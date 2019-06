Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Öt népszavazási kérdést adott be a Nyugdíjas Parlament. ","shortLead":"Öt népszavazási kérdést adott be a Nyugdíjas Parlament. ","id":"20190603_A_nyugdijakrol_tartana_nepszavazasokat_a_Nyugdijas_Parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c5f98b-2d61-407f-bc7e-447b6db9bb64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_A_nyugdijakrol_tartana_nepszavazasokat_a_Nyugdijas_Parlament","timestamp":"2019. június. 03. 13:47","title":"A nyugdíjakról tartana népszavazásokat a Nyugdíjas Parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccba2542-2ede-42fe-ae01-2a3bb3980d37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már kora reggel nagy volt a mozgás a múlt szerdai hajótragédia miatt a Margit-szigeten kialakított, ideiglenes bázison. Videónkon látszik, ahogy az egyik első csónakkal elindulnak, ma is folytatódhat az áldozatok holttestének keresése, miután hétfőn több maradványt sikerült megtalálni.","shortLead":"Már kora reggel nagy volt a mozgás a múlt szerdai hajótragédia miatt a Margit-szigeten kialakított, ideiglenes bázison...","id":"20190604_Video_igy_indult_a_nap_a_Margitszigeten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccba2542-2ede-42fe-ae01-2a3bb3980d37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c7e9f1-9a2b-4b5c-9a1a-77dedfee947b","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Video_igy_indult_a_nap_a_Margitszigeten","timestamp":"2019. június. 04. 09:48","title":"Készülnek az újabb kemény napra a hajótragédia áldozatait kereső mentőcsapatok – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a51e55d8-7434-4c27-9934-ea9898766964","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz hatóságok hamarosan egy Linux-változattal helyettesítik a Windowst, először a katonai rendszereikben. Amerikai kémkedéstől tartanak.","shortLead":"Az orosz hatóságok hamarosan egy Linux-változattal helyettesítik a Windowst, először a katonai rendszereikben. Amerikai...","id":"20190604_oroszorszag_windows_astra_linux_katonai_rendszerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a51e55d8-7434-4c27-9934-ea9898766964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55462c97-52e5-4f56-95da-f7e999661cdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_oroszorszag_windows_astra_linux_katonai_rendszerek","timestamp":"2019. június. 04. 09:33","title":"Az oroszok leváltanák a Windowst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"195efd92-389d-4da1-b49b-11f6f5ff3fef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Április elején utazott egy nyolcfős társaság élén Kövér László Rómába egy bérelt repülőgéppel.","shortLead":"Április elején utazott egy nyolcfős társaság élén Kövér László Rómába egy bérelt repülőgéppel.","id":"20190603_A_Rogant_repteto_ceg_vitte_Kovert_Romaba_Salvinihez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=195efd92-389d-4da1-b49b-11f6f5ff3fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2169db2-599f-467a-8d88-3fae03019899","keywords":null,"link":"/kkv/20190603_A_Rogant_repteto_ceg_vitte_Kovert_Romaba_Salvinihez","timestamp":"2019. június. 03. 11:02","title":"A Rogánt reptető cég vitte Kövért Rómába Salvinihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"546c803b-afb6-4c2e-9616-6fe062c770f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csaknem az egész országban lehetnek zivatarok.","shortLead":"Csaknem az egész országban lehetnek zivatarok.","id":"20190603_viharos_lehet_a_kedd_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=546c803b-afb6-4c2e-9616-6fe062c770f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f896f7-89bf-46fc-a209-10fed003e2db","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_viharos_lehet_a_kedd_is","timestamp":"2019. június. 03. 21:25","title":"Viharos lehet a kedd is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ded3bf1-d7cd-4cf9-8631-8370fb8bc988","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De szigorúan csak matricákat használtak, hogy ne sértsenek közösségi alapelveket. ","shortLead":"De szigorúan csak matricákat használtak, hogy ne sértsenek közösségi alapelveket. ","id":"20190604_Meztelen_tiltakozas_mellbimbok_Facebook_New_York","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ded3bf1-d7cd-4cf9-8631-8370fb8bc988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90dc0ab-83f0-46ec-aed9-852bb7ab5af4","keywords":null,"link":"/elet/20190604_Meztelen_tiltakozas_mellbimbok_Facebook_New_York","timestamp":"2019. június. 04. 09:59","title":"Meztelenül, égnek emelt mellbimbókkal tiltakoztak a Facebook New York-i központja előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc2629d-d5a5-4e55-8e52-cfe27f11d4c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megérkezett Donald Trump gépe a londoni Stansted repülőtérre. Az elnök a királynőhöz jött látogatóba, de ha már ott volt, kritizálta a londoni polgármestert, illetve megerősítette, hogy nem tárgyal négyszemközt Theresa May kormányfővel.","shortLead":"Megérkezett Donald Trump gépe a londoni Stansted repülőtérre. Az elnök a királynőhöz jött látogatóba, de ha már ott...","id":"20190603_Megerkezett_Trump_Londonba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fc2629d-d5a5-4e55-8e52-cfe27f11d4c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d51f6d-92df-415c-9670-c5c0bfeb1bf2","keywords":null,"link":"/vilag/20190603_Megerkezett_Trump_Londonba","timestamp":"2019. június. 03. 10:33","title":"Megérkezett Trump Londonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70347d27-8ca0-411c-80d6-6eff58f15c12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy változásra számíthatnak a játékosok a számítógépes és konzolos karakterek hajszerkezete terén néhány, csak most kiadott videó alapján. ","shortLead":"Nagy változásra számíthatnak a játékosok a számítógépes és konzolos karakterek hajszerkezete terén néhány, csak most...","id":"20190604_electronic_arts_ea_frostbite_motor_haj_hajak_videojatek_konzolgeneracio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70347d27-8ca0-411c-80d6-6eff58f15c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b56b2d05-a492-4fe4-a878-7a1a8a4b5f95","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_electronic_arts_ea_frostbite_motor_haj_hajak_videojatek_konzolgeneracio","timestamp":"2019. június. 04. 10:33","title":"Döbbenet, milyenek lesznek a hajak a jövő játékaiban – beszédes videók jöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]