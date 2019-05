Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41b7b711-a07f-49a7-98ad-55b4b760f6a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyengült az Európai Néppárt, a szocialisták is kevesebben lesznek, mint eddig voltak, mégsem sikerült az áttörés a bevándorlásellenes populistáknak az Európai Parlamentben. Igaz, győztek Olaszországban és Macronékat is kínos helyzetbe hozta Le Pen pártja, de eközben a liberálisok és a zöldek is erősödtek, így ők lehetnek a királycsinálók. Írásunkban nyomon követheti az eredmények alakulását, és az első reakciókat is.","shortLead":"Gyengült az Európai Néppárt, a szocialisták is kevesebben lesznek, mint eddig voltak, mégsem sikerült az áttörés...","id":"20190526_Merre_fordult_az_EU__Europai_eredmenyvaro_percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41b7b711-a07f-49a7-98ad-55b4b760f6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6505269b-f73f-4530-9aaf-2ac3fc865c85","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Merre_fordult_az_EU__Europai_eredmenyvaro_percrol_percre","timestamp":"2019. május. 26. 18:32","title":"Így választott Európa, most következik a nagy alkudozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9e130d-5ddd-47c1-9cea-7ce15ebeb0c7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Budapest Honvédtól távozó Gróf Dávid érkezik hozzájuk. ","shortLead":"A Budapest Honvédtól távozó Gróf Dávid érkezik hozzájuk. ","id":"20190527_Bejelentette_uj_igazolasat_a_Fradi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc9e130d-5ddd-47c1-9cea-7ce15ebeb0c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b354792b-c28c-4694-8fba-63ebcd949fd3","keywords":null,"link":"/sport/20190527_Bejelentette_uj_igazolasat_a_Fradi","timestamp":"2019. május. 27. 12:35","title":"Bejelentette új igazolását a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b4a38f-5557-484c-a44e-e64868aa7fc6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elfogadhatatlan a Wizz Air légitársaság szombat reggeli Frankfurt-Budapest járatának utasaival szemben tanúsított bánásmód - közölte a miniszterelnökség. ","shortLead":"Elfogadhatatlan a Wizz Air légitársaság szombat reggeli Frankfurt-Budapest járatának utasaival szemben tanúsított...","id":"20190525_A_miniszterelnokseg_szerint_felhaborito_a_Wizz_Air_gyakorlata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3b4a38f-5557-484c-a44e-e64868aa7fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf9ba8e-3bae-4d5f-afbd-fc6966284756","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_A_miniszterelnokseg_szerint_felhaborito_a_Wizz_Air_gyakorlata","timestamp":"2019. május. 25. 18:54","title":"A miniszterelnökség szerint felháborító a Wizz Air gyakorlata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204efbee-88f5-4c37-acdc-92b211634ce8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szóban, sms-ben vagy éppen ácsceruzával sebtében papírzacskóra firkantott árajánlatokban rejlő problémát ismerte fel a Magyar Építőipari Szakemberek Közössége, ezért a szervezet egy online árajánlatadó rendszert fejlesztett szakemberek számára.","shortLead":"A szóban, sms-ben vagy éppen ácsceruzával sebtében papírzacskóra firkantott árajánlatokban rejlő problémát ismerte fel...","id":"20190526_arajanlat_minta_arajanlat_keszito_program","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=204efbee-88f5-4c37-acdc-92b211634ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247eb483-93ce-4a91-8e7c-da7dd67c5bb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190526_arajanlat_minta_arajanlat_keszito_program","timestamp":"2019. május. 26. 22:33","title":"Vége a sajtpapírra firkált árajánlatoknak? Új rendszert kapnak a szakik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elég kemény napunk lesz.","shortLead":"Elég kemény napunk lesz.","id":"20190527_idojaras_elorejelzes_zapor_zivatar_felhoszakadas_kedd","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d2df2d-3765-474b-b03e-6ab293aad54a","keywords":null,"link":"/elet/20190527_idojaras_elorejelzes_zapor_zivatar_felhoszakadas_kedd","timestamp":"2019. május. 27. 15:59","title":"Narancs figyelmeztetés: viharos szél, jégeső, felhőszakadás érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe31d92-2742-4300-ab97-2a8d8b1e9d49","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Két részre szakadt és várhatóan tovább töredezik a Chile és Argentína között 12 ezer négyzetkilométeren elterülő dél-patagóniai jégmező a klímaváltozás miatt – figyelmeztetnek chilei kutatók, akik márciusban látogattak el a térségbe.","shortLead":"Két részre szakadt és várhatóan tovább töredezik a Chile és Argentína között 12 ezer négyzetkilométeren elterülő...","id":"20190526_feltoredezik_a_patagoniai_jegmezo_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_chile","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebe31d92-2742-4300-ab97-2a8d8b1e9d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"878ec634-a29d-4391-a960-81a594748d87","keywords":null,"link":"/tudomany/20190526_feltoredezik_a_patagoniai_jegmezo_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_chile","timestamp":"2019. május. 26. 20:13","title":"Rossz hír jött: kettétört a patagóniai jégmező a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00bc5ed3-04e1-46bc-8a6f-dee4aa8eed10","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Földközi-tengerben az ámbráscet (amely a bálnák egy fajtája) kihalófélben van.\r

","shortLead":"A Földközi-tengerben az ámbráscet (amely a bálnák egy fajtája) kihalófélben van.\r

","id":"20190526_Ot_balna_halt_meg_az_olasz_partoknal_harom_gyomraban_talaltak_muanyagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00bc5ed3-04e1-46bc-8a6f-dee4aa8eed10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799a89f9-1849-4034-aa3d-80f683010352","keywords":null,"link":"/tudomany/20190526_Ot_balna_halt_meg_az_olasz_partoknal_harom_gyomraban_talaltak_muanyagot","timestamp":"2019. május. 26. 13:52","title":"Öt bálna halt meg az olasz partoknál, kettő gyomrában találtak műanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03690589-4d21-44ef-935e-8e27312fb003","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kéne még egy két ilyen autó, hogy erősödjön a villámos kultusz. ","shortLead":"Kéne még egy két ilyen autó, hogy erősödjön a villámos kultusz. ","id":"20190526_opel_zafira_life_tuning","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03690589-4d21-44ef-935e-8e27312fb003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf3d632-3ad9-46b6-8ae1-00fba9d869f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190526_opel_zafira_life_tuning","timestamp":"2019. május. 26. 14:44","title":"Milyen lenne, ha inkább ilyen kisbusszal járnának a villanyszerelők? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]