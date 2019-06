Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b92143b9-1087-465a-9251-78021209cc2a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás egyre nagyobb fenyegetést jelent a nemzetközi biztonságra – hangsúlyozta Heiko Maas német külügyminiszter, aki szerint a migráció erősödésére lehet számítani, de ez csak tünet, az okot a globális felmelegedés miatt elviselhetetlenebbé váló területeken kell keresni. A német figyelmeztetés gordiuszi csomót jelenthet a magyar kormányzati kommunikáció számára, amely a migránsokkal való fenyegetéssel tart rettegésben választói csoportokat, a klímaváltozással való riogatást viszont csak Soros György újabb trükkjeként igyekszik beállítani.","shortLead":"A klímaváltozás egyre nagyobb fenyegetést jelent a nemzetközi biztonságra – hangsúlyozta Heiko Maas német...","id":"20190605_klimavaltozas_biztonsagi_fenyegetes_heiko_mass_nemet_kulugyminiszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b92143b9-1087-465a-9251-78021209cc2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"754e2003-ca7c-498f-8584-79f4152e7f0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190605_klimavaltozas_biztonsagi_fenyegetes_heiko_mass_nemet_kulugyminiszter","timestamp":"2019. június. 05. 08:03","title":"Tudathasadás kerülgetheti Orbánékat a német külügyminiszter új jóslata után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gázhálózat rekonstrukcióját kell elvégezni, valamint gázelosztó vezetékeket építeni. Senki nem adott jobb ajánlatot, mint a Mészáros és Mészáros Kft., valamint a Vabeko Kft.","shortLead":"Gázhálózat rekonstrukcióját kell elvégezni, valamint gázelosztó vezetékeket építeni. Senki nem adott jobb ajánlatot...","id":"20190604_22_milliard_forintos_gazhalozati_munkat_nyertek_el_Meszaros_Lorincek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb2ee8f1-f83d-49e5-b7b1-65235e45d176","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_22_milliard_forintos_gazhalozati_munkat_nyertek_el_Meszaros_Lorincek","timestamp":"2019. június. 04. 18:59","title":"22 milliárd forintos gázhálózati munkát nyertek el Mészáros Lőrincék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3786d25-85f0-4b06-a02f-aa1059a4892e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy speciális dél-koreai módszerrel azonosították az eddigi áldozatokat. ","shortLead":"Egy speciális dél-koreai módszerrel azonosították az eddigi áldozatokat. ","id":"20190604_Ujjlenyomat_alapjan_azonositjak_a_hajobaleset_aldozatait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3786d25-85f0-4b06-a02f-aa1059a4892e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29cad521-053a-4e08-99f4-7edd453f55c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Ujjlenyomat_alapjan_azonositjak_a_hajobaleset_aldozatait","timestamp":"2019. június. 04. 17:29","title":"Ujjlenyomat alapján azonosítják a hajóbaleset áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9789172-0fb9-4f34-b627-419b969190f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy gondolták a Skype fejlesztői, hogy a rivális alkalmazásokkal zsúfolt piacon érdemes közösségi funkciót is tenni a mobilos alkalmazásba. A frissítés után már megoszthatjuk barátainkkal a kijelzőn látottakat.","shortLead":"Úgy gondolták a Skype fejlesztői, hogy a rivális alkalmazásokkal zsúfolt piacon érdemes közösségi funkciót is tenni...","id":"20190605_ioses_androidos_skype_kepernyomegosztas_javitott_felulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9789172-0fb9-4f34-b627-419b969190f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e786a268-e807-4fa0-989c-9d7c5a4c391d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190605_ioses_androidos_skype_kepernyomegosztas_javitott_felulet","timestamp":"2019. június. 05. 19:03","title":"Frissítsen, megéri: érdekes funkcióval bővül a mobil Skype","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b588ca7e-2247-498d-ab2a-1a4758d4800a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rajongók arról mesélnek világszerte, mi történt, mikor véletlenül összefutottak a kedves, csendes színésszel.","shortLead":"A rajongók arról mesélnek világszerte, mi történt, mikor véletlenül összefutottak a kedves, csendes színésszel.","id":"20190604_Tul_jo_erre_a_vilagra_Keanu_Reeves_lehet_az_egyik_legkedvesebb_ember_a_vilagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b588ca7e-2247-498d-ab2a-1a4758d4800a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3114c9-cfeb-43b6-abed-573ac0affa3d","keywords":null,"link":"/kultura/20190604_Tul_jo_erre_a_vilagra_Keanu_Reeves_lehet_az_egyik_legkedvesebb_ember_a_vilagon","timestamp":"2019. június. 04. 12:10","title":"\"Túl jó erre a világra\": Keanu Reeves kedvességéről áradoznak, amerre jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4260ac9a-8999-4c67-add3-d64959d5cf18","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hazahívja a jog szerinti királyt.","shortLead":"Hazahívja a jog szerinti királyt.","id":"20190604_Beyonce_hangjanak_mi_sem_tudnank_ellenallni_az_uj_Oroszlankiraly_elozetesben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4260ac9a-8999-4c67-add3-d64959d5cf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab619476-2cc0-476e-ba92-c37bdd69347c","keywords":null,"link":"/kultura/20190604_Beyonce_hangjanak_mi_sem_tudnank_ellenallni_az_uj_Oroszlankiraly_elozetesben","timestamp":"2019. június. 04. 10:36","title":"Beyoncé hangjának mi sem tudnánk ellenállni az új Oroszlánkirály-előzetesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fefe176-5213-4dd1-91a8-65597ad531ff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A párizsi Szenátus után a Notre-Dame újjáépítéséért felelős építész is azt mondta, az 1860-ra elkészült rekonstrukció, amit mi eredetinek ismerünk, épüljön újjá, miután a tűzvészben az épület tetőszerkezete leégett. A műemlékvédelmi elvekre hivatkozik. \r

\r

","shortLead":"A párizsi Szenátus után a Notre-Dame újjáépítéséért felelős építész is azt mondta, az 1860-ra elkészült rekonstrukció...","id":"20190604_Egyre_inkabb_ugy_tunik_az_altalunk_ismert_NotreDame_fog_ujjaepulni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fefe176-5213-4dd1-91a8-65597ad531ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfba91f7-b66a-47ea-9140-b1770911b441","keywords":null,"link":"/vilag/20190604_Egyre_inkabb_ugy_tunik_az_altalunk_ismert_NotreDame_fog_ujjaepulni","timestamp":"2019. június. 04. 13:58","title":"Egyre inkább úgy tűnik, az általunk ismert Notre-Dame fog újjáépülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f3f953-1840-4ab8-bdf1-84c64e66f1d7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Újrahasznosításra be kell szolgáltatni a ruhákat, kozmetikumokat, elektronikai termékeket, amelyeket nem sikerült eladni - jelentette be a francia miniszterelnök. A luxusipari cégeket külön intézkedésekkel vehetik rá erre.","shortLead":"Újrahasznosításra be kell szolgáltatni a ruhákat, kozmetikumokat, elektronikai termékeket, amelyeket nem sikerült...","id":"20190604_Tilos_lesz_Franciaorszagban_megsemmisiteni_az_el_nem_adott_fogyasztasi_cikkeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5f3f953-1840-4ab8-bdf1-84c64e66f1d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e741b1-d554-4aba-8384-4cb31b730a29","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_Tilos_lesz_Franciaorszagban_megsemmisiteni_az_el_nem_adott_fogyasztasi_cikkeket","timestamp":"2019. június. 04. 21:08","title":"Tilos lesz Franciaországban megsemmisíteni az el nem adott fogyasztási cikkeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]