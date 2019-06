Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6564950d-dc4c-4c37-b015-37c5a9be45f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még 2018 augusztusában, a Note9 mellett mutatta be a Samsung a Galaxy Home névre keresztelt okoshangszóróját, árulni azonban máig nem kezdték el.","shortLead":"Még 2018 augusztusában, a Note9 mellett mutatta be a Samsung a Galaxy Home névre keresztelt okoshangszóróját, árulni...","id":"20190604_samsung_galaxy_home_okoshangszoro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6564950d-dc4c-4c37-b015-37c5a9be45f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ecdc41-4d6f-4d25-b44d-dadcdeb180a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_samsung_galaxy_home_okoshangszoro","timestamp":"2019. június. 04. 17:33","title":"Végre megszólalt a Samsung a tavaly bemutatott okoshangszóróval kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"546c803b-afb6-4c2e-9616-6fe062c770f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csaknem az egész országban lehetnek zivatarok.","shortLead":"Csaknem az egész országban lehetnek zivatarok.","id":"20190603_viharos_lehet_a_kedd_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=546c803b-afb6-4c2e-9616-6fe062c770f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f896f7-89bf-46fc-a209-10fed003e2db","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_viharos_lehet_a_kedd_is","timestamp":"2019. június. 03. 21:25","title":"Viharos lehet a kedd is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cef04a8-fa37-41e9-814d-4cbaea94a59b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pár dolog már kiolvasható a most benyújtott 2020-as költségvetésből.\r

\r

","shortLead":"Pár dolog már kiolvasható a most benyújtott 2020-as költségvetésből.\r

\r

","id":"20190604_Koltsegvetes_2020_Tobb_penz_jut_a_levalasztott_volt_MTAs_kutatointezeteknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cef04a8-fa37-41e9-814d-4cbaea94a59b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d977c7aa-db4e-4d6f-8d9d-a179d84bd232","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_Koltsegvetes_2020_Tobb_penz_jut_a_levalasztott_volt_MTAs_kutatointezeteknek","timestamp":"2019. június. 04. 16:54","title":"Költségvetés 2020: Több pénz jut a leválasztott volt MTA-s kutatóintézeteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezzel a két nagy frakció, a néppárti és a baloldal vagy velük, vagy a liberálisokkal kell összefogjon a parlamenti többségért.\r

\r

","shortLead":"Ezzel a két nagy frakció, a néppárti és a baloldal vagy velük, vagy a liberálisokkal kell összefogjon a parlamenti...","id":"20190605_Ujabb_EPmandatumbecsles_belehuztak_a_Zoldek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e40a0e-2600-43d2-8fda-4e1fca76c0ba","keywords":null,"link":"/vilag/20190605_Ujabb_EPmandatumbecsles_belehuztak_a_Zoldek","timestamp":"2019. június. 05. 11:46","title":"Újabb EP-mandátumbecslés: belehúztak a Zöldek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Yad Vashem múzeum korábbi igazgatója által vezetett nemzetközi bizottság egy teljesen új koncepciót dolgozott ki a Sorsok Házának, Schmidt Máriának már semmi köze hozzá. ","shortLead":"A Yad Vashem múzeum korábbi igazgatója által vezetett nemzetközi bizottság egy teljesen új koncepciót dolgozott ki...","id":"20190604_Mar_nem_Schmitt_Maria_iranyitja_a_Sorsok_Haza_projektet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db216a8e-fbc7-4fc2-beec-d1d98f3b307e","keywords":null,"link":"/kultura/20190604_Mar_nem_Schmitt_Maria_iranyitja_a_Sorsok_Haza_projektet","timestamp":"2019. június. 04. 14:25","title":"Már nem Schmidt Mária irányítja a Sorsok Háza projektet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump Twitter-bejegyzésben arra kérte az AT&T előfizetőit, bontsanak szerződést a szolgáltatóval, hogy ezzel gyakoroljanak nyomást a CNN-re.","shortLead":"Donald Trump Twitter-bejegyzésben arra kérte az AT&T előfizetőit, bontsanak szerződést a szolgáltatóval, hogy ezzel...","id":"20190604_bojkott_atandt_donald_trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c469ac-a63e-4345-a10e-2367db25c10a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_bojkott_atandt_donald_trump","timestamp":"2019. június. 04. 09:03","title":"Az AT&T bojkottjára szólított fel Donald Trump, hogy megregulázza a CNN-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565ce794-ae96-431c-aa14-b3cf4b45e59c","c_author":"Z. B.","category":"kkv","description":"A kelenföldi pályaudvar épülete a 4-es metró megépülésekor nem lett felújítva, a nyár folyamán az aluljáróba költözteti a pénztárakat onnan a MÁV.","shortLead":"A kelenföldi pályaudvar épülete a 4-es metró megépülésekor nem lett felújítva, a nyár folyamán az aluljáróba költözteti...","id":"20190604_Kiuriti_a_kelenfoldi_allomasepuletet_a_MAV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=565ce794-ae96-431c-aa14-b3cf4b45e59c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b4993ac-e456-4588-b278-3f7591e0dee1","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_Kiuriti_a_kelenfoldi_allomasepuletet_a_MAV","timestamp":"2019. június. 04. 10:01","title":"A nyáron kiüríti a kelenföldi állomásépületet a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1180c069-a975-4da9-b9a8-4b1dc8a3ef4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság javaslatot tett a csatlakozási tárgyalások megkezdésére, most az Európai Unió tagországait tömörítő tanácson a sor, hogy ehhez már a nyár folyamán megtegye az első lépéseket. ","shortLead":"Az Európai Bizottság javaslatot tett a csatlakozási tárgyalások megkezdésére, most az Európai Unió tagországait...","id":"20190604_Juncker_Meg_kell_kezdeni_a_csatlakozasi_targyalasokat_EszakMacedoniaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1180c069-a975-4da9-b9a8-4b1dc8a3ef4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d7965f-4038-4d88-ae3e-a93a7cfa0049","keywords":null,"link":"/vilag/20190604_Juncker_Meg_kell_kezdeni_a_csatlakozasi_targyalasokat_EszakMacedoniaval","timestamp":"2019. június. 04. 19:31","title":"Juncker: Meg kell kezdeni a csatlakozási tárgyalásokat Észak-Macedóniával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]