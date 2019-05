Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt egy hétben több cég is közölte, nem szakítják meg a Huaweijel kötött együttműködésüket, és továbbra is támogatják a kínai vállalatot.","shortLead":"Az elmúlt egy hétben több cég is közölte, nem szakítják meg a Huaweijel kötött együttműködésüket, és továbbra is...","id":"20190524_huawei_bojkott_amerikai_kina_gazdasagi_haboru_tsmc_panasonic_interdigital_infineon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f2e58b-9b49-46d6-91cd-7505f3c6a323","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_huawei_bojkott_amerikai_kina_gazdasagi_haboru_tsmc_panasonic_interdigital_infineon","timestamp":"2019. május. 24. 09:36","title":"Nem minden szövetségesét veszítette el a Huawei – ezek a cégek álltak ki mellettük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Túl sok engedélyt adnak ki a hatóságok.","shortLead":"Túl sok engedélyt adnak ki a hatóságok.","id":"20190524_Akkora_tomeg_van_a_Mount_Everesten_hogy_abba_egy_nap_alatt_harman_is_belehaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51428af0-ad29-48aa-af88-5fbe39cfda52","keywords":null,"link":"/elet/20190524_Akkora_tomeg_van_a_Mount_Everesten_hogy_abba_egy_nap_alatt_harman_is_belehaltak","timestamp":"2019. május. 24. 17:37","title":"Akkora tömeg van a Mount Everesten, hogy abba egy nap alatt hárman is belehaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f43730-59e6-4d10-a05d-69522ac56348","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Minden jel arra utal, hogy csúszhat az azonnali fizetési rendszer júliusi startja. 