Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"078cc8b6-fcd3-40f0-baa7-2973772f508d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két új mobiljátékot is bejelentett a Pokémon Go mögött álló óriáscég. Az egyik legérdekesebb a Pokémon Sleep, amiben akkor lehetünk sikeresek, ha sokat és jól alszunk.","shortLead":"Két új mobiljátékot is bejelentett a Pokémon Go mögött álló óriáscég. Az egyik legérdekesebb a Pokémon Sleep, amiben...","id":"20190529_pokemon_go_sleep_mobiljatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=078cc8b6-fcd3-40f0-baa7-2973772f508d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3413a0c-2970-4370-a5b1-dee2abcd1fcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_pokemon_go_sleep_mobiljatek","timestamp":"2019. május. 29. 14:03","title":"Olyan pokémonos játék érkezik, amivel alvás közben lehet játszani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec8a877c-d172-4e09-ae47-df0eece1b224","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Inárcs körül mindkét irányba torlódásra kell számítani.","shortLead":"Inárcs körül mindkét irányba torlódásra kell számítani.","id":"20190529_Baleset_miatt_komoly_dugok_az_M5oson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec8a877c-d172-4e09-ae47-df0eece1b224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae3cbfee-53d4-42b7-b225-ecd3f2712dc6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_Baleset_miatt_komoly_dugok_az_M5oson","timestamp":"2019. május. 29. 14:56","title":"Baleset miatt komoly dugók az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11a2404d-f801-45aa-be18-94bf73045a54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Áttörést hozhat a Sony az Internet of Things (dolgok internete) eszközök használatában, azok ugyanis a mostaninál nagyságrendekkel távolabbra tudnak majd adatot továbbítani önállóan, azaz ehhez például wifire sem lesz szükségük.","shortLead":"Áttörést hozhat a Sony az Internet of Things (dolgok internete) eszközök használatában, azok ugyanis a mostaninál...","id":"20190530_sony_chip_internet_of_things","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11a2404d-f801-45aa-be18-94bf73045a54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ddabbd3-ec71-4587-811c-cf3f0cb479cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_sony_chip_internet_of_things","timestamp":"2019. május. 30. 15:03","title":"A Sony csinált egy chipet, ami 96 km-re is képes továbbítani a jelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"685df0ae-a89d-4b33-81f3-51d201a80d0b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elkészítette nagyon biztonságos telefonjának új, fejlettebb verzióját a Bittium. A készüléket úgy állították be, hogy a rajta tárolt adatok soha nem kerülhetnek rossz kezekbe – legalábbis a gyártó szerint. ","shortLead":"Elkészítette nagyon biztonságos telefonjának új, fejlettebb verzióját a Bittium. A készüléket úgy állították be...","id":"20190528_bittium_tough_mobile_2_biztonsagos_okostelefon_titkositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=685df0ae-a89d-4b33-81f3-51d201a80d0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85075f5-9b16-43bc-b909-1557ca751e6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_bittium_tough_mobile_2_biztonsagos_okostelefon_titkositas","timestamp":"2019. május. 28. 19:03","title":"Ez a telefon állítólag most a világ legbiztonságosabb mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3493433-94a7-4d52-8d6b-62f4435191ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hvg.hu munkatársa az Uzsoki-kórházban beszélt a dél-koreai nagykövetséghez közel álló forrással.","shortLead":"A hvg.hu munkatársa az Uzsoki-kórházban beszélt a dél-koreai nagykövetséghez közel álló forrással.","id":"20190530_Dunai_hajobaleset_bordatorott_is_a_serultek_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3493433-94a7-4d52-8d6b-62f4435191ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7490e39-435e-40e1-a1c0-c85acc4020fc","keywords":null,"link":"/elet/20190530_Dunai_hajobaleset_bordatorott_is_a_serultek_kozott","timestamp":"2019. május. 30. 12:39","title":"Dunai hajóbaleset: keresik az ötéves kislányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78bebd62-377b-4b70-8f8a-bd7701a72978","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgyhogy inkább elsörözgetett Írországban.","shortLead":"Úgyhogy inkább elsörözgetett Írországban.","id":"20190529_Jason_Momoa_olyan_csoro_volt_a_Tronok_harca_forgatasa_utan_hogy_nem_tudott_hazarepulni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78bebd62-377b-4b70-8f8a-bd7701a72978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c153e2e1-f826-4167-8212-f9f4eb0cb17a","keywords":null,"link":"/kultura/20190529_Jason_Momoa_olyan_csoro_volt_a_Tronok_harca_forgatasa_utan_hogy_nem_tudott_hazarepulni","timestamp":"2019. május. 29. 10:19","title":"Jason Momoa olyan csóró volt a Trónok harca forgatása során, hogy nem tudott hazarepülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57a82702-23a9-46c4-8807-1e586ddadc7f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Alapos szakmai válasz érkezett a kérdésre, miért mennek kevesebben strandra, amikor hetekig esik az eső.","shortLead":"Alapos szakmai válasz érkezett a kérdésre, miért mennek kevesebben strandra, amikor hetekig esik az eső.","id":"20190530_Az_MTI_megfejtette_miert_esett_vissza_iden_majusban_a_strandok_forgalma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57a82702-23a9-46c4-8807-1e586ddadc7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98b72328-0f15-4d65-a810-23d5adb63807","keywords":null,"link":"/kkv/20190530_Az_MTI_megfejtette_miert_esett_vissza_iden_majusban_a_strandok_forgalma","timestamp":"2019. május. 30. 15:41","title":"Az MTI megfejtette, miért esett vissza idén májusban a strandok forgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc8e4f31-1bef-4bb2-8dde-3f0fb6e7eb77","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A cseh kormányfő azt mondta, nincs olyan javaslat, hogy Maros Sefcovicot tegyék meg EB-elnöknek. ","shortLead":"A cseh kormányfő azt mondta, nincs olyan javaslat, hogy Maros Sefcovicot tegyék meg EB-elnöknek. ","id":"20190528_Cseh_kormanyfo_Nincs_kulon_visegradi_jelolt_az_EBelnoki_posztra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc8e4f31-1bef-4bb2-8dde-3f0fb6e7eb77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b501150-6394-437e-82b0-2e583a95e0c3","keywords":null,"link":"/vilag/20190528_Cseh_kormanyfo_Nincs_kulon_visegradi_jelolt_az_EBelnoki_posztra","timestamp":"2019. május. 28. 17:52","title":"Cseh kormányfő: Nincs külön visegrádi jelölt az EB-elnöki posztra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]