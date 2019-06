Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f937afa1-e1b3-4237-a4f9-b2cee2ecc3e2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Kielce elleni Bajnokok Ligája elődöntőben 12 gólig jutó Petar Nenadic saját döntése volt, hogy csak a második félidőben száll be, árulta el a veszprémiek vezetőedzője. ","shortLead":"A Kielce elleni Bajnokok Ligája elődöntőben 12 gólig jutó Petar Nenadic saját döntése volt, hogy csak a második...","id":"20190601_veszprem_kielce_david_davis_petar_nenadic","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f937afa1-e1b3-4237-a4f9-b2cee2ecc3e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e9014d-a06a-4c66-b0f3-e8b21b01789d","keywords":null,"link":"/sport/20190601_veszprem_kielce_david_davis_petar_nenadic","timestamp":"2019. június. 01. 18:27","title":"A Veszprém legjobbja maga döntött arról, mikor áll be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21ace240-ef62-4b39-bb50-fe2ddfc326d2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az LMP jövő hét csütörtöki rendkívüli tisztújító kongresszusán választja meg az EP-voksolás után lemondott új vezetőségét","shortLead":"Az LMP jövő hét csütörtöki rendkívüli tisztújító kongresszusán választja meg az EP-voksolás után lemondott új...","id":"20190601_Az_LMP_julius_6an_valasztja_meg_uj_vezetoit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21ace240-ef62-4b39-bb50-fe2ddfc326d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0cdc6cb-b750-4881-b669-87df942ce023","keywords":null,"link":"/itthon/20190601_Az_LMP_julius_6an_valasztja_meg_uj_vezetoit","timestamp":"2019. június. 01. 14:40","title":"Az LMP július 6-án választja meg új vezetőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d863a1-346c-4271-a305-2fbe63b60af7","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"9 milliárd forintra nő az építőipari kis és közepes vállalkozások technológiai újítását támogató kormányzati keret, a cégek immáron szoftvervásárlásra is fordíthatják a pénzt, jelentette be az ITM.\r

\r

","shortLead":"9 milliárd forintra nő az építőipari kis és közepes vállalkozások technológiai újítását támogató kormányzati keret...","id":"20190602_Penzeso_hull_az_epitoipari_kkvkra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97d863a1-346c-4271-a305-2fbe63b60af7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72cb9fd5-c044-40c8-9193-ebf406f82c0a","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190602_Penzeso_hull_az_epitoipari_kkvkra","timestamp":"2019. június. 02. 14:54","title":"Pénzeső hull az építőipari kkv-kra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Dulakodás tört ki, mert a szervezők az utolsó pillanatban megváltoztatták Stan Wawrinka és Grigor Dimitrov mérkőzésének a helyszínét.","shortLead":"Dulakodás tört ki, mert a szervezők az utolsó pillanatban megváltoztatták Stan Wawrinka és Grigor Dimitrov...","id":"20190601_Egymast_tapostak_az_emberek_a_Roland_Garroson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66dd3013-e91c-448d-91cb-ba3dcb25685c","keywords":null,"link":"/sport/20190601_Egymast_tapostak_az_emberek_a_Roland_Garroson","timestamp":"2019. június. 01. 17:44","title":"Egymást taposták az emberek a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64cce248-7593-453f-a8c6-bb4b27921918","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idő minden politikus legnagyobb ellenfele, mondta a politikai elemző, majd hozzátette, belátja, alábecsülte Orbán erejét.","shortLead":"Az idő minden politikus legnagyobb ellenfele, mondta a politikai elemző, majd hozzátette, belátja, alábecsülte Orbán...","id":"20190602_Torok_Gabor_Orban_az_atomfegyver","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64cce248-7593-453f-a8c6-bb4b27921918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"283c360b-f141-4931-9b87-bc897c863289","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_Torok_Gabor_Orban_az_atomfegyver","timestamp":"2019. június. 02. 09:42","title":"Török Gábor: Orbán az atomfegyver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f995952-6365-45d5-b572-1e8cad3691e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kőbánya—Kispest vasútállomásának utasforgalmi korszerűsítésére hirdetett ismét tervezői közbeszerzést a vasúttársaság. ","shortLead":"Kőbánya—Kispest vasútállomásának utasforgalmi korszerűsítésére hirdetett ismét tervezői közbeszerzést a vasúttársaság. ","id":"20190602_Ismet_attervezhetik_a_Kokiterminalt_ha_sikerul_rendezni_a_tulajdonviszonyokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f995952-6365-45d5-b572-1e8cad3691e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ccb5f3-0460-43be-8984-871fcdad1361","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190602_Ismet_attervezhetik_a_Kokiterminalt_ha_sikerul_rendezni_a_tulajdonviszonyokat","timestamp":"2019. június. 02. 10:53","title":"Ismét áttervezhetik a Köki-terminált, ha sikerül rendezni a tulajdonviszonyokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b64007-a0e0-49f3-a046-bc35e83be9b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kövér a magyarságot önmagától elidegenítő erők legyőzéséről beszélt Torockón","shortLead":"Kövér a magyarságot önmagától elidegenítő erők legyőzéséről beszélt Torockón","id":"20190601_Kover_Laszlo_Elveszitettuk_a_20_szazadot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41b64007-a0e0-49f3-a046-bc35e83be9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53caf86c-0cad-43fd-b183-e8d0222cf8f2","keywords":null,"link":"/vilag/20190601_Kover_Laszlo_Elveszitettuk_a_20_szazadot","timestamp":"2019. június. 01. 20:46","title":"Kövér László: Elveszítettük a 20. századot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29470cbe-69cf-4429-a2c4-03a859d49e3d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A friss magyar bajnok a kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében 33-30-ra győzött a Kielce ellen. A Veszprém 2015 és 2016 után harmadszor szerepelhet a legrangosabb európai kézilabdakupa négyes döntőjének fináléjában.","shortLead":"A friss magyar bajnok a kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében 33-30-ra győzött a Kielce ellen. A Veszprém 2015 és...","id":"20190601_kezilabda_bajnokok_ligaja_veszprem_elodonto_kielce","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29470cbe-69cf-4429-a2c4-03a859d49e3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90eb74f8-d146-46ce-9b96-604bfc5476f0","keywords":null,"link":"/sport/20190601_kezilabda_bajnokok_ligaja_veszprem_elodonto_kielce","timestamp":"2019. június. 01. 16:55","title":"BL-döntős a Veszprém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]