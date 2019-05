Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67b399fa-364f-4b63-a172-239396531027","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Negyvenöt évvel az után, hogy először körülírták a tüneteket, betegségnek minősítették a kiégést. Csak a munkahelyi kiégés számít annak, az élet többi területéhez kapcsolódva nem lehet így diagnosztizálni.","shortLead":"Negyvenöt évvel az után, hogy először körülírták a tüneteket, betegségnek minősítették a kiégést. Csak a munkahelyi...","id":"20190528_munkahelyi_kieges_betegseg_who","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67b399fa-364f-4b63-a172-239396531027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d6a79f6-0531-4d2c-91e6-877a8e6c971f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190528_munkahelyi_kieges_betegseg_who","timestamp":"2019. május. 28. 10:04","title":"Betegségnek nyilvánították a munkahelyi kiégést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy felmérésből most az derült ki, hogy sem a THM-et nem ismeri a magyarok többsége, sem azt nem ismerik fel, hogy melyek a fix kamatozású hitelek. ","shortLead":"Egy felmérésből most az derült ki, hogy sem a THM-et nem ismeri a magyarok többsége, sem azt nem ismerik fel...","id":"20190528_A_magyarok_tobbsege_egyaltalan_nincs_kepben_a_banki_kamatokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f30036-5353-46aa-bcf3-2bb3085fe51c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_A_magyarok_tobbsege_egyaltalan_nincs_kepben_a_banki_kamatokkal","timestamp":"2019. május. 28. 21:09","title":"A magyarok többsége egyáltalán nincs képben a banki kamatokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa4a6e0-6b13-4d63-8aef-4b97356ff4e4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Több élvonalbeli és másodosztályú labdarúgót letartóztattak.","shortLead":"Több élvonalbeli és másodosztályú labdarúgót letartóztattak.","id":"20190528_Volt_Real_Madridjatekosok_is_erintettek_a_spanyol_bundabotranyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4aa4a6e0-6b13-4d63-8aef-4b97356ff4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ec49a7-1610-42ac-b379-6f781ef6a599","keywords":null,"link":"/sport/20190528_Volt_Real_Madridjatekosok_is_erintettek_a_spanyol_bundabotranyban","timestamp":"2019. május. 28. 13:26","title":"Volt Real Madrid-játékosok is érintettek a spanyol bundabotrányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cedd39ba-0760-45ff-a2a7-3949e66b8c4b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Áprilishoz képest 5000 emberrel kevesebb dolgozik, de így is 69,8 százalék a foglalkoztatási ráta.\r

\r

","shortLead":"Áprilishoz képest 5000 emberrel kevesebb dolgozik, de így is 69,8 százalék a foglalkoztatási ráta.\r

\r

","id":"20190529_Majdnem_70_szazalek_a_foglalkoztatottsagi_rata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cedd39ba-0760-45ff-a2a7-3949e66b8c4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34df2a6-2094-4669-acc1-42c1aa1a6e44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_Majdnem_70_szazalek_a_foglalkoztatottsagi_rata","timestamp":"2019. május. 29. 09:24","title":"Majdnem 70 százalék a foglalkoztatottsági ráta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24d2ca97-c1a1-40eb-866e-9c4731cfbf9a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség arra figyelmezteti a 471-esen autózókat, hogy az ott kihelyezett forgalomirányító lámpa nem dísz. ","shortLead":"A rendőrség arra figyelmezteti a 471-esen autózókat, hogy az ott kihelyezett forgalomirányító lámpa nem dísz. ","id":"20190528_471_es_ut_felujitas_piros_lampa_magyar_autosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24d2ca97-c1a1-40eb-866e-9c4731cfbf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffac1abb-9eeb-40eb-94cb-1eac9bf22f7a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_471_es_ut_felujitas_piros_lampa_magyar_autosok","timestamp":"2019. május. 28. 14:38","title":"Elképesztő videó jött: piros a lámpa, de ezek a magyar autósok magasról tesznek át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4841adc4-b6cd-4056-b91a-db5f1b2e13b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sikerült felülmúlnia önmagát.","shortLead":"Sikerült felülmúlnia önmagát.","id":"20190528_Meg_hogy_tul_dogos_volt_Serena_Williams_tavalyi_ruhaja_Nezze_meg_az_ideit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4841adc4-b6cd-4056-b91a-db5f1b2e13b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d30ae1ab-c0bf-4cec-91a1-5057e9de5657","keywords":null,"link":"/elet/20190528_Meg_hogy_tul_dogos_volt_Serena_Williams_tavalyi_ruhaja_Nezze_meg_az_ideit","timestamp":"2019. május. 28. 09:13","title":"Méghogy túl dögös volt Serena Williams tavalyi ruhája! Nézze meg az ideit!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3f464f5-3e48-4837-a199-796657d3292c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyarországi piacon szokatlanul kedvezményes ajánlattal indította el hétfőn régóta várt saját mobilszolgáltatását a vezetékes piacon évek óta menetelő Digi.","shortLead":"A magyarországi piacon szokatlanul kedvezményes ajánlattal indította el hétfőn régóta várt saját mobilszolgáltatását...","id":"20190527_digi_mobil_elofizetes_tarifa_percdij_mobilinternet_0_forint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3f464f5-3e48-4837-a199-796657d3292c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfeb511d-3406-4f03-9b23-ee0c8ece9b22","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_digi_mobil_elofizetes_tarifa_percdij_mobilinternet_0_forint","timestamp":"2019. május. 27. 15:40","title":"Erősen indít a Digi Mobil: 0 forint a havidíj, korlátlan a mobilnet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38889bd7-8a6a-494f-bc51-17ec16856581","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 13 éves lány a frissen lopott pulóvert viselte, az alatt találtak meg egy lopott pénzkazettát a rendőrök, benne 100 ezer forinttal.","shortLead":"A 13 éves lány a frissen lopott pulóvert viselte, az alatt találtak meg egy lopott pénzkazettát a rendőrök, benne 100...","id":"20190528_1315_eves_fiatalok_harom_budai_ettermet_is_kiraboltak_hetfo_ejszaka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38889bd7-8a6a-494f-bc51-17ec16856581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05633f9a-e6e4-4847-9518-fc56839639cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_1315_eves_fiatalok_harom_budai_ettermet_is_kiraboltak_hetfo_ejszaka","timestamp":"2019. május. 28. 11:44","title":"13-15 éves fiatalok két budai éttermet is kiraboltak hétfő éjszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]