Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2728c05-7154-4018-a20c-b0e02ffff9e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt évvel ezelőtt jócskán elmaradt ettől.","shortLead":"Öt évvel ezelőtt jócskán elmaradt ettől.","id":"20190526_reszvetel_17_szazalek_ep_valasztas2019_nvi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2728c05-7154-4018-a20c-b0e02ffff9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74410424-f585-406c-a086-1cbfd1ef504e","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_reszvetel_17_szazalek_ep_valasztas2019_nvi","timestamp":"2019. május. 26. 11:45","title":"17 százalék fölött a részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c99f7ff-9821-4b87-a015-d5475174a0f5","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ez az újfajta töltő hétszer nagyobb teljesítményű, mint az egyelőre még mindig nem túl gyakori villámtöltők. És hamarosan hazánkban is elérhető lesz.","shortLead":"Ez az újfajta töltő hétszer nagyobb teljesítményű, mint az egyelőre még mindig nem túl gyakori villámtöltők. És...","id":"20190525_kiprobaltuk_az_elso_tenyleg_hipergyors_villanyautotoltot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c99f7ff-9821-4b87-a015-d5475174a0f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58f9808f-d9fe-4412-8f1e-f104a042b743","keywords":null,"link":"/cegauto/20190525_kiprobaltuk_az_elso_tenyleg_hipergyors_villanyautotoltot","timestamp":"2019. május. 25. 06:41","title":"Kipróbáltuk az első tényleg hipergyors villanyautó-töltőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e57108-c1d7-4d77-a1d7-821c00d6f0aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bors úgy tudja, a műsorvezető épp nászúton van.","shortLead":"A Bors úgy tudja, a műsorvezető épp nászúton van.","id":"20190525_Demcsak_Zsuzsa_titokban_ferjhez_ment","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48e57108-c1d7-4d77-a1d7-821c00d6f0aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d60db9d-dbe3-45cf-9c12-366d7ff93b8c","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Demcsak_Zsuzsa_titokban_ferjhez_ment","timestamp":"2019. május. 25. 08:51","title":"Demcsák Zsuzsa titokban férjhez ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538c2004-abbf-47b6-8e4a-1672b8c8481e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Facebookon mutatta meg, milyen az, ha ő maga is beáll az állampolgárokat szavazásra bíró telefonosok közé.","shortLead":"A miniszterelnök a Facebookon mutatta meg, milyen az, ha ő maga is beáll az állampolgárokat szavazásra bíró...","id":"20190525_Orban_beallt_kampanytelefonosnak_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=538c2004-abbf-47b6-8e4a-1672b8c8481e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e78af5f-7189-47e5-9ac6-e19a773ae638","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Orban_beallt_kampanytelefonosnak_is","timestamp":"2019. május. 25. 14:33","title":"Orbán beállt kampány-telefonosnak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db02fad-ca6a-45ff-8ba3-813493788a5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szolnokon videózták le a tréler-pótkocsi-tréler-pótkocsi vontatást, Püspökladányban kapcsolták le a felelőst.","shortLead":"Szolnokon videózták le a tréler-pótkocsi-tréler-pótkocsi vontatást, Püspökladányban kapcsolták le a felelőst.","id":"20190524_vontatas_szerelveny_kozlekedes_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6db02fad-ca6a-45ff-8ba3-813493788a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"732d1070-7ac5-407e-9a86-b7d9ddf0a64d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_vontatas_szerelveny_kozlekedes_rendorseg","timestamp":"2019. május. 24. 22:11","title":"Lekapcsolták a 30 méteres buheraszerelvényt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02c772e8-b199-43e5-97c7-1de9f452fc18","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Az élőszereplős Aladdin elvárhatóan bazári hangulatú, de a romantikus kavalkád él, a klasszikus dalok szépen szólnak, Will Smith pedig nem akar Robin Williams lenni – és egészen elviselhető kékben. Pedig nem látszott annak előzetesen. Ha már muszáj remake-elni egy Disney-rajzfilmet, csakis úgy érdemes, ahogy Guy Ritchie csinálta. Kritika.","shortLead":"Az élőszereplős Aladdin elvárhatóan bazári hangulatú, de a romantikus kavalkád él, a klasszikus dalok szépen szólnak...","id":"20190525_Ennel_kedvesebben_nem_lehetett_volna_ujragondolni_az_Aladdint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02c772e8-b199-43e5-97c7-1de9f452fc18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df61ca4d-669d-427a-9b12-11b4b594a107","keywords":null,"link":"/kultura/20190525_Ennel_kedvesebben_nem_lehetett_volna_ujragondolni_az_Aladdint","timestamp":"2019. május. 25. 20:00","title":"Ennél kedvesebben nem lehetett volna újragondolni az Aladdint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"093889be-66cc-40b8-b68e-7337ea87db28","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő és ötszörös világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes pilótája futotta a leggyorsabb kört a Forma-1-es Monacói Nagydíj szombati időmérő edzésén, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat az élről.","shortLead":"A címvédő és ötszörös világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes pilótája futotta a leggyorsabb kört a Forma-1-es Monacói...","id":"20190525_Hamiltone_a_pole_pozicio_Monacoban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=093889be-66cc-40b8-b68e-7337ea87db28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c83916-8b8a-4a8c-baa0-4dbb1349868f","keywords":null,"link":"/sport/20190525_Hamiltone_a_pole_pozicio_Monacoban","timestamp":"2019. május. 25. 21:20","title":"Hamiltoné a pole pozíció Monacóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7394bd77-1f7c-4a87-8d07-ed9f0066b007","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A trashmetal egyik meghatározó zenekara turnéval búcsúzik a rajongóktól. A budapesti koncertre videóban invitál mindenkit Kerry King.\r

\r

","shortLead":"A trashmetal egyik meghatározó zenekara turnéval búcsúzik a rajongóktól. A budapesti koncertre videóban invitál...","id":"20190525_Maga_a_szetvarrt_Slayerfrontember_uzent_a_magyar_rajongoknak_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7394bd77-1f7c-4a87-8d07-ed9f0066b007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2052fcd-626d-4d6b-bcce-b845fea27f44","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Maga_a_szetvarrt_Slayerfrontember_uzent_a_magyar_rajongoknak_video","timestamp":"2019. május. 25. 13:42","title":"Maga a szétvarrt Slayer-gitáros üzent a magyar rajongóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]