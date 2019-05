Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"171a488e-aa96-44cf-8a1d-3554d763c8bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb pletyka kapott szárnyra, ezúttal arról, hogy az év második felében érkező Note10 milyen gyorstöltőt kaphat.","shortLead":"Újabb pletyka kapott szárnyra, ezúttal arról, hogy az év második felében érkező Note10 milyen gyorstöltőt kaphat.","id":"20190506_samsung_galaxy_note10_okostelefon_gyorstoltes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=171a488e-aa96-44cf-8a1d-3554d763c8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60bb2825-6788-48d6-89f5-e8816a07a159","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_samsung_galaxy_note10_okostelefon_gyorstoltes","timestamp":"2019. május. 06. 18:33","title":"Ha igaz, amit a Galaxy Note10-ről pletykálnak, hálásak lesznek a felhasználók a Samsungnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05675d5a-05b9-4a67-baf7-f1b5f716cef4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gráfok, halmazok, módusz és medián, ilyen feladatokat kaptak középszinten a diákok. ","shortLead":"Gráfok, halmazok, módusz és medián, ilyen feladatokat kaptak középszinten a diákok. ","id":"20190507_Itt_vannak_az_elso_infok_a_2019es_matekerettsegirol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05675d5a-05b9-4a67-baf7-f1b5f716cef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98177d2c-5549-4bb3-995d-a8dd612d73ea","keywords":null,"link":"/kultura/20190507_Itt_vannak_az_elso_infok_a_2019es_matekerettsegirol","timestamp":"2019. május. 07. 08:47","title":"Itt vannak az első infók a 2019-es matekérettségiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c14523-ff32-4154-b773-937c9aecb18d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone-tulajdonosok is hajlamosak túlzásba esni, ha telefonhasználatról van szó. Tim Cook szerint a problémát ők is érzékelik, de másokkal ellentétben az Apple tesz is ellene.","shortLead":"Az iPhone-tulajdonosok is hajlamosak túlzásba esni, ha telefonhasználatról van szó. Tim Cook szerint a problémát ők is...","id":"20190508_tim_cook_apple_iphone_telefonfuggoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33c14523-ff32-4154-b773-937c9aecb18d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b3c441-b7ce-4169-b54a-e5f4d679c237","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_tim_cook_apple_iphone_telefonfuggoseg","timestamp":"2019. május. 08. 10:03","title":"Az Apple-nek több ötlete is van arra, hogy ne nyomogassák annyit az iPhone-t az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832c8e6e-73cb-453c-83e5-df00d2de0efa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple csak az utolsó pillanatokban, a lepapírozás után szokott beszámolni egy-egy cég felvásárlásáról. Most kiderült: elég gyakran vesznek meg dolgokat. És elég sokat. ","shortLead":"Az Apple csak az utolsó pillanatokban, a lepapírozás után szokott beszámolni egy-egy cég felvásárlásáról. Most...","id":"20190507_tim_cook_apple_akviziciok_cegek_felvasarlasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=832c8e6e-73cb-453c-83e5-df00d2de0efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60377b18-0e66-45b6-a95f-092c83d16e87","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_tim_cook_apple_akviziciok_cegek_felvasarlasa","timestamp":"2019. május. 07. 09:33","title":"Tim Cook mondott valami izgalmasat az Apple-ről, ez nagy változást hozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a32dbd8-fa30-4592-ae77-9327010b4c62","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Áder felmentette Bitay Márton Örsöt, majdnem bruttó 9 millióval távozott. ","shortLead":"Áder felmentette Bitay Márton Örsöt, majdnem bruttó 9 millióval távozott. ","id":"20190508_Kozel_9_millios_vegkielegitessel_tavozott_a_foldarvereseket_lepapirozo_allamtitkart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a32dbd8-fa30-4592-ae77-9327010b4c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f62860-6e45-4ef5-b846-288047f1e9f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190508_Kozel_9_millios_vegkielegitessel_tavozott_a_foldarvereseket_lepapirozo_allamtitkart","timestamp":"2019. május. 08. 13:15","title":"Közel 9 milliós végkielégítéssel távozott a földárveréseket lepapírozó államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a66e1328-7765-4e3b-87a7-ef518a03025f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CNN a Trump–Orbán-féle vezetés hasonlóságairól ír, és arról, az amerikai elnök igyekszik olyan antidemokratikus vezetőkkel találkozni, akikkel Barack Obama korábbi elnök gyakorlatilag befagyasztotta a kapcsolatait.\r

\r

","shortLead":"A CNN a Trump–Orbán-féle vezetés hasonlóságairól ír, és arról, az amerikai elnök igyekszik olyan antidemokratikus...","id":"20190507_De_facto_diktator_kemenyen_kiosztja_Orbant_a_CNN","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a66e1328-7765-4e3b-87a7-ef518a03025f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c286fa-94eb-4bed-90e0-6af6b442cd27","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_De_facto_diktator_kemenyen_kiosztja_Orbant_a_CNN","timestamp":"2019. május. 07. 19:15","title":"Diktátorozva osztotta ki Orbánt a CNN","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b95d558-ef92-493f-9f66-60e7e73b8566","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft a Build fejlesztői konferencián jelentett be két új funkciót a Word online verziójához: egyik az írást, míg a másik az olvasást segíti majd a felhasználóknak.","shortLead":"A Microsoft a Build fejlesztői konferencián jelentett be két új funkciót a Word online verziójához: egyik az írást, míg...","id":"20190507_microsoft_office_microsofto_word_szoveg_javitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b95d558-ef92-493f-9f66-60e7e73b8566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b854e8-6f8a-41a2-9d93-1a2cedeb4b5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_microsoft_office_microsofto_word_szoveg_javitasa","timestamp":"2019. május. 07. 18:33","title":"Két remek funkciót is kap a böngészős Word, de nem használhatja majd mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4776f565-1937-48d4-a973-6169ee1853ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felsővezetékes rendszerből a vele kompatibilis járművek elektromos áramot tudnak felvenni.","shortLead":"A felsővezetékes rendszerből a vele kompatibilis járművek elektromos áramot tudnak felvenni.","id":"20190507_lefotoztuk_a_villamositott_autopalyat_nem_lett_tul_szep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4776f565-1937-48d4-a973-6169ee1853ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc79126-2d7f-46b1-8706-cc342a53bd2f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190507_lefotoztuk_a_villamositott_autopalyat_nem_lett_tul_szep","timestamp":"2019. május. 07. 13:21","title":"Lefotóztuk a villamosított autópályát, nem lett túl szép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]