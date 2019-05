Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42103f9b-b3e3-4e55-8bf4-377fb2a63ed9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A Mészáros Lőrinccel is jó viszonyban levő Vida József nagybefektető érdekeltségébe kerül a TV2 teljes médiaportfóliója, ha a GVH is rábólint.","shortLead":"A Mészáros Lőrinccel is jó viszonyban levő Vida József nagybefektető érdekeltségébe kerül a TV2 teljes...","id":"20190529_Vida_Jozsef_uzletember_erdekeltsegebe_kerul_a_TV2_mediaportfolioja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42103f9b-b3e3-4e55-8bf4-377fb2a63ed9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4acba182-8b4b-41d1-b8c9-11623678e4ca","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_Vida_Jozsef_uzletember_erdekeltsegebe_kerul_a_TV2_mediaportfolioja","timestamp":"2019. május. 29. 17:30","title":"A Takarékbank-vezéré lesz a TV2-csoport ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ittasan verekedő férfit gyorsított eljárásban ítélték felfüggesztett börtönre.","shortLead":"Az ittasan verekedő férfit gyorsított eljárásban ítélték felfüggesztett börtönre.","id":"20190528_Zavarta_hogy_fuvet_nyir_a_szomszed_atmaszott_a_keritesen_es_eltorte_az_orrat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790748ee-c413-4588-886f-efda9665bdc3","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Zavarta_hogy_fuvet_nyir_a_szomszed_atmaszott_a_keritesen_es_eltorte_az_orrat","timestamp":"2019. május. 28. 08:07","title":"Zavarta, hogy füvet nyír a szomszéd, átmászott a kerítésen, és eltörte az orrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1eb48d8-c01c-418d-9aad-dd14c16b4f47","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Peter Pellegrini szlovák kormányfő rákérdezett Orbánnál, hogy hogy van, de ő csak félrehajtotta a fejét. ","shortLead":"Peter Pellegrini szlovák kormányfő rákérdezett Orbánnál, hogy hogy van, de ő csak félrehajtotta a fejét. ","id":"20190528_Macronnal_talalkoztak_a_V4ek_Orbannak_nem_volt_jo_kedve__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1eb48d8-c01c-418d-9aad-dd14c16b4f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5b9cd31-9ccc-4dd7-b471-9d21b9ac8b36","keywords":null,"link":"/vilag/20190528_Macronnal_talalkoztak_a_V4ek_Orbannak_nem_volt_jo_kedve__video","timestamp":"2019. május. 28. 18:34","title":"Videó: Nem volt jókedve Orbánnak, amikor Macronnal találkozott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8854c47-63f4-4fec-b1e4-0759da71f74c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Június 7-én léphet hatályba az Európai Unió új szerzői jogi törvénye, ami a kritikusok szerint cenzúrát hozhat az internetre.","shortLead":"Június 7-én léphet hatályba az Európai Unió új szerzői jogi törvénye, ami a kritikusok szerint cenzúrát hozhat...","id":"20190528_europai_unio_lengyelorszag_szerzoi_jogi_iranyelv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8854c47-63f4-4fec-b1e4-0759da71f74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49830ea-f302-4c7b-9da7-fd6f7a808277","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_europai_unio_lengyelorszag_szerzoi_jogi_iranyelv","timestamp":"2019. május. 28. 13:33","title":"Nem akarnak cenzúrát a lengyelek, beleszállnak az új EU-s szerzői jogi irányelvbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5921caeb-7a45-4db7-a49d-8fb215004130","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rémhírek terjedtek el a tabáni fakivágásokról, mert bizonyos fákat megjelöltek, a Főkert szerint ilyen nem lesz.\r

\r

","shortLead":"Rémhírek terjedtek el a tabáni fakivágásokról, mert bizonyos fákat megjelöltek, a Főkert szerint ilyen nem lesz.\r

\r

","id":"20190528_Fokert_Nem_vagnak_ki_fakat_a_Tabanban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5921caeb-7a45-4db7-a49d-8fb215004130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524821e6-4996-4f33-bfea-1f0033e21db2","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Fokert_Nem_vagnak_ki_fakat_a_Tabanban","timestamp":"2019. május. 28. 17:02","title":"Főkert: Nem vágnak ki fákat a Tabánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6956f83d-c4db-4fd8-b8b5-a86aef94934a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Matt Damon és Christian Bale lesznek a főszereplői a két márka nagy rivalizálásáról szóló filmnek, amelynek apropója a Le Mans 24 órás viadal volt.","shortLead":"Matt Damon és Christian Bale lesznek a főszereplői a két márka nagy rivalizálásáról szóló filmnek, amelynek apropója...","id":"20190529_ford_vs_ferrari_film","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6956f83d-c4db-4fd8-b8b5-a86aef94934a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"713c25b6-fe72-486f-af56-bc806418fc6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_ford_vs_ferrari_film","timestamp":"2019. május. 29. 14:18","title":"Megjelentek az első képek a Ford vs. Ferrari filmről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b455e5f6-e883-4cd0-bb2d-77096bb645c0","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"elet","description":"Fahidi Éva személyes biztonságként élte meg, hogy a német parlamentben nem volt szélsőjobboldali párt, de aztán rá kellett jönnie, hogy az ordas eszmék a szemünk előtt támadnak újra, ugyanazokkal a módszerekkel. Az Auschwitzot túlélő aktivista legújabb jelszava: nem kell szeretni egymást, de ne gyűlöljük a másikat. ","shortLead":"Fahidi Éva személyes biztonságként élte meg, hogy a német parlamentben nem volt szélsőjobboldali párt, de aztán rá...","id":"20190528_Egy_dolog_tortent_velem_egesz_eletemben_visszajottem_Auschwitzbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b455e5f6-e883-4cd0-bb2d-77096bb645c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aff5297-0abc-496e-b18f-2a8c1be80b66","keywords":null,"link":"/elet/20190528_Egy_dolog_tortent_velem_egesz_eletemben_visszajottem_Auschwitzbol","timestamp":"2019. május. 28. 20:00","title":"„Egy dolog történt velem egész életemben: visszajöttem Auschwitzból”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"429aa406-b677-4c98-a4ff-e3a7a8ffa9e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tizenegy nagyszerű zenekar, félszáz világzenész, egy lemezbemutató, egy születésnap, egy jótékonysági est, egy tematikus fotóalbum bemutatója, kerekasztal-beszélgetés, táncház és egy egész héten át tartó világzenei maraton – röviden erről szól majd június 16. és 21. között a KOBUCI Kertben a II. Óbudai Világzenei Hét.","shortLead":"Tizenegy nagyszerű zenekar, félszáz világzenész, egy lemezbemutató, egy születésnap, egy jótékonysági est...","id":"20190529_A_Romano_Dromtol_Lajko_Felixig__indul_a_II_Obudai_Vilagzenei_het","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=429aa406-b677-4c98-a4ff-e3a7a8ffa9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba7bd67-b81d-4855-9edd-99dec3f2d943","keywords":null,"link":"/elet/20190529_A_Romano_Dromtol_Lajko_Felixig__indul_a_II_Obudai_Vilagzenei_het","timestamp":"2019. május. 29. 11:51","title":"A Romano Dromtól Lajkó Félixig – indul a II. Óbudai Világzenei hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]