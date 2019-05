Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Térképen és idővonalon és megpróbáltuk rekonstruálni, pontosan hogyan történhetett a szerda esti budapesti hajóbaleset.\r

","shortLead":"Térképen és idővonalon és megpróbáltuk rekonstruálni, pontosan hogyan történhetett a szerda esti budapesti...","id":"20190530_Dunai_hajobaleset_kronologia_infografika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c79685ed-b040-454b-ac7b-5081b7ce3720","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190530_Dunai_hajobaleset_kronologia_infografika","timestamp":"2019. május. 30. 14:50","title":"Így történhetett a dunai hajóbaleset - interaktív térkép, idővonal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1d221f-983d-4f04-8a1b-c0f028fc3d09","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egyes hírek szerint a Viking Sigyn nevű hajóval ütközött a Hableány, amely aztán 35 emberrel a fedélzetén elsüllyedt.","shortLead":"Egyes hírek szerint a Viking Sigyn nevű hajóval ütközött a Hableány, amely aztán 35 emberrel a fedélzetén elsüllyedt.","id":"20190530_dunai_hajobaleset_hableany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e1d221f-983d-4f04-8a1b-c0f028fc3d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3fae9d1-dcd4-4fe3-9a1e-167a81758c6d","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_dunai_hajobaleset_hableany","timestamp":"2019. május. 30. 07:25","title":"Dunai hajóbaleset: sérülést fotóztak a szállodahajó alján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6990a8ed-e38d-4282-a64c-f3521ba9df8c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A helyére a Juventus és a Chelsea korábbi edzője érkezhet.\r

","shortLead":"A helyére a Juventus és a Chelsea korábbi edzője érkezhet.\r

","id":"20190530_luciano_spalletti_internazionale_serie_a_antonio_conte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6990a8ed-e38d-4282-a64c-f3521ba9df8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e0a451-5e27-41ad-afe8-d029e9f74e03","keywords":null,"link":"/sport/20190530_luciano_spalletti_internazionale_serie_a_antonio_conte","timestamp":"2019. május. 30. 12:03","title":"Kirúgta Spallettit az Inter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81789979-8e4d-4185-9fb3-426382d8aae3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt, aki mentőövbe kapaszkodott, de olyan is akadt, akit egy közeli hajó matróza próbált menteni. ","shortLead":"Volt, aki mentőövbe kapaszkodott, de olyan is akadt, akit egy közeli hajó matróza próbált menteni. ","id":"20190530_Sotet_volt_es_mindenki_kiabalt__tulelok_nyilakoztak_a_dunai_hajobalesetrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81789979-8e4d-4185-9fb3-426382d8aae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e769ab7-1ac1-4658-88c3-76c0c774a354","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Sotet_volt_es_mindenki_kiabalt__tulelok_nyilakoztak_a_dunai_hajobalesetrol","timestamp":"2019. május. 30. 19:48","title":"\"Sötét volt és mindenki kiabált\": túlélők nyilakoztak a dunai hajóbalesetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e75169-5ea9-41e4-9054-8b78f1d190fb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A repertoáron lévő darabok közül az Elnöknők futott legrégebben, megelőzve ezzel a Portugált, ami 2018 őszén, 20 év után került le műsorról.","shortLead":"A repertoáron lévő darabok közül az Elnöknők futott legrégebben, megelőzve ezzel a Portugált, ami 2018 őszén, 20 év...","id":"20190530_Elnoknok_Katona_Jozsef_Szinhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44e75169-5ea9-41e4-9054-8b78f1d190fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"983cdc75-f0fe-4f09-81fb-60ba94b5c695","keywords":null,"link":"/kultura/20190530_Elnoknok_Katona_Jozsef_Szinhaz","timestamp":"2019. május. 30. 09:28","title":"23 év után búcsúzik a Katona előadása, az Elnöknők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az elnök szerint a vámtarifa mindaddig emelkedni fog, amíg Mexikó nem oldja meg az illegális bevándorlást. Június 10-től indul, 5 százalékkal. ","shortLead":"Az elnök szerint a vámtarifa mindaddig emelkedni fog, amíg Mexikó nem oldja meg az illegális bevándorlást. Június...","id":"20190531_donald_trump_mexikoi_aru_vam_illegalis_bevandorlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5db80751-92dd-4000-be8d-769c7984c838","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_donald_trump_mexikoi_aru_vam_illegalis_bevandorlas","timestamp":"2019. május. 31. 06:59","title":"Trump vámot vet ki a mexikói árukra az illegális bevándorlás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd589e4-6a27-4556-9c50-7c1ac6dcf2a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harmincöt fő, köztük 33 dél-koreai turista utazott azon a hajón, amely szerda este szenvedett balesetet Budapesten. A mentők hét halálos áldozatról számoltak be, hét embert kórházba szállítottak, sokakat még keresnek – hangzott el a helyszínen tartott sajtótájékoztatón.","shortLead":"Harmincöt fő, köztük 33 dél-koreai turista utazott azon a hajón, amely szerda este szenvedett balesetet Budapesten...","id":"20190530_Video_Het_halalos_aldozatrol_tudnak_a_hatosagok_a_hajobaleset_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fd589e4-6a27-4556-9c50-7c1ac6dcf2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe481eee-016a-4925-9045-60e3f0f1bb1e","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Video_Het_halalos_aldozatrol_tudnak_a_hatosagok_a_hajobaleset_utan","timestamp":"2019. május. 30. 00:44","title":"Dél-koreaiak utaztak a Dunán elsüllyedt hajón, hét halálos áldozatról tudnak a hatóságok – videó a sajtótájékoztatóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078cc8b6-fcd3-40f0-baa7-2973772f508d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két új mobiljátékot is bejelentett a Pokémon Go mögött álló óriáscég. Az egyik legérdekesebb a Pokémon Sleep, amiben akkor lehetünk sikeresek, ha sokat és jól alszunk.","shortLead":"Két új mobiljátékot is bejelentett a Pokémon Go mögött álló óriáscég. Az egyik legérdekesebb a Pokémon Sleep, amiben...","id":"20190529_pokemon_go_sleep_mobiljatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=078cc8b6-fcd3-40f0-baa7-2973772f508d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3413a0c-2970-4370-a5b1-dee2abcd1fcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_pokemon_go_sleep_mobiljatek","timestamp":"2019. május. 29. 14:03","title":"Olyan pokémonos játék érkezik, amivel alvás közben lehet játszani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]