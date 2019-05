Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az emberi tevékenység és más külső tényezők a felelősek a globális hőmérséklet emelkedéséért – erősítették meg új tanulmányukban az Oxfordi Egyetem kutatói. Korábban az is felmerült, hogy a klímaváltozás javarészt az óceáni ciklusokra lehet fogni. A kutatók által adott új válasz szerint ezeknek szinte semmilyen hatása nincs.","shortLead":"Az emberi tevékenység és más külső tényezők a felelősek a globális hőmérséklet emelkedéséért – erősítették meg új...","id":"20190526_globalis_homerseklet_emelkedese_kulso_tenyezok_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7779e20e-3cb3-4176-a481-fb1b71f2fc15","keywords":null,"link":"/tudomany/20190526_globalis_homerseklet_emelkedese_kulso_tenyezok_klimavaltozas","timestamp":"2019. május. 26. 08:03","title":"Ez nem jött be: mégsem foghatjuk az óceánokra a globális felmelegedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3717fef5-9d93-45e7-9aa2-11d2d198e085","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jogerősen három év hat hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte a román legfelsőbb bíróság a kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökét korrupció miatt.","shortLead":"Jogerősen három év hat hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte a román legfelsőbb bíróság a kormányzó Szociáldemokrata...","id":"20190527_24_oran_belul_bortonbe_mehet_a_roman_kormanypart_elnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3717fef5-9d93-45e7-9aa2-11d2d198e085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df734b2-aca1-4d84-b20d-4842927204d1","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_24_oran_belul_bortonbe_mehet_a_roman_kormanypart_elnoke","timestamp":"2019. május. 27. 13:14","title":"24 órán belül börtönbe mehet a román kormánypárt elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179a088f-c32c-40cb-8395-e40062e03a83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik budapesti oktatási intézmény vécéjében. ","shortLead":"Az egyik budapesti oktatási intézmény vécéjében. ","id":"20190526_Patkany_szavazokor_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=179a088f-c32c-40cb-8395-e40062e03a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bef1001-0f95-435c-b28f-cec0c6b4054b","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Patkany_szavazokor_valasztas","timestamp":"2019. május. 26. 18:18","title":"Patkányt fotóztak az egyik szavazókörben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"618e7819-fb3d-4f58-8947-9b2033ed80c8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Világhírű atléták tiltakozása nyomán döntött úgy az amerikai sportszergyártó, hogy az anyaság, a gyermekvállalás védelmében változtat szponzorációs politikáján.","shortLead":"Világhírű atléták tiltakozása nyomán döntött úgy az amerikai sportszergyártó, hogy az anyaság, a gyermekvállalás...","id":"20190526_A_Nike_a_jovoben_nem_bunteti_penzmegvonassal_a_gyermeket_vallalo_attletakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=618e7819-fb3d-4f58-8947-9b2033ed80c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e59b632d-7096-4417-80b4-5c44f56dc72d","keywords":null,"link":"/kkv/20190526_A_Nike_a_jovoben_nem_bunteti_penzmegvonassal_a_gyermeket_vallalo_attletakat","timestamp":"2019. május. 26. 22:25","title":"A Nike a jövőben nem bünteti pénzmegvonással a gyermeket vállaló atlétákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8d51dd8-4e5d-4b77-94db-80db797bacd8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lada Vesta jelenleg több formában is elérhető: szedán, kombi, és a Cross-verzió révén, egy emelt hasmagasságú modellként is. Nem lenne belőle rossz egy olcsó, platós változat sem.","shortLead":"A Lada Vesta jelenleg több formában is elérhető: szedán, kombi, és a Cross-verzió révén, egy emelt hasmagasságú...","id":"20190527_lada_vesta_pickup","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8d51dd8-4e5d-4b77-94db-80db797bacd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38344ea4-81e2-4ff2-ad23-18082cba2a84","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_lada_vesta_pickup","timestamp":"2019. május. 27. 12:15","title":"Bátor húzás volna, és egész jól nézne ki egy ilyen Lada pickup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4963e95-d5b3-450b-bbe0-77020b9a75c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet értesülése szerint a Momentum két jelöltje is bejuthat az Európai Parlamentbe, ezt a szavazatok 88 százalékos feldolgozottságánál mérték.","shortLead":"A Magyar Nemzet értesülése szerint a Momentum két jelöltje is bejuthat az Európai Parlamentbe, ezt a szavazatok 88...","id":"20190526_16_szazalekon_a_DK_9_szazalekon_a_Momentum_88_szazalekos_feldolgozottsagnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4963e95-d5b3-450b-bbe0-77020b9a75c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b16d6b-58e5-447a-af1e-10b32a48e7fc","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_16_szazalekon_a_DK_9_szazalekon_a_Momentum_88_szazalekos_feldolgozottsagnal","timestamp":"2019. május. 26. 21:27","title":"16 százalékon a DK, 9 százalékon a Momentum 88 százalékos feldolgozottságnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem marad lassan eszköz és technológia, ami terén még nem korlátozták valahogy a Huawei tevékenységét. Ezúttal a (micro)SD memóriakártyák fejlesztését felügyelő SD Association tette őket feketelistára.","shortLead":"Nem marad lassan eszköz és technológia, ami terén még nem korlátozták valahogy a Huawei tevékenységét. Ezúttal...","id":"20190527_huawei_telefonok_tiltasa_sd_microsd_kartya_tarhely_bovitese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec0bba8-b682-4244-a657-c0a084663f1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_huawei_telefonok_tiltasa_sd_microsd_kartya_tarhely_bovitese","timestamp":"2019. május. 27. 09:03","title":"Újabb gyomros a Huaweinek: nem lehet majd microSD kártyákat használni a telefonjaikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cde762b-7b5f-45a5-ba8d-20725f2f925b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hátsókerék-hajtás és 6 hengeres motor nélkül érkezett meg a bajor gyártó legkisebb modellje. ","shortLead":"Hátsókerék-hajtás és 6 hengeres motor nélkül érkezett meg a bajor gyártó legkisebb modellje. ","id":"20190527_hivatalos_uj_korszakot_nyit_a_most_leleplezett_1es_bmw","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cde762b-7b5f-45a5-ba8d-20725f2f925b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"287cb3a6-94b4-42f8-857e-77893bf40319","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_hivatalos_uj_korszakot_nyit_a_most_leleplezett_1es_bmw","timestamp":"2019. május. 27. 08:21","title":"Hivatalos: új korszakot nyit a most leleplezett 1-es BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]