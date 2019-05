Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az élőszereplős Aladdin elvárhatóan bazári hangulatú, de a romantikus kavalkád él, a klasszikus dalok szépen szólnak, Will Smith pedig nem akar Robin Williams lenni – és egészen elviselhető kékben. Pedig nem látszott annak előzetesen. Ha már muszáj remake-elni egy Disney-rajzfilmet, csakis úgy érdemes, ahogy Guy Ritchie csinálta. Kritika. Ennél kedvesebben nem lehetett volna újragondolni az Aladdint A sok csapadék elmossa a vegyszeres gyomirtást. Most épp a sok eső miatt fáj a gazdák feje Hivatalos: A Fidesz hozta a papírformát, minden borult az ellenzéknél Igaz, győztek Olaszországban és Macronékat is kínos helyzetbe hozta Le Pen pártja, de eközben a liberálisok és a zöldek is erősödtek, így ők lehetnek a királycsinálók. Írásunkban nyomon követheti az eredmények alakulását, és az első reakciókat is. Így választott Európa, most következik a nagy alkudozás Úgy tűnik, nem sokkal 23 óra után áll majd ki a nagyközönség elé a magyar miniszterelnök. Kiderült, mikor fog beszélni Orbán Csak egyre szövevényesebbé válik a Buda-Cash Brókerház és a körülötte lévő társaságok botránya. Miközben az egykori befektetők kára nő, a betétbiztosítási alap némi pénzhez jut. Miközben az egykori... Újabb rejtélyek a Buda-Cash brókerbotrányban A rosszulléte miatt mentő szállította el a pénteki tárgyalásáról. Lagzi Lajcsi a kórházi ágyáról üzent