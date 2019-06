Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11a2404d-f801-45aa-be18-94bf73045a54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Áttörést hozhat a Sony az Internet of Things (dolgok internete) eszközök használatában, azok ugyanis a mostaninál nagyságrendekkel távolabbra tudnak majd adatot továbbítani önállóan, azaz ehhez például wifire sem lesz szükségük.","shortLead":"Áttörést hozhat a Sony az Internet of Things (dolgok internete) eszközök használatában, azok ugyanis a mostaninál...","id":"20190530_sony_chip_internet_of_things","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11a2404d-f801-45aa-be18-94bf73045a54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ddabbd3-ec71-4587-811c-cf3f0cb479cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_sony_chip_internet_of_things","timestamp":"2019. május. 30. 15:03","title":"A Sony csinált egy chipet, ami 96 km-re is képes továbbítani a jelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Súlyos veszteséget és bevételkiesést okozott a baleset.","shortLead":"Súlyos veszteséget és bevételkiesést okozott a baleset.","id":"20190531_Pert_indit_a_koreai_iroda_a_svajci_setahajo_tulajdonosa_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e668b5-ac7b-49ce-a947-27d2aedeb425","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_Pert_indit_a_koreai_iroda_a_svajci_setahajo_tulajdonosa_ellen","timestamp":"2019. május. 31. 13:05","title":"Pert indít a dél-koreai utazási iroda a svájci szállodahajó tulajdonosa ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03bdc1a3-ed62-4f38-9f03-82b651a4efc3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Folyamatosan emelkedik a Duna vízszintje, ami nagyban nehezíti a mentést.","shortLead":"Folyamatosan emelkedik a Duna vízszintje, ami nagyban nehezíti a mentést.","id":"20190531_Itt_van_az_elso_felvetel_az_elsullyedt_hajo_roncsarol__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03bdc1a3-ed62-4f38-9f03-82b651a4efc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c5889f-d70c-4226-85c3-a5c92b842568","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_Itt_van_az_elso_felvetel_az_elsullyedt_hajo_roncsarol__video","timestamp":"2019. május. 31. 13:35","title":"Itt van az első felvétel az elsüllyedt hajó roncsáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d19124-ba4b-4709-a367-5b8cf7ead254","c_author":"Takarék Csoport","category":"brandchannel","description":"Nemsokára igényelhetővé válik a maximum 10 millió forintos babaváró hitel, amely fiatal házasoknak kamatmentes, három gyermek születése esetén pedig az állam a teljes tartozást elengedi. Nézzük a fontosabb részleteket.\r

Nemsokára igényelhetővé válik a maximum 10 millió forintos babaváró hitel, amely fiatal házasoknak kamatmentes, három gyermek születése esetén pedig az állam a teljes tartozást elengedi. Nézzük a fontosabb részleteket. Ígérik, sorra kapcsolják majd be a hálózat új elemeit.","shortLead":"Újabb településeken tette elérhetővé mobil telekommunikációs szolgáltatásait a piacra a héten egy merész díjcsomaggal...","id":"20190531_digimobil_lefedettseg_telepulesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=287bdcd1-cbac-4278-9076-d3337b8ea599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61f37a58-4ddf-47e2-8fa7-ba759e332c63","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_digimobil_lefedettseg_telepulesek","timestamp":"2019. május. 31. 12:03","title":"Terjed a DIGIMobil: 5 új településen kapcsolták fel a Digi mobilhálózatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81789979-8e4d-4185-9fb3-426382d8aae3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt, aki mentőövbe kapaszkodott, de olyan is akadt, akit egy közeli hajó matróza próbált menteni. Volt, aki mentőövbe kapaszkodott, de olyan is akadt, akit egy közeli hajó matróza próbált menteni. "Sötét volt és mindenki kiabált": túlélők nyilakoztak a dunai hajóbalesetről Le akarták ölni az állatokat, aztán jöttek a lengyel politikusok.