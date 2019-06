Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19cb900f-1a97-45db-b2b5-c220cb825973","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 64 éves odesszai C. Yuriy ellen a rendőrség szerint megalapozott a gyanú. ","shortLead":"A 64 éves odesszai C. Yuriy ellen a rendőrség szerint megalapozott a gyanú. ","id":"20190530_Orizetbe_vettek_es_gyanusitottkent_hallgattak_ki_a_szallodahajo_kapitanyat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19cb900f-1a97-45db-b2b5-c220cb825973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"398cdeab-7a91-4ebb-b203-cf7c4277dd5b","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Orizetbe_vettek_es_gyanusitottkent_hallgattak_ki_a_szallodahajo_kapitanyat","timestamp":"2019. május. 30. 21:26","title":"Gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették a szállodahajó kapitányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"589394e0-03d4-49b1-85dd-017521b17526","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Rövid távra tervez a pénzügyileg tudatosabb generáció ","shortLead":"Rövid távra tervez a pénzügyileg tudatosabb generáció ","id":"20190601_megtakaritas_fiatalok_otp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=589394e0-03d4-49b1-85dd-017521b17526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"704ee5e0-5cad-4841-a4a3-55dcba7f18a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190601_megtakaritas_fiatalok_otp","timestamp":"2019. június. 01. 08:25","title":"Van, hogy spórolnak, de nem a nyugdíjas évekre gondolnak a fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b618cce0-ec9f-40e9-842a-cdeeae078f6d","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A Pénzügyminisztérium idén is meghirdeti a Nyári diákmunka programot, mintegy 30 ezer diák kaphat munkalehetőséget - közölte Varga Mihály.","shortLead":"A Pénzügyminisztérium idén is meghirdeti a Nyári diákmunka programot, mintegy 30 ezer diák kaphat munkalehetőséget...","id":"20190601_Sok_szulo_azon_kaphatja_magat_hogy_a_gyereke_diakmunkaskent_tobbet_keres_nala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b618cce0-ec9f-40e9-842a-cdeeae078f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad42e0a2-b6e1-4819-9668-e380c0b86da3","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190601_Sok_szulo_azon_kaphatja_magat_hogy_a_gyereke_diakmunkaskent_tobbet_keres_nala","timestamp":"2019. június. 01. 09:37","title":"Sok szülő azon kaphatja magát, hogy a gyereke diákmunkásként többet keres nála","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9dadf58-5b9a-440e-b4ab-624f89a78689","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai haditengerészet elrendelte, hogy a Lockheed Martin telepítse a USS Preble fedélzetére a cég lézerfegyverét. A tervek szerint védelmi célokat szolgál majd az egység.","shortLead":"Az amerikai haditengerészet elrendelte, hogy a Lockheed Martin telepítse a USS Preble fedélzetére a cég lézerfegyverét...","id":"20190531_lezerfegyver_uss_preble_rombolo_amerikai_haditengereszet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9dadf58-5b9a-440e-b4ab-624f89a78689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ca6ad1-3d28-4660-9d22-b93401343c8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_lezerfegyver_uss_preble_rombolo_amerikai_haditengereszet","timestamp":"2019. május. 31. 19:33","title":"Rakéták helyett lézerfegyverrel védi majd magát egy amerikai hadihajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b456ca9f-ae82-49a8-9a22-0067b1c684e7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Rocketman című film orosz változatában nem lesz se drogos, se ágyjelenet.\r

\r

","shortLead":"A Rocketman című film orosz változatában nem lesz se drogos, se ágyjelenet.\r

\r

","id":"20190531_Kivagtak_a_meleg_szexet_az_Elton_Johnfilmbol_Oroszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b456ca9f-ae82-49a8-9a22-0067b1c684e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ce5d11-a3fe-46f7-8ec1-f06afa21b401","keywords":null,"link":"/kultura/20190531_Kivagtak_a_meleg_szexet_az_Elton_Johnfilmbol_Oroszorszagban","timestamp":"2019. május. 31. 14:57","title":"Kivágták a meleg szexet az Elton John-filmből Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d92f1da1-5066-4a3e-a6c1-d56132874e6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnik, nem az eddig ismert ügyben hallgatták ki az ötödik leggazdagabb magyart. ","shortLead":"Úgy tűnik, nem az eddig ismert ügyben hallgatták ki az ötödik leggazdagabb magyart. ","id":"20190531_Vesztegetessel_is_meggyanusitottak_Bige_Laszlot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d92f1da1-5066-4a3e-a6c1-d56132874e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9b3507-af94-4953-931a-4cbcd49d667b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_Vesztegetessel_is_meggyanusitottak_Bige_Laszlot","timestamp":"2019. május. 31. 16:43","title":"Vesztegetéssel is meggyanúsították Bige Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0202966-4504-4770-a991-d8cc6df46360","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megrepedt a kráter fala, láva és füst ömlik a vulkánból.","shortLead":"Megrepedt a kráter fala, láva és füst ömlik a vulkánból.","id":"20190531_Kicsit_kitort_az_Etna__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0202966-4504-4770-a991-d8cc6df46360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d3f0799-1f5f-4b6d-bd93-a69f159c7bfa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_Kicsit_kitort_az_Etna__video","timestamp":"2019. május. 31. 11:23","title":"Kicsit kitört az Etna – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az indiai T-Series immár hivatalosan a YouTube királya, ez a csatorna ugyanis az első, amelyik elérte (és már bőven meghaladta) a 100 milliós feliratkozószámot. ","shortLead":"Az indiai T-Series immár hivatalosan a YouTube királya, ez a csatorna ugyanis az első, amelyik elérte (és már bőven...","id":"20190530_youtube_csatorna_100_millio_feliratkozo_t_series","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec71a9b-bd09-4741-bb01-71b4f5beed74","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_youtube_csatorna_100_millio_feliratkozo_t_series","timestamp":"2019. május. 30. 19:03","title":"Megvan az első YouTube-csatorna, amelyik elérte a 100 millió feliratkozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]