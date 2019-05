Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25b482e2-cd39-40dc-bd1b-d0f3acff7d33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter egy interjúban kifejtette, hogy az MTA közgyűlésének döntésétől függetlenül is le fogja választani a kutatóhálózatot az akadémiáról. Ez előre láthatóan sikertelen reform lenne és már most romboló hatású – olvasható az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF) közleményében.\r

\r

","shortLead":"A miniszter egy interjúban kifejtette, hogy az MTA közgyűlésének döntésétől függetlenül is le fogja választani...","id":"20190526_Az_akademiai_dolgozok_felhaborodtak_Palkovics_nyilatkozatan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25b482e2-cd39-40dc-bd1b-d0f3acff7d33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fec2fc9-43e2-4810-97d6-daaadd7a2499","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Az_akademiai_dolgozok_felhaborodtak_Palkovics_nyilatkozatan","timestamp":"2019. május. 26. 08:10","title":"Az akadémiai dolgozók felháborodtak Palkovics nyilatkozatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31e777de-a48a-47ff-ad92-1caf330a5cd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ám itt is jön a DK és a Momentum.","shortLead":"Ám itt is jön a DK és a Momentum.","id":"20190526_Szegeden_is_nyer_a_Fidesz_a_szocialistak_itt_tartjak_a_masodik_helyuket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31e777de-a48a-47ff-ad92-1caf330a5cd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8e2ca1a-4eed-49fe-8523-56b3f0a93d8d","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Szegeden_is_nyer_a_Fidesz_a_szocialistak_itt_tartjak_a_masodik_helyuket","timestamp":"2019. május. 26. 21:06","title":"Szegeden is nyer a Fidesz, a szocialisták itt tartják a második helyüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc1d64f-3b26-4d9f-bef4-5cb22a95f475","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Annette Wilkin a brit uralkodó egyik leghűségesebb beosztottja volt, szinte családtagként kezelték a 45 évig szolgáló házvezetőnőt. ","shortLead":"Annette Wilkin a brit uralkodó egyik leghűségesebb beosztottja volt, szinte családtagként kezelték a 45 évig szolgáló...","id":"20190526_Gyasz_a_kiralyi_csaladban_meghalt_II_Erzsebet_kiralyno_hazvezetonoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efc1d64f-3b26-4d9f-bef4-5cb22a95f475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0642efa5-822c-4429-9616-57bad7d9db51","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Gyasz_a_kiralyi_csaladban_meghalt_II_Erzsebet_kiralyno_hazvezetonoje","timestamp":"2019. május. 26. 17:37","title":"Gyász a királyi családban: meghalt II. Erzsébet királynő házvezetőnője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3acd183-3f18-4724-84c4-6f8706df24b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fideszes aktivisták szállították a romákat a szavazókörbe. ","shortLead":"Fideszes aktivisták szállították a romákat a szavazókörbe. ","id":"20190526_Buszoztattak_a_romakat_Felsozsolcan_feljelentest_tett_az_MSZP","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3acd183-3f18-4724-84c4-6f8706df24b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d6a2b3-6d92-4c90-a268-04baa6ed772f","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Buszoztattak_a_romakat_Felsozsolcan_feljelentest_tett_az_MSZP","timestamp":"2019. május. 26. 18:12","title":"Buszoztatták a romákat Felsőzsolcán, feljelentést tett az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f426a8d-5684-4eca-afde-2df614ce4b70","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Felfedezték a világ legrégebbi gombafosszíliáját. Az egymilliárd éves Ourasphaira giraldae több mint félmilliárd évvel korábbról származik, mint az eddig talált legrégebbi gombafosszíliák. \r

\r

","shortLead":"Felfedezték a világ legrégebbi gombafosszíliáját. Az egymilliárd éves Ourasphaira giraldae több mint félmilliárd évvel...","id":"20190527_legregebbi_gombafosszilia_ourasphaira_giraldae","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f426a8d-5684-4eca-afde-2df614ce4b70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a70077a1-d08a-410e-9551-ec34a2f95a37","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_legregebbi_gombafosszilia_ourasphaira_giraldae","timestamp":"2019. május. 27. 07:03","title":"Találtak egy 1 000 000 000 éves gombát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dc8ca7-3add-4c7e-84bd-c6f94a7e6ff8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már a válság éveiben növekedésnek indultak a diákmunkás bérek, a legjobban fizetett munkakörökben ma már az ötezer forintos (bruttó) órabér sem példa nélküli. ","shortLead":"Már a válság éveiben növekedésnek indultak a diákmunkás bérek, a legjobban fizetett munkakörökben ma már az ötezer...","id":"20190526_Diakmunkaskent_tobbet_keres_a_gyerek_mint_a_szulei_Nem_lehetetlen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75dc8ca7-3add-4c7e-84bd-c6f94a7e6ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1640976-3cb7-4182-81e6-a5daf64a1b6e","keywords":null,"link":"/kkv/20190526_Diakmunkaskent_tobbet_keres_a_gyerek_mint_a_szulei_Nem_lehetetlen","timestamp":"2019. május. 26. 18:04","title":"Diákmunkásként többet keres a gyerek, mint a szülei? Nem lehetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2bb3e4-6e33-4d44-8635-2f1efd5f2205","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Körülbelül 50 méterre a parttól támadt rá egy cápa egy úszóra Hawaiion. A férfit hamar kimentették, és azonnal megpróbálták őt újraéleszteni, de sikertelenül. ","shortLead":"Körülbelül 50 méterre a parttól támadt rá egy cápa egy úszóra Hawaiion. A férfit hamar kimentették, és azonnal...","id":"20190526_Capatamadasban_meghalt_egy_uszo_Hawaiion","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e2bb3e4-6e33-4d44-8635-2f1efd5f2205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f763f456-34dc-4656-946c-723ac3ec1215","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Capatamadasban_meghalt_egy_uszo_Hawaiion","timestamp":"2019. május. 26. 15:09","title":"Cápatámadásban meghalt egy úszó Hawaiion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf9a4a1-2a7e-452d-9b25-71310f45ce7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu több szavazókörből rendelkezik értesülésekkel.","shortLead":"A hvg.hu több szavazókörből rendelkezik értesülésekkel.","id":"20190526_Az_ellenzeki_versenyben_tor_elore_a_DK_es_a_Momentum_zuhan_a_Jobbik_az_LMP","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cf9a4a1-2a7e-452d-9b25-71310f45ce7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49041a21-d7a5-45be-a33d-847ef568ac4e","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Az_ellenzeki_versenyben_tor_elore_a_DK_es_a_Momentum_zuhan_a_Jobbik_az_LMP","timestamp":"2019. május. 26. 20:46","title":"Az ellenzéki versenyben tör előre a DK és a Momentum, zuhan a Jobbik, az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]