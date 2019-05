Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az azóta lemondott osztrák kormány belügyminisztere az ibizai videó nyilvánosságra kerülése után még hozott egy a közmunkát végző menedékkérők fizetését csökkentő rendeletet, ezt, az összes többi a videó megjelenése óta hozott rendelettel együtt érvénytelenítette az ideiglenes kormány.","shortLead":"Az azóta lemondott osztrák kormány belügyminisztere az ibizai videó nyilvánosságra kerülése után még hozott...","id":"20190524_Az_ideiglenes_osztrak_kormany_visszavonta_Stracheek_egyik_utolso_a_menedekkerokre_vonatkozo_rendeletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f04f22a7-6f77-497c-bb79-fe3bc7a763f3","keywords":null,"link":"/vilag/20190524_Az_ideiglenes_osztrak_kormany_visszavonta_Stracheek_egyik_utolso_a_menedekkerokre_vonatkozo_rendeletet","timestamp":"2019. május. 24. 05:57","title":"Az ideiglenes osztrák kormány visszavonta Stracheék egyik utolsó, a menedékkérőkre vonatkozó rendeletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba22c76e-721b-4b77-9384-e4ff4e2e4374","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Karambol miatt van torlódás Pest felé.","shortLead":"Karambol miatt van torlódás Pest felé.","id":"20190524_Ket_kilometeres_dugulas_van_az_M5oson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba22c76e-721b-4b77-9384-e4ff4e2e4374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f033ef7-22b4-431a-a2ad-b8e211364125","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_Ket_kilometeres_dugulas_van_az_M5oson","timestamp":"2019. május. 24. 08:45","title":"Két kilométeres dugulás van az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Folyamatosan engedi ki a gépekre a Microsoft a Windows 10 májusi nagy frissítését, amely több hasznos funkcióval is bővíti a számítógépeket. ","shortLead":"Folyamatosan engedi ki a gépekre a Microsoft a Windows 10 májusi nagy frissítését, amely több hasznos funkcióval is...","id":"20190524_windows_10_majus_update_frissites_sandbox_funkciok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ceb1d3b-0b7b-4c95-b185-8d9abe2c3044","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_windows_10_majus_update_frissites_sandbox_funkciok","timestamp":"2019. május. 24. 08:03","title":"Frissítse a gépén a Windowst – remek új funkciók jöttek bele, mutatjuk a legjobbakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c3767c-1cf5-4670-b1a2-4b1976bfa90f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És a migránsoknak akarják adni – így a kormányfő.","shortLead":"És a migránsoknak akarják adni – így a kormányfő.","id":"20190523_Orban_egy_szantofoldi_napon_azzal_riogatott_Brusszel_el_akarja_venni_a_magyar_gazdak_penzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48c3767c-1cf5-4670-b1a2-4b1976bfa90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cdd6d5a-6b87-4992-b1d7-6760e4636021","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Orban_egy_szantofoldi_napon_azzal_riogatott_Brusszel_el_akarja_venni_a_magyar_gazdak_penzet","timestamp":"2019. május. 23. 13:04","title":"Orbán egy szántóföldi napon azzal riogatott, Brüsszel el akarja venni a magyar gazdák pénzét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07fb04ae-9c6c-4745-8f39-e217852f3365","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miért érdemes elmenni az EP-választásra?

","shortLead":"Miért érdemes elmenni az EP-választásra?

","id":"20190523_Megkezdodott_a_vilag_egyik_legnagyobb_valasztasa_vasarnap_on_is_reszt_vehet_benne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07fb04ae-9c6c-4745-8f39-e217852f3365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"629c1159-a75d-4bdf-93b7-9c1efab151bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190523_Megkezdodott_a_vilag_egyik_legnagyobb_valasztasa_vasarnap_on_is_reszt_vehet_benne","timestamp":"2019. május. 23. 12:16","title":"Megkezdődött a világ egyik legnagyobb választása, vasárnap ön is részt vehet benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d91d61-5c31-4846-9396-1240719aed9e","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Közeledik a turisztikai főidény, amit ebben az évben is jelentős munkaerőhiány kísér. Az Adózóna összegyűjtötte, mit tehetnek meg a cégvezetők a munkaidő-beosztással és a bérezéssel ilyenkor.","shortLead":"Közeledik a turisztikai főidény, amit ebben az évben is jelentős munkaerőhiány kísér. Az Adózóna összegyűjtötte, mit...","id":"20190523_Sok_dolgozo_bukhatja_a_vasarnapi_potlekot_a_nyari_szezonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50d91d61-5c31-4846-9396-1240719aed9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03667a05-5076-4b84-861c-a859be8b87c2","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190523_Sok_dolgozo_bukhatja_a_vasarnapi_potlekot_a_nyari_szezonban","timestamp":"2019. május. 23. 15:59","title":"Sok dolgozó bukhatja a vasárnapi pótlékot a nyári szezonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a3a125-8ea2-4779-9d1a-9863fbbe658e","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Milyen előnyökkel járt volna az az UNESCO-védelem, amelytől egy kormányzati döntés értelmében a Hadrianus római császárnak tulajdonított helytartói palotát megfosztották? És mire jó egy láthatatlan kincs, amelyet nem lehet mutogatni? A Hajógyári-sziget felszíne alatt elterülő óriási palotaromot a régészek szerint bonyolult lenne kiásni, egyelőre biztonságosabb neki a föld alatt.","shortLead":"Milyen előnyökkel járt volna az az UNESCO-védelem, amelytől egy kormányzati döntés értelmében a Hadrianus római...","id":"20190524_A_Hadrianuspalota_koszoni_szepen_jol_erzi_magat_egy_golfpalya_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7a3a125-8ea2-4779-9d1a-9863fbbe658e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6986631-43e3-4a8e-9342-b634a842893b","keywords":null,"link":"/kultura/20190524_A_Hadrianuspalota_koszoni_szepen_jol_erzi_magat_egy_golfpalya_alatt","timestamp":"2019. május. 24. 20:00","title":"A Hadrianus-palota köszöni szépen, jól van egy golfpálya alatt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b7ec86-48f1-4c27-b502-9479ddedb53c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Kína észak részén lévő két tartományban, Santungban és Hopejben lévő hőszigetelőhab-gyárakban állítják elő a Földet védő ózonpajzsot romboló, 2010 óta betiltott CFC-gázokat. A Nature című folyóiratban megjelent cikk szerint az utóbbi években világszerte újra nő a veszélyes gázok kibocsátása.","shortLead":"A Kína észak részén lévő két tartományban, Santungban és Hopejben lévő hőszigetelőhab-gyárakban állítják elő a Földet...","id":"20190523_Megtalaltak_hogy_kik_gyartjak_az_ozonpajzsot_rombolo_betiltott_CFCgazokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52b7ec86-48f1-4c27-b502-9479ddedb53c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32111dca-d030-4564-88f5-14fd07d0c5fa","keywords":null,"link":"/vilag/20190523_Megtalaltak_hogy_kik_gyartjak_az_ozonpajzsot_rombolo_betiltott_CFCgazokat","timestamp":"2019. május. 23. 10:40","title":"Megtalálták, hogy kik gyártják az ózonpajzsot romboló, betiltott CFC-gázokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]