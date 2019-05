Orbán: Korszakos győzelmet arattunk

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Házibarkács módon lassították le a demokrata házelnök beszédének felvételét, hogy részegnek tűnjön. Többen megosztották, de később gyorsan leszedték. Trump azonban nem.\r

\r

","shortLead":"Házibarkács módon lassították le a demokrata házelnök beszédének felvételét, hogy részegnek tűnjön. Többen...","id":"20190525_Gagyi_kamuvideoval_probalja_Trump_lejaratni_ellenfelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090723eb-737a-4ac2-af53-01920480afff","keywords":null,"link":"/vilag/20190525_Gagyi_kamuvideoval_probalja_Trump_lejaratni_ellenfelet","timestamp":"2019. május. 25. 08:49","title":"Gagyi kamuvideóval próbálja Trump lejáratni ellenfelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b482e2-cd39-40dc-bd1b-d0f3acff7d33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter egy interjúban kifejtette, hogy az MTA közgyűlésének döntésétől függetlenül is le fogja választani a kutatóhálózatot az akadémiáról. Ez előre láthatóan sikertelen reform lenne és már most romboló hatású – olvasható az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF) közleményében.\r

\r

","shortLead":"A miniszter egy interjúban kifejtette, hogy az MTA közgyűlésének döntésétől függetlenül is le fogja választani...","id":"20190526_Az_akademiai_dolgozok_felhaborodtak_Palkovics_nyilatkozatan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25b482e2-cd39-40dc-bd1b-d0f3acff7d33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fec2fc9-43e2-4810-97d6-daaadd7a2499","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Az_akademiai_dolgozok_felhaborodtak_Palkovics_nyilatkozatan","timestamp":"2019. május. 26. 08:10","title":"Az akadémiai dolgozók felháborodtak Palkovics nyilatkozatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2728c05-7154-4018-a20c-b0e02ffff9e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt évvel ezelőtt jócskán elmaradt ettől.","shortLead":"Öt évvel ezelőtt jócskán elmaradt ettől.","id":"20190526_reszvetel_17_szazalek_ep_valasztas2019_nvi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2728c05-7154-4018-a20c-b0e02ffff9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74410424-f585-406c-a086-1cbfd1ef504e","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_reszvetel_17_szazalek_ep_valasztas2019_nvi","timestamp":"2019. május. 26. 11:45","title":"17 százalék fölött a részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"287feada-f7a9-4681-b853-4e3629d6e51f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mire hármat számolunk, a nápolyi tolvajok már meg is szabadították szegény turistát a tárcájától és a bőröndjétől is. Az egészet kamera rögzítette.","shortLead":"Mire hármat számolunk, a nápolyi tolvajok már meg is szabadították szegény turistát a tárcájától és a bőröndjétől is...","id":"20190526_Ne_pislogjon_mikozben_ezeket_a_zsebtolvajokat_nezi_mert_meg_lemarad_valamirol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=287feada-f7a9-4681-b853-4e3629d6e51f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd1e3d89-015b-4ade-ad54-b9df3eccdd5d","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Ne_pislogjon_mikozben_ezeket_a_zsebtolvajokat_nezi_mert_meg_lemarad_valamirol","timestamp":"2019. május. 26. 18:34","title":"Ne pislogjon, miközben ezeket a zsebtolvajokat nézi, mert még lemarad valamiről!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aed5ff1-8d7f-4201-9fb9-6870545869e0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szabadszájúan beszélő, a közösségi oldalakat profi módon használó Beto O'Rourke is beszállt az elnökjelöltségért vívott küzdelembe.","shortLead":"A szabadszájúan beszélő, a közösségi oldalakat profi módon használó Beto O'Rourke is beszállt az elnökjelöltségért...","id":"201921_beto_orourke_demokrata_sztarjelolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3aed5ff1-8d7f-4201-9fb9-6870545869e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe99f2d1-869b-4186-9b8c-c7395abc3d99","keywords":null,"link":"/vilag/201921_beto_orourke_demokrata_sztarjelolt","timestamp":"2019. május. 26. 08:00","title":"Bemutatjuk a demokraták új sztárjelöltjét, Beto O'Rourke-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04e8fa77-4b67-463e-abbd-81ccc10fb14e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics Márton ötszettes csatában kikapott a 17. helyen kiemelt Diego Schwartzmantól a francia nyílt teniszbajnokság férfi versenyének első fordulójában.","shortLead":"Fucsovics Márton ötszettes csatában kikapott a 17. helyen kiemelt Diego Schwartzmantól a francia nyílt teniszbajnokság...","id":"20190526_Fucsovics_otszettes_csataban_kikapott_Schwartzmantol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04e8fa77-4b67-463e-abbd-81ccc10fb14e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f94d26d4-adb3-4787-a392-77550b4e16f3","keywords":null,"link":"/sport/20190526_Fucsovics_otszettes_csataban_kikapott_Schwartzmantol","timestamp":"2019. május. 26. 21:22","title":"Fucsovics ötszettes csatában kikapott Schwartzmantól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ea8aea-d412-4b49-a3e8-59f53df2adf2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt mindenki sejti, hogy a bécsi lakások drágábbak, de mennyivel? \r

\r

","shortLead":"Azt mindenki sejti, hogy a bécsi lakások drágábbak, de mennyivel? \r

\r

","id":"20190526_Becsben_dragabb_a_lakas_vagy_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7ea8aea-d412-4b49-a3e8-59f53df2adf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc5d29b4-7b31-4d79-ac60-6999f0e38ff7","keywords":null,"link":"/kkv/20190526_Becsben_dragabb_a_lakas_vagy_Budapesten","timestamp":"2019. május. 26. 10:26","title":"Bécsben drágább a lakás vagy Budapesten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f1a91c-4e97-4ffe-837f-3e7e46c2a162","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Működik itt némi kettős mérce.","shortLead":"Működik itt némi kettős mérce.","id":"20190526_Taylor_Swift_kiosztotta_az_ujsagirot_aki_a_gyerekvallalasrol_kerdezte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56f1a91c-4e97-4ffe-837f-3e7e46c2a162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4d2833-985e-40ad-b51a-1ba19176cc34","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Taylor_Swift_kiosztotta_az_ujsagirot_aki_a_gyerekvallalasrol_kerdezte","timestamp":"2019. május. 26. 17:18","title":"Taylor Swift kiosztotta az újságírót, aki a gyerekvállalásról kérdezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]