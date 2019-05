Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A terhességmegszakítás ellenzése nem vallási, hanem emberi kérdés, és az abortusz akkor sem megengedhető, ha a születendő gyermek súlyos fogyatékkal jön világra vagy alig van esélye az életben maradásra - fejtette ki véleményét szombaton Ferenc pápa egy egyházilag támogatott konferencián.","shortLead":"A terhességmegszakítás ellenzése nem vallási, hanem emberi kérdés, és az abortusz akkor sem megengedhető, ha...","id":"20190525_A_papa_szerint_a_terhessegmegszakitas_elvetese_nem_vallasi_hanem_emberi_kerdes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081ff496-fe78-4cb1-9f92-48c57e3bdfa8","keywords":null,"link":"/elet/20190525_A_papa_szerint_a_terhessegmegszakitas_elvetese_nem_vallasi_hanem_emberi_kerdes","timestamp":"2019. május. 25. 15:54","title":"A pápa szerint a terhességmegszakítás elvetése nem vallási, hanem emberi kérdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dffb98f3-524c-4df3-97c4-5ebc199ae95a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190525_Keresztelo_volt_ma_az_Orban_csaladnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dffb98f3-524c-4df3-97c4-5ebc199ae95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b526d6f2-baa1-40a9-bee8-0507de837cb1","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Keresztelo_volt_ma_az_Orban_csaladnal","timestamp":"2019. május. 25. 20:06","title":"Keresztelő volt ma az Orbán családnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f934e5b1-7d9f-4842-99f5-45250fe321c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tóth Bertalan listavezetőként lemond a saját mandátumáról, de nem fog automatikusan Ujhelyi István utazni Brüsszelbe. Jávor Benedek viszont biztosan nem lesz EP-képviselő. ","shortLead":"Tóth Bertalan listavezetőként lemond a saját mandátumáról, de nem fog automatikusan Ujhelyi István utazni Brüsszelbe...","id":"20190526_Az_MSZPvezetes_nem_mond_le_kesobb_dontik_el_kit_kuldenek_az_EPbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f934e5b1-7d9f-4842-99f5-45250fe321c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d0041c-7408-4413-9aa5-808d6c6915ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Az_MSZPvezetes_nem_mond_le_kesobb_dontik_el_kit_kuldenek_az_EPbe","timestamp":"2019. május. 26. 23:40","title":"Az MSZP-vezetés nem mond le, később döntik el, kit küldenek az EP-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59f9b54e-23a9-4839-afb1-c03973de51c6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Meghatározó üzleti sajtótermékek (Wall Street Journal, Bloomberg) egybehangzó értesülései szerint hétfőn jelenthetik be, hogy együttműködésre lép a Fiat Chrysler és a Renault. Az amerikai-olasz autógyártó a későbbiekben a Renault-Nissan szövetség új tagja lehet, ami átrendezheti a nagy autógyárak élmezőnyét.","shortLead":"Meghatározó üzleti sajtótermékek (Wall Street Journal, Bloomberg) egybehangzó értesülései szerint hétfőn jelenthetik...","id":"20190526_Hetfo_nagy_nap_lehet_az_autoipar_torteneteben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59f9b54e-23a9-4839-afb1-c03973de51c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c1918e-bfb9-4239-a174-496bd5a32ee0","keywords":null,"link":"/kkv/20190526_Hetfo_nagy_nap_lehet_az_autoipar_torteneteben","timestamp":"2019. május. 26. 21:12","title":"Míg Európa választ, a hétfő nagy nap lehet az autóipar történetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1621090-af84-4518-bace-d8c909335020","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Csak egyre szövevényesebbé válik a Buda-Cash Brókerház és a körülötte lévő társaságok botránya. Miközben az egykori befektetők kára nő, a betétbiztosítási alap némi pénzhez jut.","shortLead":"Csak egyre szövevényesebbé válik a Buda-Cash Brókerház és a körülötte lévő társaságok botránya. Miközben az egykori...","id":"201921__budacash__penz_asemmibol__feljelentett_alapkezelo__vegtelen_tortenet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1621090-af84-4518-bace-d8c909335020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2149959-947b-460b-8e93-a30e69b66b4f","keywords":null,"link":"/kkv/201921__budacash__penz_asemmibol__feljelentett_alapkezelo__vegtelen_tortenet","timestamp":"2019. május. 25. 09:00","title":"Újabb rejtélyek a Buda-Cash brókerbotrányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03690589-4d21-44ef-935e-8e27312fb003","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kéne még egy két ilyen autó, hogy erősödjön a villámos kultusz. ","shortLead":"Kéne még egy két ilyen autó, hogy erősödjön a villámos kultusz. ","id":"20190526_opel_zafira_life_tuning","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03690589-4d21-44ef-935e-8e27312fb003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf3d632-3ad9-46b6-8ae1-00fba9d869f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190526_opel_zafira_life_tuning","timestamp":"2019. május. 26. 14:44","title":"Milyen lenne, ha inkább ilyen kisbusszal járnának a villanyszerelők? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rosszulléte miatt mentő szállította el a pénteki tárgyalásáról.","shortLead":"A rosszulléte miatt mentő szállította el a pénteki tárgyalásáról.","id":"20190525_Lagzi_Lajcsi_a_korhazi_agyarol_uzent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09a76c62-6fea-4fb5-9cef-fb537f89bcbd","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Lagzi_Lajcsi_a_korhazi_agyarol_uzent","timestamp":"2019. május. 25. 09:15","title":"Lagzi Lajcsi a kórházi ágyáról üzent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1df20d-c785-4a78-9492-aa0b92d4e09a","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Akinek két EU-s tagállamban is van lakása, két országba kaphatott értesítőt a szavazásról. A kettős szavazás viszont bűncselekmény. De mi van, ha valaki ezt nem tudja, vagy nem akarja tudni? Sem a Nemzeti Választási Iroda, sem az Európai Bizottság nem adott megnyugtató választ a kérdéseinkre. ","shortLead":"Akinek két EU-s tagállamban is van lakása, két országba kaphatott értesítőt a szavazásról. A kettős szavazás viszont...","id":"20190525_A_kettos_szavazas_buncselekmeny_de_senki_nem_ellenorzi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e1df20d-c785-4a78-9492-aa0b92d4e09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"451e7af8-4d1e-4bde-bf1f-ee0643b4e658","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_A_kettos_szavazas_buncselekmeny_de_senki_nem_ellenorzi","timestamp":"2019. május. 25. 16:59","title":"A kettős szavazás bűncselekmény, de senki nem ellenőrzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]