14a3-421a-a72f-176005a76a61","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Horvath_Aladar_Torokszentmiklos_tanulsagai","timestamp":"2019. május. 24. 10:45","title":"Horváth Aladár: Törökszentmiklós tanulságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ember megsérült. ","shortLead":"Egy ember megsérült. ","id":"20190524_Busz_es_auto_utkozott_a_Huvosvolgyi_uton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f1ff5b-997f-4124-a7f6-414537ce5cd8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_Busz_es_auto_utkozott_a_Huvosvolgyi_uton","timestamp":"2019. május. 24. 16:03","title":"Busz és autó ütközött a Hűvösvölgyi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdd7f4b5-5a83-42de-9d3f-0db3b0735d2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elkövető azonosításához segítséget kérnek a rendőrök.","shortLead":"Az elkövető azonosításához segítséget kérnek a rendőrök.","id":"20190524_taxi_sofor_tolvaj_penztarca_automoso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdd7f4b5-5a83-42de-9d3f-0db3b0735d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9014781a-0d4b-460f-a2a7-62f0645b8711","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_taxi_sofor_tolvaj_penztarca_automoso","timestamp":"2019. május. 24. 15:56","title":"Pofátlan módon loptak meg egy autóját mosó taxist – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0720f87-ba99-42a9-a122-0d39af8bc56d","c_author":"Onozó Róbert (Cannes)","category":"kultura","description":"A világ legjelentősebb filmfesztiválján is meg kell esketni a kritikusokat, hogy nem árulják el az új Tarantino-film cselekményét, pedig a Volt egyszer egy… Hollywood nem csak a történet fordulatai miatt lett különleges élmény. Cannes mindenesetre teljesen felbolydult Brad Pitt és Leonardo DiCaprio érkezésétől, Tarantino pedig felhúzta magát, amikor arról kérdezték, miért kidolgozatlan a női főhőse. Ezen a téren viszont az egész fesztiválnak van mit behozni, a szelekció alapján úgy tűnik, 2019 nem a nők éve Cannes-ban. ","shortLead":"A világ legjelentősebb filmfesztiválján is meg kell esketni a kritikusokat, hogy nem árulják el az új Tarantino-film...","id":"20190523_A_spoilerezes_a_legujabb_jarvany_Cannes_filmesztival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0720f87-ba99-42a9-a122-0d39af8bc56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51acb629-ae1c-4f3b-89ea-879c977dc7e1","keywords":null,"link":"/kultura/20190523_A_spoilerezes_a_legujabb_jarvany_Cannes_filmesztival","timestamp":"2019. május. 23. 20:00","title":"A spoilerezés a legújabb járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4167a153-8ab5-41a1-9804-e309f0c46308","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Finoman szólva is zűrös volt Abdellatif Kechiche visszatérése.","shortLead":"Finoman szólva is zűrös volt Abdellatif Kechiche visszatérése.","id":"20190524_Botrany_Cannes_szex_film_vetites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4167a153-8ab5-41a1-9804-e309f0c46308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d36ee8-507a-4aa5-91bb-4ee1753772e3","keywords":null,"link":"/kultura/20190524_Botrany_Cannes_szex_film_vetites","timestamp":"2019. május. 24. 16:45","title":"Botrányba fulladt egy vetítés Cannes-ban, tömegesen távoztak a nézők a teremből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59bc851-869b-46e3-9153-0b7ea521ad41","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"itthon","description":"Az európai alkotmány lehetne az az erő, amely visszatartja az uniós alapértékeket megsértő államokat - véli Heller Ágnes, aki Európa jövőjéről beszélgetett a francia államfővel. A filozófus a hvg.hu-nak beszélt arról is, mi lehet az akadálya Orbán Viktor és Matteo Salvini szövetségének, és hogy miben tér el egy másik szövetségesnek tartott, a napokban megbukott politikus, Heinz-Christian Strache példája a Fidesz körüli botrányoktól. ","shortLead":"Az európai alkotmány lehetne az az erő, amely visszatartja az uniós alapértékeket megsértő államokat - véli Heller...","id":"20190525_Heller_Agnes_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f59bc851-869b-46e3-9153-0b7ea521ad41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a1ff628-8fba-4fe4-bbb5-035c4d8de5f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Heller_Agnes_interju","timestamp":"2019. május. 25. 07:00","title":"Heller Ágnes: A változást ne Brüsszeltől várjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9426db7f-ca32-44e5-a9e4-2295ea7bc5e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Hétfőn és pénteken is gyakrabban közlekedik a repülőtéri 100 E járat május 27-től.","shortLead":"Hétfőn és pénteken is gyakrabban közlekedik a repülőtéri 100 E járat május 27-től.","id":"20190524_100E_busz_Ferihegy_repuloter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9426db7f-ca32-44e5-a9e4-2295ea7bc5e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e075733-dd6a-4292-9285-e533eabe9a32","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190524_100E_busz_Ferihegy_repuloter","timestamp":"2019. május. 24. 12:55","title":"Sűrűbben járnak majd a reptéri 100E-buszok a csúcsidőkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc79db5c-5266-49af-9fda-75e9408d61cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Superb esetében most először kínált Scout változat megemelt futóművet és megerősített alsó védelmet kapott.","shortLead":"A Superb esetében most először kínált Scout változat megemelt futóművet és megerősített alsó védelmet kapott.","id":"20190524_most_eloszor_ime_az_uj_skoda_superb_terepkombi_kivitele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc79db5c-5266-49af-9fda-75e9408d61cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a8dcfb9-fa5c-4da4-af50-1d0df13feece","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_most_eloszor_ime_az_uj_skoda_superb_terepkombi_kivitele","timestamp":"2019. május. 24. 11:21","title":"Most először: íme az új Skoda Superb terepkombi kivitele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]