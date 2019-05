Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9574801b-2922-405d-994d-44e395903e93","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Julianus barát a 13. század elején elindult keletre, és viszontagságos utazása végén magyarul beszélő emberekre akadt. A Magna Hungariának elnevezett területen azután átsöpört a tatárjárás, és a magyarul beszélő közösség is eltűnt – azonban úgy fest, nem teljesen nyomtalanul.","shortLead":"Julianus barát a 13. század elején elindult keletre, és viszontagságos utazása végén magyarul beszélő emberekre akadt...","id":"20190528_Megtalalhattak_Julianus_barat_keleti_magyarjainak_genetikai_nyomat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9574801b-2922-405d-994d-44e395903e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc87861b-c872-4850-9bf4-c48b08b032ee","keywords":null,"link":"/kultura/20190528_Megtalalhattak_Julianus_barat_keleti_magyarjainak_genetikai_nyomat","timestamp":"2019. május. 28. 09:15","title":"Megtalálhatták Julianus barát keleti magyarjainak genetikai nyomát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e64d394-6b17-43f6-9905-c782d333af3a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Kolumbiából repült volna Japánba a kábítószercsempész, de rosszullétre panaszkodott, majd a kényszerleszállás közben meghalt. A boncoláson kiderült, hogy több száz zacskó kokaint nyelt le a felszállás előtt.","shortLead":"Kolumbiából repült volna Japánba a kábítószercsempész, de rosszullétre panaszkodott, majd a kényszerleszállás közben...","id":"20190527_kokain_repulo_halal_csempesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e64d394-6b17-43f6-9905-c782d333af3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f6e9d5-9fee-4b1f-a8a2-39aa3dc8dcf2","keywords":null,"link":"/elet/20190527_kokain_repulo_halal_csempesz","timestamp":"2019. május. 27. 15:23","title":"Meghalt egy japán férfi egy repülőn, majd 246 zacskó kokaint találtak a gyomrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3b5f684-1100-4776-a3a7-9132f68d2efd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyetlen hét leforgása alatt nagyjából 70 millió forinttal nőtt annak a laptopnak az ára, amelynek aukcióját végül hétfőn zárták le.","shortLead":"Egyetlen hét leforgása alatt nagyjából 70 millió forinttal nőtt annak a laptopnak az ára, amelynek aukcióját végül...","id":"20190528_laptop_malware_iloveyou_wannacry_mydoom_sobig_darktequila_blackenergy_aukcio_licitalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3b5f684-1100-4776-a3a7-9132f68d2efd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2505ba8-7443-49ed-8a8e-a0d896e52ba8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_laptop_malware_iloveyou_wannacry_mydoom_sobig_darktequila_blackenergy_aukcio_licitalas","timestamp":"2019. május. 28. 08:33","title":"Csillagászati áron kelt el a 11 éves laptop, amely tele van vírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59298607-bb99-4e01-9c73-e00f74ea726a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A lepkeszárnyak irizáló színjátékáért felelős nanocsempék alkalmasak az illékony káros anyagok kimutatására egy magyar kutatás szerint. A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) közlése szerint az Energiatudományi Kutatóközpont munkatársainak felfedezése utat nyithat az akár mobiltelefonokba is beépíthető mikroszenzorok fejlesztése felé.","shortLead":"A lepkeszárnyak irizáló színjátékáért felelős nanocsempék alkalmasak az illékony káros anyagok kimutatására egy magyar...","id":"20190528_lepkeszarny_nanocsempek_telefonba_epitett_levego_minoseg_szenzor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59298607-bb99-4e01-9c73-e00f74ea726a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3526326-9fa0-4196-be2e-bc0380644c05","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_lepkeszarny_nanocsempek_telefonba_epitett_levego_minoseg_szenzor","timestamp":"2019. május. 28. 13:03","title":"Magyar kutatók olyat találtak a lepkék szárnyán, amit mobiltelefonokba építenének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e337e5be-6bf0-4143-b4b1-37b5cd031ea3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Matolcsy unokatestvére bankja felszámolása után is bukott.","shortLead":"Matolcsy unokatestvére bankja felszámolása után is bukott.","id":"20190528_Eltunt_a_Pecsi_Sorfozde_nyeresege__igy_zarta_az_evet_Szemereyek_cege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e337e5be-6bf0-4143-b4b1-37b5cd031ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e064f08-a42d-426c-a776-27da957d1308","keywords":null,"link":"/kkv/20190528_Eltunt_a_Pecsi_Sorfozde_nyeresege__igy_zarta_az_evet_Szemereyek_cege","timestamp":"2019. május. 28. 16:03","title":"Eltűnt a Pécsi Sörfőzde nyeresége – így zárta az évet Szemereyék cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Két nappal a határidő előtt még nem tudott elég koalíciós partnert találni Benjamin Netanjahu, úgyhogy feloszlatná a parlamentet, hogy az elnök ne bízhasson meg mást a kormányalakítással.","shortLead":"Két nappal a határidő előtt még nem tudott elég koalíciós partnert találni Benjamin Netanjahu, úgyhogy feloszlatná...","id":"20190527_Elore_menekul_Netanjahu_feloszlatna_a_parlamentet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06552bc5-fd42-4253-9dda-32a05e45d17b","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Elore_menekul_Netanjahu_feloszlatna_a_parlamentet","timestamp":"2019. május. 27. 21:08","title":"Előre menekül Netanjahu, feloszlatná a parlamentet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy katolikus magániskola 6-7 éves diáklányait, és a velük tartózkodó felnőtteket támadta meg valaki Japánban. Egy kislány meghalt, sok a sérült. A támadó magát is leszúrta.","shortLead":"Egy katolikus magániskola 6-7 éves diáklányait, és a velük tartózkodó felnőtteket támadta meg valaki Japánban...","id":"20190528_Keses_tamadas_volt_Tokio_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1458761-dd84-4eca-a8b1-3ac4d489863c","keywords":null,"link":"/vilag/20190528_Keses_tamadas_volt_Tokio_mellett","timestamp":"2019. május. 28. 05:22","title":"Megkéseltek több kislányt Tokió mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03879128-5771-4461-b28e-3ecc0958e101","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"2014-ben már bevezette papírjait a New York-i börzére is.","shortLead":"2014-ben már bevezette papírjait a New York-i börzére is.","id":"20190528_Az_Alibaba_a_hongkongi_tozsdere_keszul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03879128-5771-4461-b28e-3ecc0958e101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d8aa3e-741d-448a-8f65-b796df567730","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_Az_Alibaba_a_hongkongi_tozsdere_keszul","timestamp":"2019. május. 28. 07:48","title":"Az Alibaba a hongkongi tőzsdére készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]