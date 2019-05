Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c840ef5e-baf8-4e40-aae8-cb8f3ea4cbfe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt írta Liptai, hogy világsztárral szelfizni menő.\r

\r

","shortLead":"Azt írta Liptai, hogy világsztárral szelfizni menő.\r

\r

","id":"20190526_Liptai_Claudia_Timothee_Chalametval_szelfizett_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c840ef5e-baf8-4e40-aae8-cb8f3ea4cbfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12bf3b6b-02c7-4c44-a1dd-911722bd3211","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Liptai_Claudia_Timothee_Chalametval_szelfizett_Budapesten","timestamp":"2019. május. 26. 09:01","title":"Liptai Claudia Timothée Chalamet-val szelfizett Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf2e76c1-d314-43dc-bb64-7e8d132aeed5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A ramadán alatt alábbhagytak a harcok, de most újra felélénkültek. Április eleje óta már több mint 500-an haltak meg Líbiában.","shortLead":"A ramadán alatt alábbhagytak a harcok, de most újra felélénkültek. Április eleje óta már több mint 500-an haltak meg...","id":"20190526_Ujra_ropognak_a_fegyverek_Tripoliban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf2e76c1-d314-43dc-bb64-7e8d132aeed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"234dec41-d722-4a7e-aa60-351eb48813f2","keywords":null,"link":"/vilag/20190526_Ujra_ropognak_a_fegyverek_Tripoliban","timestamp":"2019. május. 26. 11:28","title":"Újra ropognak a fegyverek Tripoliban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ea8aea-d412-4b49-a3e8-59f53df2adf2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt mindenki sejti, hogy a bécsi lakások drágábbak, de mennyivel? \r

\r

","shortLead":"Azt mindenki sejti, hogy a bécsi lakások drágábbak, de mennyivel? \r

\r

","id":"20190526_Becsben_dragabb_a_lakas_vagy_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7ea8aea-d412-4b49-a3e8-59f53df2adf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc5d29b4-7b31-4d79-ac60-6999f0e38ff7","keywords":null,"link":"/kkv/20190526_Becsben_dragabb_a_lakas_vagy_Budapesten","timestamp":"2019. május. 26. 10:26","title":"Bécsben drágább a lakás vagy Budapesten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ee8134b-dd43-4d1a-b806-5360ab861e57","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Az ország második leggazdagabb embere Békés megye leszakadó keleti csücskébe is betette a lábát. A helyieknek azonban nem hozta meg a remélt felvirágzást az új földesúr érkezése.","shortLead":"Az ország második leggazdagabb embere Békés megye leszakadó keleti csücskébe is betette a lábát. A helyieknek azonban...","id":"20190526_Meszarose_a_fel_orszag_de_a_ra_hullo_unios_penzesobol_a_bekesieknek_legfeljebb_cseppek_jutnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ee8134b-dd43-4d1a-b806-5360ab861e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d14d05a5-cc33-4669-a625-714c703a8b81","keywords":null,"link":"/kkv/20190526_Meszarose_a_fel_orszag_de_a_ra_hullo_unios_penzesobol_a_bekesieknek_legfeljebb_cseppek_jutnak","timestamp":"2019. május. 26. 11:16","title":"Mészárosé a fél ország, de a rá hulló uniós pénzesőből a békésieknek legfeljebb cseppek jutnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853463da-4e46-4428-8a1e-2ae7659807c4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Pókember és sok más híres képregény alkotójának menedzsere visszaélt idős főnökének egyre romló mentális állapotával.","shortLead":"A Pókember és sok más híres képregény alkotójának menedzsere visszaélt idős főnökének egyre romló mentális állapotával.","id":"20190526_Letartoztattak_Stan_Lee_egykori_menedzseret_mert_meglopta_az_idos_kepregenyirot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=853463da-4e46-4428-8a1e-2ae7659807c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d1fa02-2578-4c05-abde-db3b118e0cd0","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Letartoztattak_Stan_Lee_egykori_menedzseret_mert_meglopta_az_idos_kepregenyirot","timestamp":"2019. május. 26. 13:17","title":"Letartóztatták Stan Lee egykori menedzserét, mert sorozatosan meglopta az idős képregényírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc1d64f-3b26-4d9f-bef4-5cb22a95f475","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Annette Wilkin a brit uralkodó egyik leghűségesebb beosztottja volt, szinte családtagként kezelték a 45 évig szolgáló házvezetőnőt. ","shortLead":"Annette Wilkin a brit uralkodó egyik leghűségesebb beosztottja volt, szinte családtagként kezelték a 45 évig szolgáló...","id":"20190526_Gyasz_a_kiralyi_csaladban_meghalt_II_Erzsebet_kiralyno_hazvezetonoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efc1d64f-3b26-4d9f-bef4-5cb22a95f475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0642efa5-822c-4429-9616-57bad7d9db51","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Gyasz_a_kiralyi_csaladban_meghalt_II_Erzsebet_kiralyno_hazvezetonoje","timestamp":"2019. május. 26. 17:37","title":"Gyász a királyi családban: meghalt II. Erzsébet királynő házvezetőnője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c08f4c09-31b5-4c41-aa7b-3a9e0010ca02","c_author":"","category":"vilag","description":"A volt belga miniszterelnök az unió egységének jövőjét félti a választásokon a nacionalistákkal szemben.","shortLead":"A volt belga miniszterelnök az unió egységének jövőjét félti a választásokon a nacionalistákkal szemben.","id":"20190525_Verhofstadt_Vege_az_EUnak_ha_nem_lepnek_fel_Orbannal_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c08f4c09-31b5-4c41-aa7b-3a9e0010ca02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb6249c-d9c8-49b7-8848-ed5012caae20","keywords":null,"link":"/vilag/20190525_Verhofstadt_Vege_az_EUnak_ha_nem_lepnek_fel_Orbannal_szemben","timestamp":"2019. május. 25. 12:11","title":"Verhofstadt: Vége az EU-nak, ha nem lépnek fel Orbánnal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7883112a-585e-4764-bf1f-ba58d3849689","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy nagytömegű törpebolygóval ütközhetett össze a Hold a Naprendszer kialakulásának korai időszakában, ez az esemény okozhatta a Hold kráterekkel szabdalt távoli oldala és a Föld felé néző, alacsony fekvésű medencékkel tarkított oldala közötti különbségeket egy nemzetközi kutatócsoport szerint.","shortLead":"Egy nagytömegű törpebolygóval ütközhetett össze a Hold a Naprendszer kialakulásának korai időszakában, ez az esemény...","id":"20190525_nagytomegu_torpebolygo_osszeutkozes_hold_felszine","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7883112a-585e-4764-bf1f-ba58d3849689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"387b84aa-6312-4d6a-96e4-03fb9dad4562","keywords":null,"link":"/tudomany/20190525_nagytomegu_torpebolygo_osszeutkozes_hold_felszine","timestamp":"2019. május. 25. 12:03","title":"Megfejthették a rejtélyt: egy 780 km átmérőjű bolygóval ütközhetett a Hold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]