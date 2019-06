Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf993066-33f1-4e61-a63d-86bb287aa446","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A katolikus egyházfő pontifikált misét a Mária-zarándokhelyen .","shortLead":"A katolikus egyházfő pontifikált misét a Mária-zarándokhelyen .","id":"20190601_Ferenc_papa_Csiksomlyon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf993066-33f1-4e61-a63d-86bb287aa446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e9c6d8f-6bef-497e-b8c0-0187c5342bbf","keywords":null,"link":"/kultura/20190601_Ferenc_papa_Csiksomlyon","timestamp":"2019. június. 01. 11:37","title":"Ferenc pápa Csíksomlyón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ee3572-3896-4c50-b4f8-a6e8123e2213","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két ellentüntetést is szerveztek a Mi Hazánk beharangozta Nemzeti Légió megalakulása ellen. Toroczkai „cigánymaffiázott”, a roma tiltakozók a tíz évvel ezelőtti terrort emlegették, a civilek a szervezet betiltásáért gyűjtöttek aláírásokat, de jogi lépéseket is tesznek, ha bejegyzik a szervezetet.","shortLead":"Két ellentüntetést is szerveztek a Mi Hazánk beharangozta Nemzeti Légió megalakulása ellen. Toroczkai...","id":"20190601_Tuleroben_voltak_a_Nemzeti_Legio_ellen_tiltakozok_Szegeden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2ee3572-3896-4c50-b4f8-a6e8123e2213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd33d74-5eb3-40d6-b0ec-1716bce03d21","keywords":null,"link":"/itthon/20190601_Tuleroben_voltak_a_Nemzeti_Legio_ellen_tiltakozok_Szegeden","timestamp":"2019. június. 01. 19:30","title":"Túlerőben voltak a Nemzeti Légió ellen tiltakozók Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2de7722-6128-4c03-9f58-e1aac33129f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tech világ egyik kiemelkedő eseménye minden évben az Apple fejlesztői konferenciája, a WWDC (Worldwide Developer Conference), amely a mai nap kezdődik. Megmutatjuk, hogyan tud – virtuálisan – részese lenni az eseményeknek.","shortLead":"A tech világ egyik kiemelkedő eseménye minden évben az Apple fejlesztői konferenciája, a WWDC (Worldwide Developer...","id":"20190603_apple_wwdc_2019_elo_stream_video_iphone_android","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2de7722-6128-4c03-9f58-e1aac33129f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0724f140-dd57-4486-8aed-9a598481f9db","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_apple_wwdc_2019_elo_stream_video_iphone_android","timestamp":"2019. június. 03. 10:03","title":"Ma jönnek az Apple újdonságai: Így láthatja azonnal, miket jelentenek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac3bb30d-004a-42ff-be0e-79aaf8f037b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A párt a favoritja a júliusi előrehozott választásnak is. ","shortLead":"A párt a favoritja a júliusi előrehozott választásnak is. ","id":"20190603_Tarolt_a_konzervativ_Uj_Demokracia_a_gorog_onkormanyzati_valasztasokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac3bb30d-004a-42ff-be0e-79aaf8f037b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e22723f-c33b-43e2-92a7-2c2792a80169","keywords":null,"link":"/vilag/20190603_Tarolt_a_konzervativ_Uj_Demokracia_a_gorog_onkormanyzati_valasztasokon","timestamp":"2019. június. 03. 05:40","title":"Tarolt a konzervatív Új Demokrácia a görög önkormányzati választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fb1cac-4fcd-4607-994e-991a64391a08","c_author":"","category":"itthon","description":"Előzetes letartóztatásba helyezték Jurij C.-t, a a Viking Sigyn szállodahajó ukrán kapitányát.","shortLead":"Előzetes letartóztatásba helyezték Jurij C.-t, a a Viking Sigyn szállodahajó ukrán kapitányát.","id":"20190601_Elozetesben_a_Hableanyt_elsullyeszto_hajo_kapitanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8fb1cac-4fcd-4607-994e-991a64391a08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3073ca12-f68c-407f-8d4d-10dae5fac7c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190601_Elozetesben_a_Hableanyt_elsullyeszto_hajo_kapitanya","timestamp":"2019. június. 01. 15:09","title":"Előzetesben a Hableányt elsüllyesztő hajó kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Buszutakon mutatják meg az új, egyelőre átmeneti campust a CEU oktatóinak. Októbertől indul itt az oktatás.\r

\r

","shortLead":"Buszutakon mutatják meg az új, egyelőre átmeneti campust a CEU oktatóinak. Októbertől indul itt az oktatás.\r

\r

","id":"20190603_Mar_ismerkedik_a_becsi_campusszal_a_CEU","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e303c48a-cc6c-4fa1-8af3-7f802181d49d","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Mar_ismerkedik_a_becsi_campusszal_a_CEU","timestamp":"2019. június. 03. 10:56","title":"Már ismerkedik a bécsi kampusszal a CEU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ea2864-4f9d-4b09-b9af-d97b89ed75c2","c_author":"Csányi Nikolett - Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Dacos zsákmányállatként küzd az MSZP a választási kudarc után. A part egységes - mondjak a választmányi ülés szünetében, majd ki-ki visszamegy felvenni az utolsó kenetet.","shortLead":"Dacos zsákmányállatként küzd az MSZP a választási kudarc után. A part egységes - mondjak a választmányi ülés...","id":"20190601_Fold_alatt_a_mozgalom__video_az_MSZP_valasztmanyi_uleserol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91ea2864-4f9d-4b09-b9af-d97b89ed75c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c953b3c-d2f2-4d2f-8db0-2a217194a4a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190601_Fold_alatt_a_mozgalom__video_az_MSZP_valasztmanyi_uleserol","timestamp":"2019. június. 01. 14:55","title":"Föld alatt a mozgalom - videó az MSZP választmányi üléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70287a36-907c-4da4-adb2-96eb9ae5c8f1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A baracktermésnek nem tett be annyira az időjárás, és a tavalyi magas árak után az idén olcsóbbra lehet számítani. ","shortLead":"A baracktermésnek nem tett be annyira az időjárás, és a tavalyi magas árak után az idén olcsóbbra lehet számítani. ","id":"20190603_Olcsobb_lesz_iden_a_barack","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70287a36-907c-4da4-adb2-96eb9ae5c8f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da2b5f6a-c69a-48a6-a384-f675fe2517f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_Olcsobb_lesz_iden_a_barack","timestamp":"2019. június. 03. 06:50","title":"Olcsóbb lesz idén a barack","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]