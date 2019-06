Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Június második napjára visszavonhatatlanul, feltartóztathatatlanul megérkezett, aminek meg kellett érkeznie, ezt pedig úgy hívják: nyár. 27 fok is lehet. Meg néhány zivatar.","shortLead":"Június második napjára visszavonhatatlanul, feltartóztathatatlanul megérkezett, aminek meg kellett érkeznie, ezt pedig...","id":"20190602_Megerkezett_a_nyar_de_maradt_nehany_zivatar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d476c99-c00b-4092-b3f3-c7033bdf5000","keywords":null,"link":"/elet/20190602_Megerkezett_a_nyar_de_maradt_nehany_zivatar","timestamp":"2019. június. 02. 07:59","title":"Megérkezett a nyár, de maradt néhány zivatar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02149922-76ba-403e-b049-f415f82c657e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Technikai probléma lépett fel vasárnap este 9 óra előtt nem sokkal a Google rendszereiben.","shortLead":"Technikai probléma lépett fel vasárnap este 9 óra előtt nem sokkal a Google rendszereiben.","id":"20190602_google_drive_dokumentumok_analytics_leallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02149922-76ba-403e-b049-f415f82c657e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e09a586-8323-4492-b74e-92501947aceb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190602_google_drive_dokumentumok_analytics_leallas","timestamp":"2019. június. 02. 21:18","title":"Valami nagy baj van a Google-nél, sorra csuklanak a szolgáltatások [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50cdc4b2-b959-4372-ad11-fc31c8e16fa7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A héten ismertetett gazdaságvédelmi akciótervben is szerepel, hogy a szálláshelyek, hotelek által fizetendő általános forgalmi adó mértéke tizennyolcról öt százalékra csökken, emellett négy százalékos turizmusfejlesztési hozzájárulást kell majd fizetni. Most a fürdősök jelentkeztek be a kedvezményért.","shortLead":"A héten ismertetett gazdaságvédelmi akciótervben is szerepel, hogy a szálláshelyek, hotelek által fizetendő általános...","id":"20190602_A_hazai_furdosok_is_bejelentkeztek_adocsokkentesert_a_kormanynal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50cdc4b2-b959-4372-ad11-fc31c8e16fa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a2f035a-a664-470e-a717-183d587075b0","keywords":null,"link":"/kkv/20190602_A_hazai_furdosok_is_bejelentkeztek_adocsokkentesert_a_kormanynal","timestamp":"2019. június. 02. 11:12","title":"A hazai fürdősök is bejelentkeztek adócsökkentésért a kormánynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68690e15-26f4-41a6-bff8-3e3b541415b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Három autó ütközött össze, egy ember megsérült.\r

