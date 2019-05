Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c715a4fd-819a-44b0-b6d1-43299947d01a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Máris iskolás lesz Vilmos herceg és Katalin hercegnő lánya. ","shortLead":"Máris iskolás lesz Vilmos herceg és Katalin hercegnő lánya. ","id":"20190524_Charlotte_hercegno_iskola_Kensington_palota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c715a4fd-819a-44b0-b6d1-43299947d01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab07c4e-765e-47c5-a0b9-3a850a245225","keywords":null,"link":"/elet/20190524_Charlotte_hercegno_iskola_Kensington_palota","timestamp":"2019. május. 24. 16:09","title":"Charlotte hercegnő szeptemberben iskolába megy, és már azt is lehet tudni, hogy melyikbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c99f7ff-9821-4b87-a015-d5475174a0f5","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ez az újfajta töltő hétszer nagyobb teljesítményű, mint az egyelőre még mindig nem túl gyakori villámtöltők. És hamarosan hazánkban is elérhető lesz.","shortLead":"Ez az újfajta töltő hétszer nagyobb teljesítményű, mint az egyelőre még mindig nem túl gyakori villámtöltők. És...","id":"20190525_kiprobaltuk_az_elso_tenyleg_hipergyors_villanyautotoltot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c99f7ff-9821-4b87-a015-d5475174a0f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58f9808f-d9fe-4412-8f1e-f104a042b743","keywords":null,"link":"/cegauto/20190525_kiprobaltuk_az_elso_tenyleg_hipergyors_villanyautotoltot","timestamp":"2019. május. 25. 06:41","title":"Kipróbáltuk az első tényleg hipergyors villanyautó-töltőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12bf8a7c-e606-474f-8efc-6a923b707f54","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Reggel 9-ig a szavazásra jogosultak 7,78 százaléka voksolt.","shortLead":"Reggel 9-ig a szavazásra jogosultak 7,78 százaléka voksolt.","id":"20190526_ep_valasztas2019_9_orai_adat_nvi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12bf8a7c-e606-474f-8efc-6a923b707f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c10dac73-99be-4287-bfee-f5517258e4e9","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_ep_valasztas2019_9_orai_adat_nvi","timestamp":"2019. május. 26. 09:47","title":"Jóval többen szavaznak, mint öt éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76de8b1f-7459-4c82-a1a3-bbe7520b1d76","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"A népszavazással felérő félidős választáson aratott elsöprő győzelemmel tovább építheti diktatórikus hatalmát Rodrigo Duterte Fülöp-szigeteki elnök.","shortLead":"A népszavazással felérő félidős választáson aratott elsöprő győzelemmel tovább építheti diktatórikus hatalmát Rodrigo...","id":"201921__a_dutertemagia__dinasztikus_tervek__bunteto_populizmus__a_nep_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76de8b1f-7459-4c82-a1a3-bbe7520b1d76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae016ca0-21ba-41a4-a122-27207665393b","keywords":null,"link":"/vilag/201921__a_dutertemagia__dinasztikus_tervek__bunteto_populizmus__a_nep_elnoke","timestamp":"2019. május. 26. 11:00","title":"Bármilyen taszító Duterte politikája, a választóknak éppen ő kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Házibarkács módon lassították le a demokrata házelnök beszédének felvételét, hogy részegnek tűnjön. Többen megosztották, de később gyorsan leszedték. Trump azonban nem.\r

