Az EP-választás megváltoztatta az ellenzéken belüli erőviszonyokat. Ezzel foglalkozik a Republikon Intézet elemzése, amit a hvg.hu hétvégi belpolitikai összefoglaló keretében mutat be. Budapesten is a Fidesz-KDNP szerezte a legtöbb szavazatot, azonban előnyük jóval kisebb, mint az ország egészében. A baloldali, liberális ellenzéken belül pedig fennmaradt a „régi” és az „új” baloldal közötti erőviszony, csak éppen a „régi” baloldal szavazatainak jelentős része ezúttal nem az MSZP-Párbeszédre, hanem a DK-ra érkezett, míg az „új” baloldalon a Momentum vált dominánssá az LMP rovására.

Elemzésében a Republikon Intézet megállapítja, a rendszerváltás óta jellemző a magyar politikára, hogy a fővárosi lakosok pártválasztása némileg más képet mutat, mint az ország többi részén élő szavazók pártpreferenciája. „Ezt a jelenséget a 2019-es európai parlamenti választás eredményei is visszaigazolják: a baloldali, liberális pártok az átlagosnál jobban, míg a jobboldali pártok az átlagosnál gyengébben szerepeltek Budapesten.

© Túry Gergely

Ugyan a fővárosban is a Fidesz-KDNP szerezte a legtöbb szavazatot, előnyük jóval kisebb, mint az ország egészében. Az eredményekből világosan látszik, hogy az ellenzéken belüli erőviszonyok a fővárosban is megváltoztak.”

Az EP-választás után következtetéseiben az elemzőintézet az alábbiakról ír:

A baloldal erősebb, a jobboldal gyengébb Budapesten

A Fidesz-KDNP, a Jobbik és a Mi Hazánk budapesti eredménye jóval elmarad az országosan elért eredményüktől, miközben a baloldali, liberális pártok kivétel nélkül jobban teljesítettek a fővárosban, mint országosan. Miközben a Fidesz az országban leadott összes szavazat 53 százalékát szerezte meg, a fővárosban mindössze 41 százalékos eredményt ért el. A Jobbik országosan 6 százalékot, Budapesten csupán 3 százalékot szerzett, de a Jobbiktól távozó politikusok által alapított Mi Hazánk mozgalom 2 százalékos eredménye is elmarad az országostól.

Gyöngyösi Márton szavaz © MTI / Kovács Tamás

Hasonlóan nagy, de fordított irányú eltéréseket láthatunk a baloldali, liberális pártok esetén: a Momentum csaknem kétszer olyan erős Budapesten (17 százalék), mint országosan (10 százalék), de a DK és az MSZP-Párbeszéd szövetség is jelentőseb jobb eredményt ért el a fővárosban.

Hangulat az LMP eredményváró rendezvényén © Vári Tibor

Ugyan az LMP támogatottsága a fővárosban is komoly visszaesést mutat, az továbbra is igaz, hogy Budapesten népszerűbb a zöldpárt, mint országosan.

Budapest minden kerületében többségben az ellenzék

Míg a 2014-es európai parlamenti választásokon a Fidesz-KDNP az I. és a XII. kerületben is abszolút többséget szerzett, a mostani választáson egy kerületben sem tudta átlépni az 50 százalékot. A kormánypártok a legjobb eredményt a XVI. kerületben érték el, itt a leadott szavazatok 46 százalékát szerezték meg, 8 kerületben viszont 40 százalék alatti eredményt értek el. A 23-ból 16 kerületben a Jobbik és LMP nélküli nagyobb ellenzéki erők, tehát az MSZP-Párbeszéd, a DK és a Momentum önmagában több szavazatot kaptak, mint a Fidesz-KDNP – írja a Republikon.

Az LMP és a Jobbik a választás legnagyobb vesztesei a fővárosban

2018 áprilisában mindkét említett párt kétszámjegyű támogatottsággal rendelkezett Budapesten, az EP-választásokon viszont 5 százalékot sem értek el: a Jobbik 13-ról, az LMP pedig 11-ről 3 százalékra csökkent. Az LMP és a Jobbik gyengülése azt is jelenti, hogy igazából egy kerületben sem tudtak meghatározó szereplő maradni. Az intézet azt írja, talán a legszemléletesebb példa erre az önkormányzati választások tekintetében is érdekes XXIII. kerület, ahol a Jobbik a tavaly elért 20 százalékos eredményével a legnépszerűbb ellenzéki párt volt, mostani 4,6 százalékos eredménye viszont jóval elmarad a DK, a Momentum, de az MSZP-Párbeszéd kerületi támogatottságától is.

Az ellenzéki erőviszonyok megváltoztak

De a kormány-ellenzék relációban nem hozott változást az EP-választás. Egyrészt fontos változás az egy évvel korábbi állapothoz képest, hogy a jobboldali ellenzék – tavaly a Jobbik, idén a Jobbik és névleg a Mi Hazánk – még a korábbinál is kisebb erőt képvisel Budapesten. 2018 áprilisában a Jobbik 13 százalékot szerzett Budapesten, 2019 májusában a Jobbik és a Mi Hazánk együtt nem érik el ennek a támogatottságnak a felét sem.

© Máté Péter

Fontos átrendeződés történt a baloldali, liberális ellenzéken belül is: a DK és a Momentum megerősödött, az MSZP-Párbeszéd és az LMP sokat gyengült Budapesten. Míg az előbbi pártok nagyjából 10 százalékponttal növelték támogatottságukat, addig utóbbiak nagyjából ennyit veszítettek. Ez a változás betudható a „régi” baloldali pártok, azaz az MSZP és a DK és az „új” baloldali pártok, azaz a Momentum és az LMP közötti szavazatvándorlásnak, átjárhatóságnak, a két blokk közötti erőviszony alig változott.

A kerületi eredményekből az derül ki, hogy a baloldali, liberális ellenzéken belül fennmaradt a „régi” és az „új” baloldal közötti erőviszony, csak éppen a „régi” baloldal szavazatainak jelentős része ezúttal nem az MSZP-Párbeszédre, hanem a DK-ra érkezett, míg az „új” baloldalon a Momentum vált dominánssá az LMP rovására.

