[{"available":true,"c_guid":"90a14196-4afd-413d-b108-e48c3e9d6849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cseh Katalin már kedden részt vesz az ALDE ülésén. Fekete-Győr András Momentum-elnök azt mondta a pártvezetés keddi sajtótájékoztatóján, októberben újabb pofonokat vihetnek be Orbánnak.","shortLead":"Cseh Katalin már kedden részt vesz az ALDE ülésén. Fekete-Győr András Momentum-elnök azt mondta a pártvezetés keddi...","id":"20190528_A_Momentum_EPkepviseloje_Ott_a_borondom_indulok_a_repterre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90a14196-4afd-413d-b108-e48c3e9d6849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9878f7e7-a55c-441c-8814-2035166f6e5d","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_A_Momentum_EPkepviseloje_Ott_a_borondom_indulok_a_repterre","timestamp":"2019. május. 28. 10:34","title":"A Momentum EP-képviselője: Ott a bőröndöm, indulok a reptérre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8d6cc0a-d5bd-4d56-bfee-e56bc36b6963","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A Díjnet nézte meg, hogyan teljesültek tavaly a közüzemi díjak.","shortLead":"A Díjnet nézte meg, hogyan teljesültek tavaly a közüzemi díjak.","id":"20190529_Fegyelmezettebbek_a_fovarosiak_a_videkieknel_ha_csekkekrol_van_szo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8d6cc0a-d5bd-4d56-bfee-e56bc36b6963&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faca7fb5-ba05-491c-b0e7-e61aff7ed56b","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190529_Fegyelmezettebbek_a_fovarosiak_a_videkieknel_ha_csekkekrol_van_szo","timestamp":"2019. május. 29. 11:02","title":"Fegyelmezettebbek a fővárosiak a vidékieknél, ha csekkekről van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b23255-3599-4da0-8349-a8b59f37ebd8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Különben semmilyen együttműködés nem képzelhető a Macron-párt és a Néppárt között.","shortLead":"Különben semmilyen együttműködés nem képzelhető a Macron-párt és a Néppárt között.","id":"20190528_Macron_ragaszkodik_ahhoz_hogy_a_Neppart_rakja_ki_a_Fideszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1b23255-3599-4da0-8349-a8b59f37ebd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c67c74-d2a1-4a90-9538-2f4474132549","keywords":null,"link":"/vilag/20190528_Macron_ragaszkodik_ahhoz_hogy_a_Neppart_rakja_ki_a_Fideszt","timestamp":"2019. május. 28. 12:52","title":"Macron ragaszkodik ahhoz, hogy a Néppárt rakja ki a Fideszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0d30a65-d7b3-4b95-93cc-8aaa511df1db","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr 125-130 km/órás sebességgel gázolta el a férfit, majd karambolozott egy másik autóval. Annak a vezetője maradandó fogyatékosságot szenvedett. A baleset tavaly ősszel történt, az ügyészség most vádat emelt a BMW-s ellen. ","shortLead":"A sofőr 125-130 km/órás sebességgel gázolta el a férfit, majd karambolozott egy másik autóval. Annak a vezetője...","id":"20190529_kokain_kabitoszer_ittas_sofor_bmw_erd_idos_ember_halalos_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0d30a65-d7b3-4b95-93cc-8aaa511df1db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"885515a0-496f-4fc1-9903-f23c539c7875","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_kokain_kabitoszer_ittas_sofor_bmw_erd_idos_ember_halalos_baleset","timestamp":"2019. május. 29. 09:48","title":"Ittas volt, és kokaint is fogyasztott a BMW-s, aki halálra gázolt egy idős embert Érden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468842eb-19b6-49cf-a89c-7c760de963d8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A csapat az irányítása alatt kiesett a Bundesligából. ","shortLead":"A csapat az irányítása alatt kiesett a Bundesligából. ","id":"20190528_Fel_ev_utan_tenyleg_elkuldtek_Dollt_a_Hannovertol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=468842eb-19b6-49cf-a89c-7c760de963d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d926153-8beb-4c35-b0f8-4eecf0d44528","keywords":null,"link":"/sport/20190528_Fel_ev_utan_tenyleg_elkuldtek_Dollt_a_Hannovertol","timestamp":"2019. május. 28. 16:49","title":"Fél év után tényleg elküldték Dollt a Hannovertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde97489-76e9-40f9-a0f4-3c4f5bc9236c","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A magyar autók egyre idősebbek, az átlagéletkoruk már 14,2 évre emelkedett. Hiába hozzák át a kocsikat megkímélt állapotban Nyugat-Európából, ha azok régebbi motorjai túlzottan szennyezik a környezetet. Ezen a helyzeten változtatna most a kormány terve.","shortLead":"A magyar autók egyre idősebbek, az átlagéletkoruk már 14,2 évre emelkedett. Hiába hozzák át a kocsikat megkímélt...","id":"20190528_hasznaltauto_import_behozatal_regisztracios_ado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fde97489-76e9-40f9-a0f4-3c4f5bc9236c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13c69a1-cc21-429e-897d-af67ee98d911","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_hasznaltauto_import_behozatal_regisztracios_ado","timestamp":"2019. május. 28. 15:48","title":"A németek sem jókedvükben dobják el a régi autót. Szerencsére ilyenkor jön a magyar nepper","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Belehúz az anti-Facebooknak is nevezett TikTok alkalmazás fejlesztője, állítólag saját márkás okostelefont készítene. Néhány korábbi üzleti lépése is alátámasztani látszik ezt az értesülést.","shortLead":"Belehúz az anti-Facebooknak is nevezett TikTok alkalmazás fejlesztője, állítólag saját márkás okostelefont készítene...","id":"20190528_bytedance_okostelefon_tiktok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bbbfaa9-bdba-470a-8cb7-bb530f812e3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_bytedance_okostelefon_tiktok","timestamp":"2019. május. 28. 08:03","title":"Jön az új mobilgyártó? Telefonon dolgozhat az anti-Facebook fejlesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f51f588-ee14-487d-9ae0-d79a9083af73","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint egy hónap után szerda este elvileg már tiszta nyersolaj fog érkezni a kőolajvezetéken. ","shortLead":"Több mint egy hónap után szerda este elvileg már tiszta nyersolaj fog érkezni a kőolajvezetéken. ","id":"20190529_Ma_este_mergerkezik_a_tiszta_olaj_a_Baratsag_vezeteken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f51f588-ee14-487d-9ae0-d79a9083af73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c3a361e-9ff5-49ae-a20c-dc5881c10e36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_Ma_este_mergerkezik_a_tiszta_olaj_a_Baratsag_vezeteken","timestamp":"2019. május. 29. 11:05","title":"Ma este megérkezik a tiszta olaj a Barátság vezetéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]