[{"available":true,"c_guid":"755cf435-1c32-4681-a251-1d1f920200a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hivatalosan is debütált az FV Frangivento Asfane DieciDieci.","shortLead":"Hivatalosan is debütált az FV Frangivento Asfane DieciDieci.","id":"20190603_FV_Frangivento_Asfane_DieciDieci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=755cf435-1c32-4681-a251-1d1f920200a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b0b0ee7-d6c9-4aad-b90f-071c30ae268d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_FV_Frangivento_Asfane_DieciDieci","timestamp":"2019. június. 04. 04:04","title":"Bemutatták a kimondhatatlan nevű 1010 lóerős hiperautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77e586b-357d-4280-9f83-8bf88922c8d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokan szembesülnek azzal, hogy csak évek múlva kerülhet sor a műtétjükre. Pedig van két olyan, a magyar társadalombiztosítás által támogatott külföldi gyógykezelés, amelyet éppen a magyarországi hosszú várakozási időre tekintettel igényelhetnek a betegek – a szabályokat az Adózóna cikke foglalja össze. ","shortLead":"Sokan szembesülnek azzal, hogy csak évek múlva kerülhet sor a műtétjükre. Pedig van két olyan, a magyar...","id":"20190603_Hosszu_a_varakozasi_ido_Kulfoldon_is_kezeltetheti_magat_tbalapon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f77e586b-357d-4280-9f83-8bf88922c8d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c4c855-cb35-439a-96ad-4c204356a85f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_Hosszu_a_varakozasi_ido_Kulfoldon_is_kezeltetheti_magat_tbalapon","timestamp":"2019. június. 03. 11:59","title":"Hosszú a várakozási idő? Külföldön is kezeltetheti magát tb-alapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bc834ae-60f2-497a-8c9a-f61dd92a54f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lehet, hogy nagyon környezettudatos és szinte teljesen hangtalan, de a jelek szerint igen erős a legújabb Mini.","shortLead":"Lehet, hogy nagyon környezettudatos és szinte teljesen hangtalan, de a jelek szerint igen erős a legújabb Mini.","id":"20190603_izomauto_ujragondolva_az_elso_elektromos_mini_meg_egy_repulogepet_is_elhuz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bc834ae-60f2-497a-8c9a-f61dd92a54f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"226d3b4c-4552-491a-8fc2-5138023d2b4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_izomauto_ujragondolva_az_elso_elektromos_mini_meg_egy_repulogepet_is_elhuz","timestamp":"2019. június. 03. 07:01","title":"Izomautó újragondolva: az első elektromos Mini még egy hatalmas repülőgépet is elhúz - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi elvitte a nő mobilját, ezért a kifosztást is bevették a gyanúsításba. ","shortLead":"A férfi elvitte a nő mobilját, ezért a kifosztást is bevették a gyanúsításba. ","id":"20190603_Szexualis_eroszakkal_is_meggyanusitottak_a_soroksari_futono_gyilkosat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f8a5543-5cfb-40e5-84ec-601a4864fa13","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Szexualis_eroszakkal_is_meggyanusitottak_a_soroksari_futono_gyilkosat","timestamp":"2019. június. 03. 06:15","title":"Szexuális erőszakkal is meggyanúsították a soroksári futónő gyilkosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Puzsér jelezte, mivel nem teljesültek a feltételei, nem vesz részt az előválasztáson. Erre az LMP felmondta a vele kötött szerződést. Erre lemondott a párt fővárosi alelnöke.","shortLead":"Puzsér jelezte, mivel nem teljesültek a feltételei, nem vesz részt az előválasztáson. Erre az LMP felmondta a vele...","id":"20190603_Lemond_az_LMP_budapesti_alelnoke_amiert_a_part_felmondta_a_Puzserral_kotott_szerzodest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be896237-9102-42f1-b35a-705b7ba16e9c","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Lemond_az_LMP_budapesti_alelnoke_amiert_a_part_felmondta_a_Puzserral_kotott_szerzodest","timestamp":"2019. június. 03. 15:36","title":"Lemond az LMP budapesti alelnöke, amiért a párt felmondta a Puzsérral kötött szerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4855930d-59e7-422c-beee-7e1c2e169a04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétfőn felhozott áldozatot nem a hajóroncsból hozták ki a mentőalakulatok.","shortLead":"A hétfőn felhozott áldozatot nem a hajóroncsból hozták ki a mentőalakulatok.","id":"20190604_hableany_dunai_hajobaleset_roncs_buvarok_duna_eros_sodras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4855930d-59e7-422c-beee-7e1c2e169a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616aa4b4-70c6-4154-89e8-0e55566cdac1","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_hableany_dunai_hajobaleset_roncs_buvarok_duna_eros_sodras","timestamp":"2019. június. 04. 09:57","title":"A Hableány roncsába nem mennek be a búvárok, a holttestet sem így hozták fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf15471b-145b-42bd-af5b-267459cbaeef","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lap brüsszeli forrásai szerint a Fidesz tagságának felfüggesztése ugyan érvényben marad a Néppártban, ám az EP-ben a képviselői az EPP-frakció teljes jogú képviselői maradnak.","shortLead":"A lap brüsszeli forrásai szerint a Fidesz tagságának felfüggesztése ugyan érvényben marad a Néppártban, ám az EP-ben...","id":"20190604_Nepszava_Visszakapja_jogait_a_Fidesz_a_Neppartban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf15471b-145b-42bd-af5b-267459cbaeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e989f219-f7a1-49f0-ad68-7b4902cba497","keywords":null,"link":"/vilag/20190604_Nepszava_Visszakapja_jogait_a_Fidesz_a_Neppartban","timestamp":"2019. június. 04. 08:24","title":"Népszava: A Fidesz felfüggesztése érvényben marad, de EP-képviselőit nem bünteti a Néppárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f68f116d-f502-4bb4-bf38-056217e0215f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A teljesítmény, a sebesség és a stílus ötvözete a formatervezéssel: így mutatta be a Samsung új notebookjait, a Notebook 7-et és a Notebook 7 Force-ot.","shortLead":"A teljesítmény, a sebesség és a stílus ötvözete a formatervezéssel: így mutatta be a Samsung új notebookjait...","id":"20190604_samsung_notebook_7_force_specifikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f68f116d-f502-4bb4-bf38-056217e0215f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b8cf6d7-237b-4a59-95df-e660a4f421e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_samsung_notebook_7_force_specifikacio","timestamp":"2019. június. 04. 11:33","title":"Nem gyengék: új notebookokat jelentett be a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]