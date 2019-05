Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63967e98-5559-4f00-888d-b319b0847987","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Bízzunk a saját gyerekeinkben, tartsuk be az általuk meghozott szabályokat, és nagyszülőként ne csak a csokit tömjük az unokákba, hanem próbáljunk mi is fejlődni az önismeretben – ajánlja L. Stipkovits Erika klinikai szakpszichológus, akivel új kötete, a Nagyszülők a kispadon? kapcsán beszélgettünk. ","shortLead":"Bízzunk a saját gyerekeinkben, tartsuk be az általuk meghozott szabályokat, és nagyszülőként ne csak a csokit tömjük...","id":"20190528_Ha_az_unokat_a_foci_erdekli_a_nagyi_is_nezzen_neha_meccset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63967e98-5559-4f00-888d-b319b0847987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94661412-fee3-407c-a4df-7815f531096f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190528_Ha_az_unokat_a_foci_erdekli_a_nagyi_is_nezzen_neha_meccset","timestamp":"2019. május. 28. 12:15","title":"Ha az unokát a foci érdekli, a nagyi is nézzen néha meccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d680349c-af5e-4231-96e5-99a3eaa9db0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2015-ben dobott piacra utoljára új iPod Touchot az Apple, ám a cég szerint van akkora igény rá, hogy érdemes legyen frissebb verziót is kiadni a termékből. ","shortLead":"2015-ben dobott piacra utoljára új iPod Touchot az Apple, ám a cég szerint van akkora igény rá, hogy érdemes legyen...","id":"20190528_apple_ipod_touch_2019_zenelejatszo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d680349c-af5e-4231-96e5-99a3eaa9db0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"433b3956-1733-4a72-afe1-8a74563ba2e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_apple_ipod_touch_2019_zenelejatszo","timestamp":"2019. május. 28. 18:03","title":"Három év után új iPod Touchot ad ki az Apple – csak kérdés, minek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e39f4fe-f959-4e57-9925-44ba456e2972","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A HVG információi szerint a Seuso-kincsnek építenének helyszínt az UNESCO-védelemtől megfosztott Hajógyári-szigeten.","shortLead":"A HVG információi szerint a Seuso-kincsnek építenének helyszínt az UNESCO-védelemtől megfosztott Hajógyári-szigeten.","id":"20190529_Dilettans_tervek_miatt_nyulna_a_Hadrianuspalotahoz_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e39f4fe-f959-4e57-9925-44ba456e2972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d926bd-5977-46b3-b4fb-a3dcf08f2ade","keywords":null,"link":"/kultura/20190529_Dilettans_tervek_miatt_nyulna_a_Hadrianuspalotahoz_a_kormany","timestamp":"2019. május. 29. 11:20","title":"Dilettáns tervek miatt nyúlna a Hadrianus-palotához a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72dc043d-f59d-4e42-a0b5-bf717419c93d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egyelőre nem találtak sem újabb túlélőket, sem további holttesteket a szerda esti dunai hajóbaleset után.","shortLead":"Egyelőre nem találtak sem újabb túlélőket, sem további holttesteket a szerda esti dunai hajóbaleset után.","id":"20190530_hableany_dunai_hajobaleset_kutatas_mentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72dc043d-f59d-4e42-a0b5-bf717419c93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bcb881f-6235-4216-98ca-bcbc19acd9fc","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_hableany_dunai_hajobaleset_kutatas_mentes","timestamp":"2019. május. 30. 08:35","title":"Budapesttől délre keresik a hajóbaleset túlélőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72dc043d-f59d-4e42-a0b5-bf717419c93d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Még csütörtökön Budapestre utazik Kang Kjung Vha dél-koreai külügyminiszter a szerda esti dunai hajószerencsétlenség miatt – jelentette be csütörtökön Kim In Csol, a szöuli külügyminisztérium szóvivője.","shortLead":"Még csütörtökön Budapestre utazik Kang Kjung Vha dél-koreai külügyminiszter a szerda esti dunai hajószerencsétlenség...","id":"20190530_Dunai_hajobaleset_Budapestre_jon_a_delkoreai_kulugyminiszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72dc043d-f59d-4e42-a0b5-bf717419c93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdfca689-0258-4210-8ffa-8a0793561856","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Dunai_hajobaleset_Budapestre_jon_a_delkoreai_kulugyminiszter","timestamp":"2019. május. 30. 08:28","title":"Dunai hajóbaleset: Budapestre jön a dél-koreai külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5921caeb-7a45-4db7-a49d-8fb215004130","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rémhírek terjedtek el a tabáni fakivágásokról, mert bizonyos fákat megjelöltek, a Főkert szerint ilyen nem lesz.\r

\r

","shortLead":"Rémhírek terjedtek el a tabáni fakivágásokról, mert bizonyos fákat megjelöltek, a Főkert szerint ilyen nem lesz.\r

\r

","id":"20190528_Fokert_Nem_vagnak_ki_fakat_a_Tabanban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5921caeb-7a45-4db7-a49d-8fb215004130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524821e6-4996-4f33-bfea-1f0033e21db2","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Fokert_Nem_vagnak_ki_fakat_a_Tabanban","timestamp":"2019. május. 28. 17:02","title":"Főkert: Nem vágnak ki fákat a Tabánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a963dd-16be-4d1f-a64b-d2ae177599ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezet szerint a minisztérium elszabotálta a megegyezést a sztrájk alatti elégséges szolgáltatásokról, ezért nem kezdődhetett meg a munkabeszüntetés.","shortLead":"A szakszervezet szerint a minisztérium elszabotálta a megegyezést a sztrájk alatti elégséges szolgáltatásokról, ezért...","id":"20190529_Nem_tudtak_sztrajkolni_a_Vorosmarty_Gimnazium_tanarai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5a963dd-16be-4d1f-a64b-d2ae177599ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39cbacc4-e9a2-4e75-8f85-d60ab949ba1d","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Nem_tudtak_sztrajkolni_a_Vorosmarty_Gimnazium_tanarai","timestamp":"2019. május. 29. 13:15","title":"Nem tudtak sztrájkolni a Vörösmarty Gimnázium tanárai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4f5795e-b267-4e31-8db6-d3727702cfa2","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Céges környezetben az állásinterjúk gyakori része az olyan kérdőív, amelynek segítségével pluszinformációk is megtudhatók a jelöltről. Melyek a leggyakrabban használt kérdőívek, mi alapján mérnek és mire jók? ","shortLead":"Céges környezetben az állásinterjúk gyakori része az olyan kérdőív, amelynek segítségével pluszinformációk is...","id":"20190528_A_csapat_akkor_jo_ha_minel_szinesebb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4f5795e-b267-4e31-8db6-d3727702cfa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c991f5cf-9523-4f29-9f21-7a6c2676ceed","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190528_A_csapat_akkor_jo_ha_minel_szinesebb","timestamp":"2019. május. 28. 14:15","title":"A csapat akkor jó, ha minél színesebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]