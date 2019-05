Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e06c2e9-0cb7-4e93-aa05-4cd1345fe343","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz óriási lendülettel kampányol az EP-választás napján is, a helyi szervezetek is óránként posztolnak a Facebookon. A Tolna megyei 3-as körzet szervezete például azokra is gondolt, akiknek a szomszédjuk a telken vagy a szőlőben töltötte a hétvégét.","shortLead":"A Fidesz óriási lendülettel kampányol az EP-választás napján is, a helyi szervezetek is óránként posztolnak...","id":"20190526_A_Fidesz_mozgosito_reklamja_tenyleg_olyan_mintha","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e06c2e9-0cb7-4e93-aa05-4cd1345fe343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f7ae5e-02fc-4955-a0f0-64bbeb560908","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_A_Fidesz_mozgosito_reklamja_tenyleg_olyan_mintha","timestamp":"2019. május. 26. 17:35","title":"Lehet, hogy a Fidesz mozgósító reklámját sok szomszéd utálni fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556faa9f-589a-4f60-a897-ed34e2ca1178","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor és a Fidesz nyert, de nem nyert brutálisan, Budapesten rosszabbul szerepeltek, mint öt éve. Az ország legszegényebb településein azonban óriásit győztek.","shortLead":"Orbán Viktor és a Fidesz nyert, de nem nyert brutálisan, Budapesten rosszabbul szerepeltek, mint öt éve. Az ország...","id":"20190527_A_legszegenyebb_telepuleseken_90_szazalek_folott_a_Fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=556faa9f-589a-4f60-a897-ed34e2ca1178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b156620-3336-44ee-8bea-edc80be725d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_A_legszegenyebb_telepuleseken_90_szazalek_folott_a_Fidesz","timestamp":"2019. május. 27. 09:12","title":"A legszegényebb településeken 90 százalék fölött a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b447ea-b269-47ef-8e99-8f4c8f0d503f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hivatalos nyilatkozatokban optimista az LMP, azonban beszéltünk olyan párttaggal, aki szörnyű estére számít. ","shortLead":"A hivatalos nyilatkozatokban optimista az LMP, azonban beszéltünk olyan párttaggal, aki szörnyű estére számít. ","id":"20190526_LMP_Szamunkra_tragedia_siralom_halal_verhanyas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90b447ea-b269-47ef-8e99-8f4c8f0d503f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf6d60e-651f-4737-a5f0-22758bd5c7f7","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_LMP_Szamunkra_tragedia_siralom_halal_verhanyas","timestamp":"2019. május. 26. 19:33","title":"LMP: \"Számunkra tragédia, siralom, halál, vérhányás\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az emberi tevékenység és más külső tényezők a felelősek a globális hőmérséklet emelkedéséért – erősítették meg új tanulmányukban az Oxfordi Egyetem kutatói. Korábban az is felmerült, hogy a klímaváltozás javarészt az óceáni ciklusokra lehet fogni. A kutatók által adott új válasz szerint ezeknek szinte semmilyen hatása nincs.","shortLead":"Az emberi tevékenység és más külső tényezők a felelősek a globális hőmérséklet emelkedéséért – erősítették meg új...","id":"20190526_globalis_homerseklet_emelkedese_kulso_tenyezok_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7779e20e-3cb3-4176-a481-fb1b71f2fc15","keywords":null,"link":"/tudomany/20190526_globalis_homerseklet_emelkedese_kulso_tenyezok_klimavaltozas","timestamp":"2019. május. 26. 08:03","title":"Ez nem jött be: mégsem foghatjuk az óceánokra a globális felmelegedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05115460-0acd-4130-8bcd-3e107e5b7150","c_author":"Illényi Balázs","category":"itthon","description":"Kádár János nem kérte a csapatok kivonását, pedig már korábban is hamar elege lett az országnak az ideiglenesen állomásozó csapatokból.","shortLead":"Kádár János nem kérte a csapatok kivonását, pedig már korábban is hamar elege lett az országnak az ideiglenesen...","id":"201921__szovjet_csapatkivonasi_tervek__terhes_baratsag__lakasszerzo_partizanok__ruszkik_haza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05115460-0acd-4130-8bcd-3e107e5b7150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd1e481b-e3fc-4139-bc24-0710bb226a54","keywords":null,"link":"/itthon/201921__szovjet_csapatkivonasi_tervek__terhes_baratsag__lakasszerzo_partizanok__ruszkik_haza","timestamp":"2019. május. 26. 12:00","title":"Hruscsov már 1958-ban felvethette Kádárnak, hogy vonják ki a szovjet csapatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf844c82-4f4c-43a4-9f44-3b4cf2cd3e50","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kína bekeményített, folytatódik az Egyesült Államokkal vívott vámháború, ennek újabb frontja, hogy Peking több ezer tonna disznóhús megrendelését is lemondta. Emiatt tovább emelkednek a húsárak nálunk is.","shortLead":"Kína bekeményített, folytatódik az Egyesült Államokkal vívott vámháború, ennek újabb frontja, hogy Peking több ezer...","id":"20190527_Kina_es_Trump_kozotti_vamhaboru_miatt_meg_tovabb_dragulhat_a_disznohus_a_magyar_boltokban_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf844c82-4f4c-43a4-9f44-3b4cf2cd3e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7dc9955-e5ce-4bbf-af7f-81c77159c5e5","keywords":null,"link":"/kkv/20190527_Kina_es_Trump_kozotti_vamhaboru_miatt_meg_tovabb_dragulhat_a_disznohus_a_magyar_boltokban_is","timestamp":"2019. május. 27. 12:21","title":"Mi köze van Trumpnak a magyar sertéshús drágulásához? Itt a magyarázat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1df20d-c785-4a78-9492-aa0b92d4e09a","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Akinek két EU-s tagállamban is van lakása, két országba kaphatott értesítőt a szavazásról. A kettős szavazás viszont bűncselekmény. De mi van, ha valaki ezt nem tudja, vagy nem akarja tudni? Sem a Nemzeti Választási Iroda, sem az Európai Bizottság nem adott megnyugtató választ a kérdéseinkre. ","shortLead":"Akinek két EU-s tagállamban is van lakása, két országba kaphatott értesítőt a szavazásról. A kettős szavazás viszont...","id":"20190525_A_kettos_szavazas_buncselekmeny_de_senki_nem_ellenorzi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e1df20d-c785-4a78-9492-aa0b92d4e09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"451e7af8-4d1e-4bde-bf1f-ee0643b4e658","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_A_kettos_szavazas_buncselekmeny_de_senki_nem_ellenorzi","timestamp":"2019. május. 25. 16:59","title":"A kettős szavazás bűncselekmény, de senki nem ellenőrzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7394bd77-1f7c-4a87-8d07-ed9f0066b007","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A trashmetal egyik meghatározó zenekara turnéval búcsúzik a rajongóktól. A budapesti koncertre videóban invitál mindenkit Kerry King.\r

\r

","shortLead":"A trashmetal egyik meghatározó zenekara turnéval búcsúzik a rajongóktól. A budapesti koncertre videóban invitál...","id":"20190525_Maga_a_szetvarrt_Slayerfrontember_uzent_a_magyar_rajongoknak_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7394bd77-1f7c-4a87-8d07-ed9f0066b007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2052fcd-626d-4d6b-bcce-b845fea27f44","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Maga_a_szetvarrt_Slayerfrontember_uzent_a_magyar_rajongoknak_video","timestamp":"2019. május. 25. 13:42","title":"Maga a szétvarrt Slayer-gitáros üzent a magyar rajongóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]